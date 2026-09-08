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Goleiros desconhecidos da Premier League: estreante é apontado como uma "joia absoluta", enquanto a situação "estranha" do vencedor da Luva de Ouro do Arsenal, David Raya, é explicada
Suzuki se juntou ao Villa depois de se destacar na Copa do Mundo de 2026
Esse homem é Zion Suzuki. O internacional japonês nascido em New Jersey recebeu muitos elogios por suas atuações na América do Norte durante o verão. Rapidamente ficou claro que seu futuro a longo prazo não estava na Serie A, no Parma.
Como esperado, após ser ligado ao campeão da Champions League Paris Saint-Germain, o Aston Villa foi atrás do goleiro de 24 anos na última janela de transferências, enquanto buscava um substituto adequado para o campeão mundial Emi Martinez, a caminho do Chelsea.
Suzuki foi levado para as West Midlands em um acordo que pode chegar a £30 milhões (US$ 41 mi). Ele se encaixou rapidamente no elenco de Unai Emery, com a promessa de muito mais por vir enquanto compete ao lado de superestrelas mais consolidadas da Premier League.
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Quais goleiros da Premier League passam despercebidos?
Convidado a apontar alguém que passa despercebido nessa divisão, Hislop, falando com exclusividade à GOAL via The Sports Geek, disse: “Vou dizer que acho que o Villa encontrou uma joia absoluta em Suzuki.
“Admito sem problema que eu não sabia muito sobre o período dele na Itália, mas o observei de perto durante a Copa do Mundo neste verão e achei que ele foi absolutamente excepcional. Tudo nas atuações dele, a técnica dele, achei que ele era um goleiro completo e acho que eles fizeram uma grande descoberta com Suzuki.
“E, embora também tenham perdido Emi Martinez, um goleiro excepcional, campeão da Copa do Mundo, acho que repuseram isso maravilhosamente bem e acredito que Suzuki vai se provar um dos melhores goleiros da liga nesta temporada.”
Raya, camisa 1 do Arsenal, é apenas reserva da Espanha
O argentino Martinez se encaixa nessa categoria no momento, ao lado do goleiro número 1 do Manchester City, Donnarumma, e do veterano campeão inglês pelo Liverpool, Alisson. No entanto, é o goleiro do Arsenal, Raya, quem vem dominando a disputa pela Luva de Ouro ultimamente.
Ele garantiu ao menos uma parte desse prestigiado prêmio nas últimas três temporadas - apenas dois homens, Petr Cech e Joe Hart, venceram quatro vezes - e acrescentou uma medalha de campeão da Copa do Mundo ao seu título da Premier League em 2026.
O espanhol de 30 anos é, porém, apenas uma opção no banco para sua seleção. Questionado sobre essa situação um tanto bizarra, com muitos considerando Raya entre a elite mundial, Hislop disse: “Sim, é um pouco estranho, mas vou ser honesto: chegando ao torneio, claro, se falou muito sobre se seria David Raya, Joan Garcia ou Unai Simon. Eu sabia que Simon começaria.
“Dá para argumentar que os dois goleiros, Raya vencendo a Premier League com o Arsenal, Garcia vencendo La Liga com o Barcelona, são mais realizados. Mas acho que Unai Simon se encaixa perfeitamente na maneira como Luis de la Fuente faz a Espanha jogar. E isso ficou claro.
“Ele joga com a linha muito alta, de forma muito agressiva, não é o shortstop que os outros dois são. Mas olhe para a campanha da Espanha ao longo daquele torneio, e você vê por que Unai Simon continua sendo a escolha preferida.
“Ele simplesmente parece complementar a linha de quatro da Espanha e o que eles estão tentando fazer melhor do que qualquer outro. O velho clichê, a posse é nove décimos da lei, não vejo ninguém tirando Unai Simon desse posto tão cedo.”
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Premier League 2026-27: quem vai prevalecer?
Raya espera conseguir isso ao entrar em mais uma campanha da Liga das Nações da Uefa e rumar à defesa do título da Eurocopa conquistado pela Espanha em 2028. No entanto, ele terá uma grande disputa pela frente.
Por enquanto, ele está focado na campanha do Arsenal na Premier League, com Suzuki entre os que também entraram na disputa para 2026-27, em meio ao início de novas eras para várias equipes da elite do futebol inglês.
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