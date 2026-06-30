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cm grafica vicario tottenham 2025 26 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Goleiro da Juventus: Vicario volta à tona e pede 4 milhões de salário. Dibu Martinez se mantém firme; a Roma é um obstáculo para Svilar

Juventus
Mercado da bola
G. Vicario

A Juventus continua ativa no mercado em busca do jogador certo para reforçar o gol de vista à próxima temporada. A diretoria da Bianconera ainda não se decidiu e está avaliando vários nomes, mantendo várias opções em aberto antes de tomar uma decisão definitiva.


Nas últimas horas, o nome de Guglielmo Vicario voltou a ganhar destaque, já que ele deve deixar o Tottenham após duas temporadas na Premier League. Os contatos com a equipe do ex-jogador do Empoli continuaram e as negociações permanecem em andamento. Também está em jogo a questão financeira: conforme relata Alfredo Pedullà, o goleiro da seleção italiana pede um salário de cerca de 4 milhões de euros líquidos por temporada, valor superior ao que recebe atualmente na Inglaterra.


No entanto, a candidatura de Emiliano “Dibu” Martínez também continua em aberto. No momento, porém, não há avanços concretos nas negociações, e a Juventus continua acompanhando a situação sem dar o passo decisivo, aguardando o fim da Copa do Mundo ou, alternativamente, esperando para apostar com determinação em outra opção.


  • MURO DE ROMA PARA SVILAR

    O caso de Mile Svilar é diferente. Nas últimas horas, o clube da Juventus fez uma consulta direta à Roma para avaliar as possibilidades de uma eventual negociação. Trata-se de um simples contato exploratório, que não teve desdobramentos posteriores. A resposta do clube da Roma foi, de fato, muito clara: a intenção é manter o goleiro sérvio e não abrir mão, pelo menos nesta fase do mercado, de um dos pilares da equipe comandada por Gian Piero Gasperini.


    A Juventus, portanto, continua sua busca sem pressa, ciente de que já conta com Michele Di Gregorio e Mattia Perin no elenco. A escolha do novo goleiro titular só será feita após uma avaliação cuidadosa de todos os cenários, com Vicario e Dibu Martínez permanecendo entre os principais candidatos, enquanto a opção por Svilar parece, no momento, decididamente mais complicada.



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