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Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya
Traduzido por

Golpe com a lesão de Luke Shaw? Astro do Manchester United é visto mancando após empate quente com o Tottenham em Old Trafford

L. Shaw
Manchester United
Manchester United x Tottenham
Tottenham
Premier League

O Manchester United vive momentos de apreensão sobre a condição física de Luke Shaw depois de ele ter sido visto saindo de Old Trafford mancando no sábado. A possível lesão do lateral-esquerdo vem após um caótico empate por 1 a 1 com o Tottenham, em que o time londrino empatou no fim apesar de estar com um jogador a menos.

  • Um duro golpe para Carrick

    O técnico do United, Michael Carrick, enfrenta uma nova dor de cabeça defensiva depois de Shaw aparentemente sofrer uma lesão durante o empate por 1 a 1 com o Tottenham no sábado. O jogador da seleção inglesa foi visto mancando bastante e fazendo caretas ao atravessar o estacionamento de Old Trafford após o apito final.

    Shaw esteve envolvido em um confronto quente que fez com que o Tottenham ficasse com dez jogadores no segundo tempo. Ele seguiu em campo até ser substituído aos 95 minutos por Ayden Heaven, mas as imagens do pós-jogo sugerem que ele não saiu ileso do duelo duro.

  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Os ânimos se exaltam

    A possível lesão encerrou uma tarde frustrante para o United, que deixou escapar uma vantagem no fim contra os visitantes ameaçados pelo rebaixamento. Bryan Mbeumo parecia ter colocado o time de Carrick no caminho de apenas sua segunda vitória na liga na temporada com um belo gol aos 73 minutos, superando Antonín Kinsky.

    A partida então mergulhou no caos apenas cinco minutos depois. Shaw e Rodrigo Bentancur se desentenderam na lateral do campo, o que resultou em o defensor do United empurrar o uruguaio. Bentancur revidou com uma cabeçada e recebeu cartão vermelho direto, enquanto Shaw foi advertido com cartão amarelo por sua participação na confusão.


  • Tottenham marca no fim

    Apesar de estar com um homem a menos, os visitantes mostraram incrível resiliência para arrancar um ponto nos minutos finais. Dominic Solanke partiu o coração do United ao desviar de cabeça o cruzamento de Sandro Tonali para o fundo da rede, levando a torcida visitante do Tottenham ao delírio e tirando a equipe da lanterna da Premier League.

    Para o United, o resultado o deixa estacionado na 12ª colocação. É mais um resultado decepcionante para Carrick, cuja equipe não conseguiu aproveitar a vantagem numérica e confirmar uma vitória crucial em casa.

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  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Teste da Champions League se aproxima

    O momento do possível revés de Shaw dificilmente poderia ser pior para o Manchester United. Com Harry Amass como o único outro lateral-esquerdo de ofício no elenco principal, Carrick estará apreensivo com a condição física de seu defensor titular antes de uma semana vital.

    O United precisa desesperadamente encerrar uma sequência de quatro jogos sem vencer quando receber o Atletico Madrid pela Champions League, na noite de terça-feira. Depois, viajará para Elland Road para um confronto de alto risco pela Premier League contra o arquirrival Leeds United no próximo fim de semana.

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