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Golpe na transferência de Jack Grealish! Por que o Aston Villa "não vai aceitar de volta" a estrela do Manchester City, com a posição de Unai Emery revelada
Grealish enfrenta futuro incerto no Manchester City
Grealish encara um futuro incerto no City às vésperas do prazo final da janela de transferências. O ponta de 30 anos atuou nas duas primeiras partidas da temporada, mas foi completamente deixado fora da lista para a vitória por 4 a 1 sobre o Crystal Palace na sexta-feira.
A exclusão repentina gerou intensa especulação sobre uma saída do Etihad Stadium. O técnico do City, Enzo Maresca, já havia indicado anteriormente que o internacional inglês receberia oportunidades nesta temporada, mas Grealish busca desesperadamente minutos regulares para reavivar sua carreira internacional.
Como resultado, o ponta tem sido fortemente ligado a vários clubes da Premier League. Um retorno ao Aston Villa, clube que defendia na infância, tem sido bastante comentado, ao lado de um interesse significativo de Everton e Sunderland, embora o City tenha rejeitado rapidamente as notícias de uma abordagem do último.
- AFP
Retorno ao Villa é descartado por comentarista
Apesar do suposto interesse do Villa em trazer de volta seu ex-capitão por empréstimo, Tony Cascarino acredita que Emery vai barrar a negociação. O comentarista insistiu que Grealish simplesmente não se encaixa no exigente plano tático estabelecido em Villa Park. Falando à talkSPORT, Cascarino esfriou a possibilidade de um retorno ao clube do centro da Inglaterra.
"Acho que o técnico [Emery] não aceitaria Jack de volta", explicou. "Acho que Unai Emery quer que certos jogadores façam certas coisas, e não tenho certeza de que Jack preencha esses requisitos."
Everton segue interessado em um reencontro com Grealish
Embora um retorno ao Aston Villa pareça complicado, Grealish supostamente prefere uma transferência para o Everton. O ponta teve uma passagem por empréstimo muito impressionante no Goodison Park na última temporada, antes que uma lesão frustrante interrompesse sua campanha em janeiro. O também apresentador da talkSPORT Alan Brazil defendeu com veemência a inegável qualidade e o impacto de Grealish em Merseyside.
"Eu odeio quando você tem um jogador com a habilidade do Jack conduzindo a bola, forte com a bola, entrando na área", afirmou Brazil. "Eu odeio quando as pessoas dizem: 'Ele é um jogador de luxo'. Eu odeio isso. É preciso de tudo para formar um time; são necessários todos os tipos diferentes.
"Eu gosto do Jack, gosto mesmo. E, sim, ele foi um garoto travesso em alguns momentos, mas isso era normal quando jogávamos. Agora é diferente. Mas olhe alguns dos jogos em que ele foi absolutamente brilhante. Os torcedores do Everton gostam muito dele."
- AFP
Moyes minimiza conversa imediata sobre transferências
O técnico do Everton, David Moyes, tentou conter as expectativas em relação a um acordo iminente pelo descartado do City. Falando antes da próxima viagem de sua equipe para enfrentar o Bournemouth, Moyes manteve o jogo fechado.
"Estamos no mercado em busca de reforços e vendo se podemos trazer alguns jogadores, se possível", admitiu Moyes. "Mas não há garantia alguma, e citar uma pessoa seria errado. Jack não está no nosso clube. Ele foi brilhante para nós, um grande garoto, mas não cabe a nós falar sobre isso porque ele está em outro clube."
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