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Golpe para Roy Keane! Genro do ídolo do Manchester United é CORTADO da lista do Aston Villa para a Champions League após declarar empolgação com o futebol europeu
Harwood-Bellis fica fora da lista da Champions League
Emery tomou a decisão ousada de deixar o defensor Harwood-Bellis fora da lista de 25 jogadores do Aston Villa para a próxima fase de liga da Champions League. A omissão surpreendente acontece apenas 48 horas depois de o zagueiro ter concluído sua transferência de £25 milhões junto ao Southampton no último dia da janela.
O Villa contratou o jogador de 24 anos, que se casou com Leah, filha da lenda do Manchester United Keane, no início deste verão europeu, para reforçar seu setor defensivo após a saída de Ezri Konsa por £55 milhões para o Arsenal, campeão da Premier League. No entanto, Harwood-Bellis e o também recém-chegado Modou Keba Cisse ficaram fora da lista europeia, ao lado do atacante adolescente Brian Madjo, que marcou na recente derrota do Villa para o Paris Saint-Germain na Supercopa.
Por outro lado, Emery encontrou espaço para outros nove reforços em sua seleção, incluindo as contratações de destaque Aaron Wan-Bissaka, Leon Goretzka, Nicolas Jackson, Alejandro Garnacho e Joao Gomes.
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Zagueiro estava ansioso para competir no maior palco da Europa
A ausência é um golpe amargo para Harwood-Bellis, que havia demonstrado enorme entusiasmo com a possibilidade de se testar na Europa durante sua entrevista de apresentação na terça-feira.
Falando em um vídeo publicado na conta oficial do Villa no X antes de saber de sua exclusão, o zagueiro admitiu: "Acho que, quando soube primeiro sobre o clube de forma geral, sendo um clube tão prestigioso da Premier League, e depois você tem o bônus adicional da Champions League, isso não me traz nada além de empolgação."
Ele acrescentou: "Mal posso esperar para entrar em campo e mostrar que espero conseguir fazer isso no maior palco. Vimos o sucesso que o clube teve na Europa, vencendo a Liga Europa e indo tão longe na Champions League, dando ao PSG provavelmente seu jogo mais difícil naquela temporada, foi enorme. Então, sim, eu sei que o clube pode aproveitar a Europa e, espero, dar um passo além."
Limites de inscrição do elenco forçam escolhas difíceis
A movimentada janela de transferências de verão do Villa teve uma rotatividade significativa no elenco, obrigando Emery a tomar decisões táticas difíceis ao enviar sua lista final à Uefa. Embora nove novos nomes tenham sido registrados com sucesso para a competição, Harwood-Bellis aparece como a baixa mais relevante por causa das restrições de tamanho do elenco. O ex-jogador do Southampton foi contratado para ajudar a preencher a lacuna deixada por Konsa, mas a decisão de Emery faz com que o Villa dispute a fase inicial do principal torneio da Europa sem ele.
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Fase de mata-mata oferece caminho restante para a Europa
O Aston Villa inicia sua campanha na fase de liga da Champions League na próxima terça-feira, com uma partida fora de casa contra o Club Brugge, da Bélgica. Harwood-Bellis será obrigado a assistir de fora e a focar estritamente nas competições domésticas durante toda a fase inicial.
No entanto, seu sonho europeu em Villa Park ainda não acabou completamente. Caso o time de Emery se classifique para o mata-mata, as regras da Uefa permitem que os clubes inscrevam até três jogadores adicionais, oferecendo a Harwood-Bellis uma segunda chance de ser incluído mais adiante na campanha.
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