Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

Golpe na transferência de Jack Grealish! Por que o Aston Villa "não aceitará de volta" a estrela do Manchester City, com a posição de Unai Emery revelada

Mercado da bola
J. Grealish
Manchester City
Aston Villa
Premier League

O futuro de Jack Grealish no Manchester City segue cercado de dúvidas à medida que a janela de transferências se aproxima rapidamente do fim. Apesar dos rumores sobre um retorno sensacional ao Aston Villa, o ponta foi alertado de que não se encaixa na visão tática de Unai Emery, o que deixa o Everton como um possível destino.

  • Grealish enfrenta futuro incerto no Manchester City

    Grealish enfrenta um futuro incerto no City antes do último dia da janela de transferências. O ponta de 30 anos participou dos dois primeiros jogos da temporada, mas foi totalmente cortado da lista para a vitória por 4 a 1 sobre o Crystal Palace na sexta-feira.

    A ausência repentina gerou intensa especulação sobre uma saída do Etihad Stadium. O técnico do City, Enzo Maresca, já havia indicado que o internacional inglês receberia oportunidades nesta temporada, mas Grealish busca desesperadamente minutos regulares para reavivar sua carreira internacional.

    Como resultado, o ponta tem sido fortemente ligado a vários clubes da Premier League. Um retorno ao Aston Villa, clube de infância do jogador, tem sido amplamente comentado, ao lado de um interesse significativo de Everton e Sunderland, embora o City tenha rejeitado rapidamente relatos de uma investida deste último.

    • Publicidade
  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-BOURNEMOUTHAFP

    Retorno ao Aston Villa é descartado por comentarista

    Apesar do suposto interesse do Villa em trazer seu ex-capitão de volta por empréstimo, Tony Cascarino acredita que Emery vai barrar a transferência. O comentarista insistiu que Grealish simplesmente não se encaixa no exigente plano tático estabelecido em Villa Park. Em entrevista à talkSPORT, Cascarino esfriou a possibilidade de um retorno ao clube de Midlands.

    "Acho que o técnico [Emery] não aceitaria Jack de volta", explicou. "Acho que Unai Emery quer que certos jogadores façam certas coisas, e não tenho certeza de que Jack preencha esses requisitos."

  • Everton segue interessado em reencontro com Grealish

    Embora um retorno ao Villa pareça complicado, Grealish supostamente prefere uma transferência para o Everton. O ponta teve um período de empréstimo muito impressionante no Goodison Park na última temporada, antes de uma lesão frustrante interromper sua campanha em janeiro. O também apresentador da talkSPORT Alan Brazil defendeu com veemência a inegável qualidade e o impacto de Grealish em Merseyside.

    "Eu odeio quando você tem um jogador com a habilidade do Jack conduzindo a bola, forte com a bola, entrando na área", afirmou Brazil. "Eu odeio quando as pessoas dizem: 'Ele é um jogador de luxo'. Eu odeio isso. É preciso de tudo para formar um time; são necessários todos os tipos diferentes.

    "Eu gosto do Jack, gosto mesmo. E, sim, ele foi um garoto levado às vezes, mas isso era normal quando jogávamos. Agora é diferente. Mas veja alguns dos jogos em que ele foi absolutamente brilhante. Os torcedores do Everton gostam muito dele."

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-BOURNEMOUTHAFP

    Moyes minimiza conversa imediata sobre transferência

    O técnico do Everton, David Moyes, tentou conter as expectativas em relação a um acordo iminente pelo jogador escanteado no City. Falando antes da próxima viagem de sua equipe a Bournemouth, Moyes manteve o jogo fechado.

    "Estamos no mercado de contratações e estamos vendo se podemos trazer alguns jogadores, se possível", admitiu Moyes. "Mas não há garantia, e citar uma pessoa seria errado. Jack não está no nosso clube. Ele foi brilhante para nós, um grande rapaz, mas não cabe a nós falar sobre ele porque ele está em outro clube."

Premier League
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Premier League
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Coventry crest
Coventry
COV