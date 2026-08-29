Grealish encara um futuro incerto no City às vésperas do prazo final da janela de transferências. O ponta de 30 anos atuou nas duas primeiras partidas da temporada, mas foi completamente deixado fora da lista para a vitória por 4 a 1 sobre o Crystal Palace na sexta-feira.

A exclusão repentina gerou intensa especulação sobre uma saída do Etihad Stadium. O técnico do City, Enzo Maresca, já havia indicado anteriormente que o internacional inglês receberia oportunidades nesta temporada, mas Grealish busca desesperadamente minutos regulares para reavivar sua carreira internacional.

Como resultado, o ponta tem sido fortemente ligado a vários clubes da Premier League. Um retorno ao Aston Villa, clube que defendia na infância, tem sido bastante comentado, ao lado de um interesse significativo de Everton e Sunderland, embora o City tenha rejeitado rapidamente as notícias de uma abordagem do último.