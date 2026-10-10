Golpe duplo para o Liverpool! Alexander Isak e Cody Gakpo FORA do confronto com o Manchester City, enquanto Andoni Iraola dá atualização preocupante sobre lesão

O Liverpool enfrentará o líder da tabela de Enzo Maresca sem duas de suas armas ofensivas mais potentes. Tanto Isak quanto Gakpo sofreram problemas distintos enquanto defendiam seus países durante a recente pausa internacional.

Gakpo foi obrigado a deixar a concentração da Holanda após uma entrada dura que lhe causou um problema no tornozelo. Enquanto isso, Isak sofreu uma lesão na coxa a serviço da Suécia, tirando do Liverpool um atacante que já marcou quatro vezes em cinco partidas da liga nesta temporada.

Esse golpe duplo tira de Iraola um poder de fogo significativo. Juntos, os dois têm sido fundamentais para o início invicto do Liverpool na liga, com Gakpo contribuindo com dois gols e quatro assistências em todas as competições até aqui nesta temporada.



