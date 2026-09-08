O argentino Martinez se encaixa nessa categoria no momento, ao lado do goleiro número 1 do Manchester City, Donnarumma, e do veterano campeão inglês pelo Liverpool, Alisson. No entanto, é o goleiro do Arsenal, Raya, quem vem dominando a disputa pela Luva de Ouro ultimamente.

Ele garantiu ao menos uma parte desse prestigiado prêmio nas últimas três temporadas - apenas dois homens, Petr Cech e Joe Hart, venceram quatro vezes - e acrescentou uma medalha de campeão da Copa do Mundo ao seu título da Premier League em 2026.

O espanhol de 30 anos é, porém, apenas uma opção no banco para sua seleção. Questionado sobre essa situação um tanto bizarra, com muitos considerando Raya entre a elite mundial, Hislop disse: “Sim, é um pouco estranho, mas vou ser honesto: chegando ao torneio, claro, se falou muito sobre se seria David Raya, Joan Garcia ou Unai Simon. Eu sabia que Simon começaria.

“Dá para argumentar que os dois goleiros, Raya vencendo a Premier League com o Arsenal, Garcia vencendo La Liga com o Barcelona, são mais realizados. Mas acho que Unai Simon se encaixa perfeitamente na maneira como Luis de la Fuente faz a Espanha jogar. E isso ficou claro.

“Ele joga com a linha muito alta, de forma muito agressiva, não é o shortstop que os outros dois são. Mas olhe para a campanha da Espanha ao longo daquele torneio, e você vê por que Unai Simon continua sendo a escolha preferida.

“Ele simplesmente parece complementar a linha de quatro da Espanha e o que eles estão tentando fazer melhor do que qualquer outro. O velho clichê, a posse é nove décimos da lei, não vejo ninguém tirando Unai Simon desse posto tão cedo.”