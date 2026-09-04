Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Taylor Harwood-Bellis Roy KeaneGetty Images
Muhammad Zaki

Traduzido por

Golpe para Roy Keane! Genro do ídolo do Manchester United é CORTADO da lista do Aston Villa para a Champions League após declarar empolgação com o futebol europeu

Aston Villa
Liga dos Campeões
R. Keane
T. Harwood-Bellis
Manchester United
Premier League
Club Brugge x Aston Villa
Club Brugge

O técnico do Aston Villa, Unai Emery, deixou o novo reforço de £ 25 milhões, Taylor Harwood-Bellis, fora de sua lista de 25 jogadores para a Liga dos Campeões. O defensor de 24 anos, que é genro da lenda do Manchester United Roy Keane, chegou vindo do Southampton no último dia da janela de transferências, mas terá de esperar para jogar na principal competição europeia, apesar de ter demonstrado seu desejo de atuar no maior palco do continente.

  • Harwood-Bellis fica fora da lista da Champions League

    Emery tomou a decisão ousada de deixar o defensor Harwood-Bellis fora da lista de 25 jogadores do Aston Villa para a próxima fase de liga da Champions League. A omissão surpreendente acontece apenas 48 horas depois de o zagueiro ter concluído sua transferência de £25 milhões junto ao Southampton no último dia da janela.

    O Villa contratou o jogador de 24 anos, que se casou com Leah, filha da lenda do Manchester United Keane, no início deste verão europeu, para reforçar seu setor defensivo após a saída de Ezri Konsa por £55 milhões para o Arsenal, campeão da Premier League. No entanto, Harwood-Bellis e o também recém-chegado Modou Keba Cisse ficaram fora da lista europeia, ao lado do atacante adolescente Brian Madjo, que marcou na recente derrota do Villa para o Paris Saint-Germain na Supercopa.

    Por outro lado, Emery encontrou espaço para outros nove reforços em sua seleção, incluindo as contratações de destaque Aaron Wan-Bissaka, Leon Goretzka, Nicolas Jackson, Alejandro Garnacho e Joao Gomes.


    • Publicidade
  • Norwich City v Southampton - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    Zagueiro estava ansioso para competir no maior palco da Europa

    A ausência é um golpe amargo para Harwood-Bellis, que havia demonstrado enorme entusiasmo com a possibilidade de se testar na Europa durante sua entrevista de apresentação na terça-feira.

    Falando em um vídeo publicado na conta oficial do Villa no X antes de saber de sua exclusão, o zagueiro admitiu: "Acho que, quando soube primeiro sobre o clube de forma geral, sendo um clube tão prestigioso da Premier League, e depois você tem o bônus adicional da Champions League, isso não me traz nada além de empolgação."

    Ele acrescentou: "Mal posso esperar para entrar em campo e mostrar que espero conseguir fazer isso no maior palco. Vimos o sucesso que o clube teve na Europa, vencendo a Liga Europa e indo tão longe na Champions League, dando ao PSG provavelmente seu jogo mais difícil naquela temporada, foi enorme. Então, sim, eu sei que o clube pode aproveitar a Europa e, espero, dar um passo além."


  • Limites de inscrição do elenco forçam escolhas difíceis

    A movimentada janela de transferências de verão do Villa teve uma rotatividade significativa no elenco, obrigando Emery a tomar decisões táticas difíceis ao enviar sua lista final à Uefa. Embora nove novos nomes tenham sido registrados com sucesso para a competição, Harwood-Bellis aparece como a baixa mais relevante por causa das restrições de tamanho do elenco. O ex-jogador do Southampton foi contratado para ajudar a preencher a lacuna deixada por Konsa, mas a decisão de Emery faz com que o Villa dispute a fase inicial do principal torneio da Europa sem ele.


    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Paris Saint-Germain v Aston Villa - UEFA Super Cup 2026Getty Images Sport

    Fase de mata-mata oferece caminho restante para a Europa

    O Aston Villa inicia sua campanha na fase de liga da Champions League na próxima terça-feira, com uma partida fora de casa contra o Club Brugge, da Bélgica. Harwood-Bellis será obrigado a assistir de fora e a focar estritamente nas competições domésticas durante toda a fase inicial.

    No entanto, seu sonho europeu em Villa Park ainda não acabou completamente. Caso o time de Emery se classifique para o mata-mata, as regras da Uefa permitem que os clubes inscrevam até três jogadores adicionais, oferecendo a Harwood-Bellis uma segunda chance de ser incluído mais adiante na campanha.

Liga dos Campeões
Club Brugge crest
Club Brugge
CLB
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL