Emery tomou a decisão ousada de deixar o defensor Harwood-Bellis fora da lista de 25 jogadores do Aston Villa para a próxima fase de liga da Champions League. A omissão surpreendente acontece apenas 48 horas depois de o zagueiro ter concluído sua transferência de £25 milhões junto ao Southampton no último dia da janela.

O Villa contratou o jogador de 24 anos, que se casou com Leah, filha da lenda do Manchester United Keane, no início deste verão europeu, para reforçar seu setor defensivo após a saída de Ezri Konsa por £55 milhões para o Arsenal, campeão da Premier League. No entanto, Harwood-Bellis e o também recém-chegado Modou Keba Cisse ficaram fora da lista europeia, ao lado do atacante adolescente Brian Madjo, que marcou na recente derrota do Villa para o Paris Saint-Germain na Supercopa.

Por outro lado, Emery encontrou espaço para outros nove reforços em sua seleção, incluindo as contratações de destaque Aaron Wan-Bissaka, Leon Goretzka, Nicolas Jackson, Alejandro Garnacho e Joao Gomes.



