Goleiro da Juventus: Vicario volta à tona e pede 4 milhões de salário. Dibu Martinez se mantém firme; a Roma é um obstáculo para Svilar

A Juventus continua ativa no mercado em busca do jogador certo para reforçar o gol de vista à próxima temporada. A diretoria da Bianconera ainda não se decidiu e está avaliando vários nomes, mantendo várias opções em aberto antes de tomar uma decisão definitiva.





Nas últimas horas, o nome de Guglielmo Vicario voltou a ganhar destaque, já que ele deve deixar o Tottenham após duas temporadas na Premier League. Os contatos com a equipe do ex-jogador do Empoli continuaram e as negociações permanecem em andamento. Também está em jogo a questão financeira: conforme relata Alfredo Pedullà, o goleiro da seleção italiana pede um salário de cerca de 4 milhões de euros líquidos por temporada, valor superior ao que recebe atualmente na Inglaterra.





No entanto, a candidatura de Emiliano “Dibu” Martínez também continua em aberto. No momento, porém, não há avanços concretos nas negociações, e a Juventus continua acompanhando a situação sem dar o passo decisivo, aguardando o fim da Copa do Mundo ou, alternativamente, esperando para apostar com determinação em outra opção.



