O fato de o supertalento Dro Fernandez ter deixado o FC Barcelona no meio do ano para se transferir para o Paris Saint-Germain levou o presidente do Barça, Joan Laporta, a acusar seu assessor e ex-jogador do Barça, Ivan de la Peña, de ser o mentor dessa saída.
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"Golpe baixo do careca": uma contratação do FC Barcelona deixa Joan Laporta furioso
"O que aconteceu com o Dro foi uma traição. Se tivesse sido com o Jorge Mendes (conhecido agente de inúmeras estrelas, nota da redação), não teria acontecido da mesma forma que com o careca. Foi uma vergonha e uma facada pelas costas”, atacou Laporta contra Jijantes de la Pena, que jogou pelo FC Barcelona de 1990 a 1998 e novamente de 2000 a 2001: “Ele é agente por causa de seu passado no Barcelona, tinha uma relação especial com o clube, e eu considerei isso uma facada pelas costas.” De la Pena treina Gavi e Eric Garcia, dois outros jogadores profissionais atuais do Blaugrana.
Laporta continuou: “Construímos uma relação pragmática com o presidente do PSG. Mais dinheiro foi investido para manter as relações amigáveis com o Barcelona — e sou grato por isso. Tive pena do Hansi. A ele (Dro) foi dada uma vaga no time titular, em detrimento de jogadores que mereciam mais, porque o Barcelona havia investido mais neles.”
Hansi Flick "decepcionado" com a saída de Fernández
Fernandez havia manifestado seu desejo de se transferir na última janela de transferências — pouco tempo depois, esse desejo foi concretizado com sua transferência para o PSG. O clube da capital francesa pagou a cláusula de rescisão de pouco mais de seis milhões de euros. Antes disso, o Barcelona havia tentado, a todo custo, renovar o contrato, que na verdade era válido até 2027, mas não obteve sucesso. O Borussia Dortmund também teria demonstrado interesse no jogador de 18 anos.
Logo após a transferência, Laporta deixou clara sua insatisfação: “Surpreendentemente, seu agente nos informou que não poderíamos concretizar o que havíamos acordado.” O técnico Hansi Flick também reagiu de forma nada satisfeita: “Eu adorava o Dro, por isso, naturalmente, estou decepcionado. Mas o futebol é assim. Temos que respeitar essa decisão. Estou decepcionado. Ele sabe disso, mas eu gostava muito desse garoto. Ele também tinha um grande futuro aqui. Ele tomou outra decisão. Eu a respeito, o futebol é assim.”
Desde a sua transferência, Fernandez disputou seis partidas oficiais pelo atual campeão da Liga dos Campeões, totalizando 221 minutos em campo. O contrato do meio-campista ofensivo com o PSG vai até 2030.
Dro Fernandez: Estatísticas do PSG na temporada 2025/26
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