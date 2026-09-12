Além da crise no gol, Sage vem tomando decisões implacáveis em relação ao seu sistema defensivo. O zagueiro Jaydee Canvot, muito bem avaliado, foi uma ausência de destaque na lista de relacionados para enfrentar o Ipswich, decisão que o técnico descreveu como baseada puramente em desempenho. Apesar de ser muito estimado no clube, o jogador de 20 anos teve dificuldades nas quatro primeiras partidas da Premier League, nas quais o Palace sofreu 11 gols, deixando Sage longe de se impressionar com suas atuações.

Ao abordar a ausência do jovem defensor, Sage foi sincero sobre suas expectativas para o elenco. Ele explicou: 'Não o escolhi por causa do jogo dele contra o Fulham e do que ele fez durante a semana (nos treinos). Falei com ele e (disse) que quero e preciso de mais dele. Tenho certeza de que ele é capaz de fazer isso e espero uma boa reação da parte dele na segunda-feira.'