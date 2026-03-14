"Golpe baixo do careca": uma contratação do FC Barcelona deixa Joan Laporta furioso

Fernandez havia manifestado seu desejo de se transferir na última janela de transferências — pouco tempo depois, esse desejo foi concretizado com sua transferência para o PSG. O clube da capital francesa pagou a cláusula de rescisão de pouco mais de seis milhões de euros. Antes disso, o Barcelona havia tentado, a todo custo, renovar o contrato, que na verdade era válido até 2027, mas não obteve sucesso. O Borussia Dortmund também teria demonstrado interesse no jogador de 18 anos.

Logo após a transferência, Laporta deixou clara sua insatisfação: “Surpreendentemente, seu agente nos informou que não poderíamos concretizar o que havíamos acordado.” O técnico Hansi Flick também reagiu de forma nada satisfeita: “Eu adorava o Dro, por isso, naturalmente, estou decepcionado. Mas o futebol é assim. Temos que respeitar essa decisão. Estou decepcionado. Ele sabe disso, mas eu gostava muito desse garoto. Ele também tinha um grande futuro aqui. Ele tomou outra decisão. Eu a respeito, o futebol é assim.”

Desde a sua transferência, Fernandez disputou seis partidas oficiais pelo atual campeão da Liga dos Campeões, totalizando 221 minutos em campo. O contrato do meio-campista ofensivo com o PSG vai até 2030.