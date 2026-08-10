O técnico do Racing Santander, Jose Alberto, rebateu a crescente especulação em torno de Salinas e insistiu que o defensor está totalmente comprometido com o clube. O jogador de 19 anos se tornou um dos nomes mais comentados da janela de verão após seu papel decisivo no acesso do Racing à La Liga. Apesar do interesse de potências globais, Alberto afirma que o atleta não tem desejo de se transferir neste momento de sua carreira em ascensão.

Falando após um amistoso de pré-temporada com o Alaves, Alberto expressou sua frustração com o barulho constante em torno de seu elenco. "O que me surpreende é que as pessoas estejam falando constantemente da saída de dois dos nossos jogadores [Salinas e Gustavo Puerta], quando eles têm contrato e são nossos jogadores", disse Alberto.

"Eles são muito importantes para nós. Eu não quero que saiam. E eles mostram todos os dias que também não querem. Mas sabemos como este mundo funciona e existem cláusulas de rescisão. Se um time aparecer e pagar a cláusula, eles deixam de ser nossos jogadores."



