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Golpe com a lesão de Luke Shaw? Astro do Manchester United é visto mancando após empate quente com o Tottenham em Old Trafford
Um duro golpe para Carrick
O técnico do United, Michael Carrick, enfrenta uma nova dor de cabeça defensiva depois de Shaw aparentemente sofrer uma lesão durante o empate por 1 a 1 com o Tottenham no sábado. O jogador da seleção inglesa foi visto mancando bastante e fazendo caretas ao atravessar o estacionamento de Old Trafford após o apito final.
Shaw esteve envolvido em um confronto quente que fez com que o Tottenham ficasse com dez jogadores no segundo tempo. Ele seguiu em campo até ser substituído aos 95 minutos por Ayden Heaven, mas as imagens do pós-jogo sugerem que ele não saiu ileso do duelo duro.
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Os ânimos se exaltam
A possível lesão encerrou uma tarde frustrante para o United, que deixou escapar uma vantagem no fim contra os visitantes ameaçados pelo rebaixamento. Bryan Mbeumo parecia ter colocado o time de Carrick no caminho de apenas sua segunda vitória na liga na temporada com um belo gol aos 73 minutos, superando Antonín Kinsky.
A partida então mergulhou no caos apenas cinco minutos depois. Shaw e Rodrigo Bentancur se desentenderam na lateral do campo, o que resultou em o defensor do United empurrar o uruguaio. Bentancur revidou com uma cabeçada e recebeu cartão vermelho direto, enquanto Shaw foi advertido com cartão amarelo por sua participação na confusão.
Tottenham marca no fim
Apesar de estar com um homem a menos, os visitantes mostraram incrível resiliência para arrancar um ponto nos minutos finais. Dominic Solanke partiu o coração do United ao desviar de cabeça o cruzamento de Sandro Tonali para o fundo da rede, levando a torcida visitante do Tottenham ao delírio e tirando a equipe da lanterna da Premier League.
Para o United, o resultado o deixa estacionado na 12ª colocação. É mais um resultado decepcionante para Carrick, cuja equipe não conseguiu aproveitar a vantagem numérica e confirmar uma vitória crucial em casa.
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Teste da Champions League se aproxima
O momento do possível revés de Shaw dificilmente poderia ser pior para o Manchester United. Com Harry Amass como o único outro lateral-esquerdo de ofício no elenco principal, Carrick estará apreensivo com a condição física de seu defensor titular antes de uma semana vital.
O United precisa desesperadamente encerrar uma sequência de quatro jogos sem vencer quando receber o Atletico Madrid pela Champions League, na noite de terça-feira. Depois, viajará para Elland Road para um confronto de alto risco pela Premier League contra o arquirrival Leeds United no próximo fim de semana.
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