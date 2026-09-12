Getty Images Sport
Traduzido por
Golpe enorme! O capitão do Crystal Palace, Dean Henderson, está fora até depois da pausa internacional por causa de uma lesão no tornozelo
Capitão fica fora durante sequência crucial
O Crystal Palace enfrenta um período complicado sem seu camisa 1 absoluto, já que Henderson se prepara para passar um tempo no departamento médico. O goleiro de 29 anos ficou fora da lista de relacionados na decepcionante derrota por 3 a 2 para o Ipswich Town no sábado, e o quadro médico indica que ele não estará disponível para vários jogos de alto risco.
O problema também terá consequências para a seleção inglesa, já que agora é esperado que Henderson se retire da convocação de Thomas Tuchel para os três jogos da fase de grupos da Liga das Nações da Uefa, marcados para o fim de setembro e o início de outubro. É um duro golpe tanto para o clube quanto para a seleção, já que o ex-jogador do Manchester United havia se firmado como uma presença confiável debaixo das traves.
- AFP
Lidando com a dor durante a pré-temporada
O técnico Pierre Sage revelou que o goleiro vem lidando com o desconforto há várias semanas, rastreando a origem do problema até um amistoso de verão. Falando em sua entrevista coletiva pós-jogo, Sage explicou a gravidade da situação e por que o clube finalmente decidiu tirar o capitão da linha de frente. A ausência representa um revés significativo para o Palace, com Henderson prestes a perder a estreia de quinta-feira na Liga Europa contra o Lech Poznan, assim como o duelo de domingo pela Premier League, fora de casa, contra o Leeds United.
Sage deu uma atualização detalhada sobre a situação, afirmando: "Ele vem jogando lesionado desde o começo da temporada porque se machucou em (a derrota na pré-temporada para o) Freiburg. Ele não treinou muito, mas jogou bem. A dor está forte demais (no momento), e não queremos correr um risco."
Rotações táticas e padrões defensivos
Além da crise no gol, Sage vem tomando decisões implacáveis em relação ao seu sistema defensivo. O zagueiro Jaydee Canvot, muito bem avaliado, foi uma ausência de destaque na lista de relacionados para enfrentar o Ipswich, decisão que o técnico descreveu como baseada puramente em desempenho. Apesar de ser muito estimado no clube, o jogador de 20 anos teve dificuldades nas quatro primeiras partidas da Premier League, nas quais o Palace sofreu 11 gols, deixando Sage longe de se impressionar com suas atuações.
Ao abordar a ausência do jovem defensor, Sage foi sincero sobre suas expectativas para o elenco. Ele explicou: 'Não o escolhi por causa do jogo dele contra o Fulham e do que ele fez durante a semana (nos treinos). Falei com ele e (disse) que quero e preciso de mais dele. Tenho certeza de que ele é capaz de fazer isso e espero uma boa reação da parte dele na segunda-feira.'
- Getty Images Sport
Enviando uma mensagem ao elenco
A abordagem disciplinada do treinador foi pensada para garantir que nenhum jogador sinta que seu lugar está garantido, independentemente do seu status. Sage sustenta que cada escolha é feita com a intenção de criar um ambiente vencedor e não tem medo de "sacudir" jogadores que, na visão dele, estejam se esforçando menos do que o máximo.
Sage concluiu sua avaliação destacando a necessidade de manter alta intensidade em todo o elenco. "Quando coloco 11 jogadores em campo, na minha cabeça são os melhores para vencer ou criar alguma coisa. Não é um prazer deixar um jogador fora e eu sempre aguardo a reação. Hoje não vi um time que desistiu. Quero que os jogadores estejam a 100% para o que têm de fazer e, quando entregam menos, preciso sacudi-los."
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.