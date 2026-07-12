Golaços, Haaland substituído e Bellingham como herói: top 5 do que você precisa saber sobre Noruega 1 x 2 Inglaterra

A Inglaterra está na semifinal da Copa do Mundo. Em um duelo equilibrado e decidido apenas na prorrogação, os ingleses venceram a Noruega por 2 a 1, neste sábado (11), em Miami, e encerraram a histórica campanha da seleção escandinava no torneio.

Andreas Schjelderup abriu o placar para os noruegueses com um belo gol no primeiro tempo, mas Jude Bellingham empatou ainda antes do intervalo e voltou a aparecer na prorrogação para marcar o gol da classificação inglesa. A partida ainda teve um gol anulado da Noruega, um duelo particular entre Erling Haaland e Marc Guéhi e a despedida da animada torcida viking que conquistou os estádios durante o Mundial.

Confira, a seguir, os principais destaques entre Noruega 1 x 2 Inglaterra.