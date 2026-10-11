O técnico do United, Michael Carrick, enfrenta uma nova dor de cabeça defensiva depois de Shaw aparentemente sofrer uma lesão durante o empate por 1 a 1 com o Tottenham no sábado. O jogador da seleção inglesa foi visto mancando bastante e fazendo caretas ao atravessar o estacionamento de Old Trafford após o apito final.

Shaw esteve envolvido em um confronto quente que fez com que o Tottenham ficasse com dez jogadores no segundo tempo. Ele seguiu em campo até ser substituído aos 95 minutos por Ayden Heaven, mas as imagens do pós-jogo sugerem que ele não saiu ileso do duelo duro.