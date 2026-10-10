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Golpe duplo para o Liverpool! Alexander Isak e Cody Gakpo FORA do confronto com o Manchester City, enquanto Andoni Iraola dá atualização preocupante sobre lesão
Pausa internacional cobra seu preço do Liverpool
O Liverpool enfrentará o líder da tabela de Enzo Maresca sem duas de suas armas ofensivas mais potentes. Tanto Isak quanto Gakpo sofreram problemas distintos enquanto defendiam seus países durante a recente pausa internacional.
Gakpo foi obrigado a deixar a concentração da Holanda após uma entrada dura que lhe causou um problema no tornozelo. Enquanto isso, Isak sofreu uma lesão na coxa a serviço da Suécia, tirando do Liverpool um atacante que já marcou quatro vezes em cinco partidas da liga nesta temporada.
Esse golpe duplo tira de Iraola um poder de fogo significativo. Juntos, os dois têm sido fundamentais para o início invicto do Liverpool na liga, com Gakpo contribuindo com dois gols e quatro assistências em todas as competições até aqui nesta temporada.
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Iraola lamenta o azar, mas apoia Koumas
Falando em sua entrevista coletiva antes da partida, o técnico do Liverpool expressou frustração com o momento dos problemas. "Alex Isak e Gakpo não vão jogar, infelizmente não estão prontos para nós", disse Iraola aos repórteres. "Lesões na pausa. Você sempre espera que o médico não ligue para você, mas tivemos azar."
Detalhando a natureza específica dos problemas, o espanhol acrescentou: "Eles não vão estar envolvidos. Prazo: Gakpo tem uma lesão no tornozelo, é uma questão de ele lidar com a dor. Acho que foi uma entrada dura. Ele está trabalhando, mas não para domingo. Isak tem uma lesão na coxa, sempre que ele se sentir pronto, não parecem lesões de longo prazo. Mas eles não estão prontos para domingo."
Apesar das ausências, Iraola demonstrou apoio ao internacional galês de 21 anos Lewis Koumas para preencher a lacuna, depois de já ter utilizado o jovem cinco vezes nesta temporada. "Koumas tem a nossa confiança, você sabe", explicou. "Não é uma grande surpresa. O jogador mostrou que está pronto para atuar. Temos outros jogadores que podem cobrir as posições, então tomamos a decisão."
Impulso de Jacquet compensa problemas no ataque
Embora as ausências no ataque sejam difíceis de aceitar, o Liverpool recebeu um reforço na defesa. Jeremy Jacquet está disponível após se recuperar de uma pancada sofrida enquanto fazia sua estreia no time principal da França.
"Obviamente ele foi bem", disse Iraola sobre o jovem defensor. "Em primeiro lugar, ele é um bom jogador. Vocês viram clipes, mas, se não o veem todos os dias, não conseguem apreciar o que ele tem. Estou feliz por ele pessoalmente. Estrear pela França é sempre difícil. Ele jogou bem, deve estar feliz, mas ainda tem um longo caminho a percorrer. Ele está em forma e pronto para jogar. Vai ficar bem, precisamos treinar amanhã."
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Estabelecendo o parâmetro contra os líderes da liga
O jogo de domingo serve como um primeiro teste para as credenciais do Liverpool na briga pelo título. Embora o time de Iraola esteja invicto, três empates em cinco partidas o deixaram atrás do ritmo impecável do City.
O treinador está encarando com entusiasmo o desafio de enfrentar os atuais líderes. "É um jogo empolgante, em casa, em Anfield, contra os líderes da liga", concluiu Iraola. "Venceram todos os seus jogos. Eles vão para cima, nós também, temos de estar prontos e ajudar nossos torcedores. Espero que estejamos à altura. Acho que ainda é muito cedo, aconteça o que acontecer no domingo. São apenas cinco jogos, mas é verdade que gostamos de enfrentar times como o City e mostrar nosso nível, com certeza. É enorme para todos os envolvidos, é um momento empolgante."
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