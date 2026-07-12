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Gabriel Marin

Golaços, Haaland substituído e Bellingham como herói: top 5 do que você precisa saber sobre Noruega 1 x 2 Inglaterra

Noruega x Inglaterra
Noruega
Inglaterra
Copa do Mundo

Ingleses buscaram a virada na prorrogação, eliminaram a surpreendente seleção norueguesa e garantiram vaga na semifinal da Copa do Mundo

A Inglaterra está na semifinal da Copa do Mundo. Em um duelo equilibrado e decidido apenas na prorrogação, os ingleses venceram a Noruega por 2 a 1, neste sábado (11), em Miami, e encerraram a histórica campanha da seleção escandinava no torneio.

Andreas Schjelderup abriu o placar para os noruegueses com um belo gol no primeiro tempo, mas Jude Bellingham empatou ainda antes do intervalo e voltou a aparecer na prorrogação para marcar o gol da classificação inglesa. A partida ainda teve um gol anulado da Noruega, um duelo particular entre Erling Haaland e Marc Guéhi e a despedida da animada torcida viking que conquistou os estádios durante o Mundial.

Confira, a seguir, os principais destaques entre Noruega 1 x 2 Inglaterra.

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  • Noruega x Inglaterra - Copa do Mundo 2026Getty/GOAL

    Dois golaços deram o tom do primeiro tempo

    Os primeiros 45 minutos entregaram exatamente o que se espera de um grande jogo de Copa do Mundo. Aos 36 minutos, Andreas Schjelderup recebeu pela esquerda, invadiu a área e acertou uma finalização colocada, sem chances para Jordan Pickford, colocando a Noruega em vantagem.

    A resposta inglesa veio nos acréscimos da etapa inicial. Anthony Gordon encontrou Jude Bellingham na entrada da área, e o camisa 10 dominou, deixou o marcador para trás e bateu de canhota para empatar com outro belo gol. Dois lances de muita qualidade que transformaram um jogo travado em um espetáculo antes do intervalo.

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  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O gol anulado que mudou a história do confronto

    A Noruega chegou a balançar as redes logo no início do segundo tempo e ficou muito perto de retomar a vantagem. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou na segunda trave e foi empurrada para o gol, levando os torcedores noruegueses à festa.

    No entanto, o VAR entrou em ação e anulou o lance por uma falta cometida por Erling Haaland antes da cobrança do escanteio. A infração foi decisiva para invalidar a jogada e manter o empate, em um dos momentos mais polêmicos das quartas de final.

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Bellingham decide novamente e coloca a Inglaterra na semifinal

    Se o empate já havia colocado Jude Bellingham entre os protagonistas da partida, a prorrogação confirmou o meia como o grande nome do confronto.

    Logo no início do tempo extra, Morgan Rogers arriscou de fora da área, Orjan Nyland espalmou para frente e Bellingham apareceu no lugar certo para completar para as redes e decretar a virada inglesa. Foi o sexto gol do camisa 10 nesta Copa do Mundo, consolidando mais uma atuação decisiva do astro inglês.

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  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Haaland é substituído na prorrogação

    Um dos momentos mais inesperados da partida aconteceu no intervalo da prorrogação. Principal estrela da Noruega e referência técnica da equipe, Erling Haaland foi substituído pelo técnico norueguês, deixando o gramado antes dos últimos 15 minutos do confronto.

    A mudança chamou a atenção por tirar de campo justamente o jogador com maior poder de decisão da seleção no momento mais importante da partida. Sem seu camisa 9, a Noruega perdeu força ofensiva na reta final e não conseguiu reagir após o gol da virada inglesa, se despedindo da Copa do Mundo nas quartas de final.

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    A despedida da "remada viking" que conquistou a Copa

    Mesmo com a eliminação, a torcida da Noruega deixou sua marca na Copa do Mundo. Ao longo da campanha histórica da seleção, os noruegueses viralizaram nas arquibancadas com a tradicional "remada viking", movimento sincronizado que embalou os jogos e rapidamente se tornou uma das imagens mais marcantes do torneio.

    Em Miami, o ritual apareceu mais uma vez antes e durante a partida. No apito final, porém, a festa deu lugar aos aplausos de reconhecimento pela campanha da equipe. Com a eliminação, a famosa remada também se despede do Mundial, encerrando um dos capítulos mais carismáticos desta edição da Copa.

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