Golpe duro para o Orlando City, com Antoine Griezmann optando por permanecer no Atlético de Madrid na tentativa de finalmente conquistar a Liga dos Campeões

O principal catalisador dessa repentina mudança de opinião foi a classificação do Atlético para a final da Copa del Rey. Apesar da derrota por 3 a 0 para o Barcelona no Camp Nou, os jogadores de Simeone garantiram sua vaga na final após vencerem o primeiro confronto por 4 a 0. Griezmann está desesperado para participar da final e teme que partir para a Flórida agora signifique perder uma despedida poética do clube onde marcou 210 gols.

Além disso, o astro francês continua totalmente comprometido com as ambições continentais do clube. O diretor de futebol Mateu Alemany esclareceu recentemente a situação do jogador, dizendo: “Antoine tem esta temporada e mais dois anos de contrato conosco, e ele está absolutamente focado no que está por vir”.