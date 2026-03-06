AFP
Traduzido por
Golpe duro para o Orlando City, com Antoine Griezmann optando por permanecer no Atlético de Madrid na tentativa de finalmente conquistar a Liga dos Campeões
Um último troféu: Griezmann rejeita transferência para a MLS
A lenda do clube, de 34 anos, está supostamente motivada por um desejo ardente de acabar com uma seca significativa de troféus com os Rojiblancos. Embora tenha desfrutado de uma carreira brilhante, Griezmann perdeu notavelmente o triunfo do Atlético na La Liga de 2021 durante sua passagem pelo Barcelona, e agora está determinado a garantir uma última grande honra sob a orientação de Diego Simeone antes de seguir para um novo capítulo.
- AFP
Em busca da glória europeia e nacional
O principal catalisador dessa repentina mudança de opinião foi a classificação do Atlético para a final da Copa del Rey. Apesar da derrota por 3 a 0 para o Barcelona no Camp Nou, os jogadores de Simeone garantiram sua vaga na final após vencerem o primeiro confronto por 4 a 0. Griezmann está desesperado para participar da final e teme que partir para a Flórida agora signifique perder uma despedida poética do clube onde marcou 210 gols.
Além disso, o astro francês continua totalmente comprometido com as ambições continentais do clube. O diretor de futebol Mateu Alemany esclareceu recentemente a situação do jogador, dizendo: “Antoine tem esta temporada e mais dois anos de contrato conosco, e ele está absolutamente focado no que está por vir”.
Simeone apoia seu craque
Simeone tem sido franco em seu apoio a Griezmann, reconhecendo o status único do jogador dentro do elenco. “Espero que ele jogue na final; ele merece isso mais do que ninguém”, afirmou o técnico argentino após a partida contra o Barcelona. Simeone sempre defendeu que Griezmann conquistou o direito de decidir seu próprio futuro após anos de dedicação à causa.
A decisão de permanecer significa que o Orlando City pode procurar outro jogador de destaque antes do fechamento da janela de transferências da MLS, em 26 de março. Embora o time da Flórida esperasse uma contratação imediata, o compromisso de Griezmann com os objetivos imediatos do Rojiblancos o forçou a reconsiderar sua estratégia de recrutamento para a janela de transferências do verão.
- (C)Getty Images
Reação no camarim
A incerteza não passou despercebida pelo restante do elenco do Atlético, que continua apoiando a escolha do seu craque. O capitão do clube, Koke, admitiu à mídia: “Não sei o que vai acontecer com Antoine. Todos nós queremos que ele termine a carreira no Atlético de Madrid, mas essa é uma decisão que ele tem que tomar.”
Outros jogadores experientes ecoaram esse sentimento de respeito e gratidão. O zagueiro Marcos Llorente disse: “Ele decidirá o que é melhor para ele, e nós o apoiaremos”. O goleiro Juan Musso foi igualmente efusivo em seus elogios ao impacto do francês no clube, acrescentando: “Faça o que fizer, serei grato a ele por toda a vida. Por tudo o que ele nos deu”.
Publicidade