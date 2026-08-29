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Golpe na transferência de Jack Grealish! Por que o Aston Villa "não aceitará de volta" a estrela do Manchester City, com a posição de Unai Emery revelada
Grealish enfrenta futuro incerto no Manchester City
Grealish enfrenta um futuro incerto no City antes do último dia da janela de transferências. O ponta de 30 anos participou dos dois primeiros jogos da temporada, mas foi totalmente cortado da lista para a vitória por 4 a 1 sobre o Crystal Palace na sexta-feira.
A ausência repentina gerou intensa especulação sobre uma saída do Etihad Stadium. O técnico do City, Enzo Maresca, já havia indicado que o internacional inglês receberia oportunidades nesta temporada, mas Grealish busca desesperadamente minutos regulares para reavivar sua carreira internacional.
Como resultado, o ponta tem sido fortemente ligado a vários clubes da Premier League. Um retorno ao Aston Villa, clube de infância do jogador, tem sido amplamente comentado, ao lado de um interesse significativo de Everton e Sunderland, embora o City tenha rejeitado rapidamente relatos de uma investida deste último.
- AFP
Retorno ao Aston Villa é descartado por comentarista
Apesar do suposto interesse do Villa em trazer seu ex-capitão de volta por empréstimo, Tony Cascarino acredita que Emery vai barrar a transferência. O comentarista insistiu que Grealish simplesmente não se encaixa no exigente plano tático estabelecido em Villa Park. Em entrevista à talkSPORT, Cascarino esfriou a possibilidade de um retorno ao clube de Midlands.
"Acho que o técnico [Emery] não aceitaria Jack de volta", explicou. "Acho que Unai Emery quer que certos jogadores façam certas coisas, e não tenho certeza de que Jack preencha esses requisitos."
Everton segue interessado em reencontro com Grealish
Embora um retorno ao Villa pareça complicado, Grealish supostamente prefere uma transferência para o Everton. O ponta teve um período de empréstimo muito impressionante no Goodison Park na última temporada, antes de uma lesão frustrante interromper sua campanha em janeiro. O também apresentador da talkSPORT Alan Brazil defendeu com veemência a inegável qualidade e o impacto de Grealish em Merseyside.
"Eu odeio quando você tem um jogador com a habilidade do Jack conduzindo a bola, forte com a bola, entrando na área", afirmou Brazil. "Eu odeio quando as pessoas dizem: 'Ele é um jogador de luxo'. Eu odeio isso. É preciso de tudo para formar um time; são necessários todos os tipos diferentes.
"Eu gosto do Jack, gosto mesmo. E, sim, ele foi um garoto levado às vezes, mas isso era normal quando jogávamos. Agora é diferente. Mas veja alguns dos jogos em que ele foi absolutamente brilhante. Os torcedores do Everton gostam muito dele."
- AFP
Moyes minimiza conversa imediata sobre transferência
O técnico do Everton, David Moyes, tentou conter as expectativas em relação a um acordo iminente pelo jogador escanteado no City. Falando antes da próxima viagem de sua equipe a Bournemouth, Moyes manteve o jogo fechado.
"Estamos no mercado de contratações e estamos vendo se podemos trazer alguns jogadores, se possível", admitiu Moyes. "Mas não há garantia, e citar uma pessoa seria errado. Jack não está no nosso clube. Ele foi brilhante para nós, um grande rapaz, mas não cabe a nós falar sobre ele porque ele está em outro clube."
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