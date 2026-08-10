AFP
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Golpe no mercado para o Manchester United! Alvo "não quer sair" em meio a tentativas de atravessar a ida ao Barcelona
José Alberto frustrado com rumores de saída
O técnico do Racing Santander, Jose Alberto, rebateu a crescente especulação em torno de Salinas e insistiu que o defensor está totalmente comprometido com o clube. O jogador de 19 anos se tornou um dos nomes mais comentados da janela de verão após seu papel decisivo no acesso do Racing à La Liga. Apesar do interesse de potências globais, Alberto afirma que o atleta não tem desejo de se transferir neste momento de sua carreira em ascensão.
Falando após um amistoso de pré-temporada com o Alaves, Alberto expressou sua frustração com o barulho constante em torno de seu elenco. "O que me surpreende é que as pessoas estejam falando constantemente da saída de dois dos nossos jogadores [Salinas e Gustavo Puerta], quando eles têm contrato e são nossos jogadores", disse Alberto.
"Eles são muito importantes para nós. Eu não quero que saiam. E eles mostram todos os dias que também não querem. Mas sabemos como este mundo funciona e existem cláusulas de rescisão. Se um time aparecer e pagar a cláusula, eles deixam de ser nossos jogadores."
- Ricardo Larreina Amador
United tenta atravessar acordo do Barcelona
O Manchester United identificou Salinas como a principal alternativa a Lewis Hall, cuja possível transferência do Newcastle travou. O United estaria disposto a acionar a multa rescisória do adolescente para garantir uma opção de qualidade para a reserva de Luke Shaw, que sofre com lesões. No entanto, enfrenta forte concorrência do Barcelona, que vê Salinas como a solução perfeita a longo prazo para sua lacuna na lateral esquerda.
Embora o Barcelona acompanhe o defensor há meses, suas restrições financeiras abriram a porta para uma investida da Premier League. As informações sugerem que os interessados precisam pagar integralmente a multa rescisória de € 16 milhões se quiserem contratar o jogador da seleção espanhola sub-19. Enquanto o United tem recursos para atingir esse valor imediatamente, o Barcelona tem tido dificuldades para igualar a pedida, oferecendo acordos estruturados que incluem bônus por desempenho e empréstimos de jogadores.
Diretor esportivo admite ameaça de gigante
Apesar da postura desafiadora do técnico, o diretor esportivo do Racing, Chema Aragon, admitiu que o clube, no fim das contas, é vulnerável ao poder financeiro da elite da Europa. Aragon observou que, embora o "sonho" do clube seja manter o elenco unido para o retorno à primeira divisão, uma proposta significativa seria difícil de recusar. Ele ressaltou que o clube valoriza seus ativos e não será pressionado a aceitar uma quantia menor pelo jogador formado na base.
Ao abordar o interesse de clubes como United e Barcelona, Aragon disse aos repórteres: "Há pouco que se possa fazer se um gigante aparece. Valorizamos os ativos que temos, consideramos que são importantes. Para o clube, neste momento, não há outra opção a não ser tentar fortalecer a equipe e não enfraquecê-la perdendo estrelas.
"A realidade é que o clube que o quer tem de aparecer com uma proposta. Esperamos que ele fique. Seria o nosso sonho. Vamos tentar de tudo para fazer isso acontecer, como fizemos no inverno com Gustavo Puerta. Mas também é verdade que, se chegarem ofertas significativas, será mais complicado."
- Sportimage
Salinas foca em retorno à La Liga
Salinas parece estar lidando com a expectativa com naturalidade e segue tendo destaque nos preparativos de pré-temporada do Racing. Depois de ajudar o clube a conquistar o título da Segunda Divisão na última temporada, seu foco continua sendo a próxima campanha de La Liga. O jovem espanhol, que tem contrato até junho de 2029, foi um dos destaques na vitória da Espanha no Campeonato Europeu Sub-19, inflando ainda mais seu valor de mercado e atraindo olheiros de todo o continente.
Resta saber se o United conseguirá convencer o jovem de que seu futuro está em Old Trafford à medida que o prazo final da janela de transferências se aproxima, mas, por enquanto, o jogador parece satisfeito em permanecer na Espanha.
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