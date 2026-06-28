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Muhammad Zaki

Traduzido por

Gol ou assistência: o que mais agradou a Jude Bellingham, o “Galáctico” do Real Madrid, ao ser o destaque na vitória decisiva da Inglaterra sobre o Panamá na Copa do Mundo?

J. Bellingham
Inglaterra
Copa do Mundo
Panamá
Real Madrid
La Liga

Jude Bellingham admitiu que sentiu mais satisfação por fazer parte de um momento histórico do que por marcar ele mesmo durante a vitória da Inglaterra por 2 a 0 sobre o Panamá, que garantiu à equipe de Thomas Tuchel a liderança do Grupo L. O astro do Real Madrid foi o protagonista de tudo de positivo para os Três Leões, marcando o primeiro gol antes de dar a assistência para o segundo gol, que bateu um recorde.

  • O “Galáctico” do Real Madrid volta a brilhar

    Bellingham foi mais uma vez o destaque da seleção de seu país, demonstrando a serenidade e a qualidade que o levaram a ser considerado o único jogador da Inglaterra a realmente atuar no nível esperado. Após um primeiro tempo paciente, o jogador de 22 anos abriu o placar com uma finalização inteligente após um escanteio, antes de dar um cruzamento preciso para o segundo gol da Inglaterra. Apesar de seu sucesso individual, Bellingham insistiu que o progresso coletivo da equipe era a prioridade, agora que se dirigem a Atlanta para a fase de 32, onde enfrentarão a República Democrática do Congo.

    “Primeira meta alcançada”, disse Bellingham. “Viemos aqui para avançar etapa por etapa. Nos saímos muito bem nos jogos de pré-campanha e agora alcançamos esse primeiro objetivo, que era passar da fase de grupos e ainda terminar em primeiro lugar. Temos que tentar melhorar a cada jogo, e cabe a nós fazer isso.”

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    Histórico de assistências de Kane

    Embora seu primeiro gol tenha elevado sua contagem no torneio para dois, Bellingham admitiu que ficou mais satisfeito por ter dado a assistência para Harry Kane. A assistência permitiu que o atacante do Bayern de Munique ultrapassasse oficialmente Gary Lineker como o maior artilheiro de todos os tempos da Inglaterra em Copas do Mundo. A cabeçada precisa de Kane foi sua 11ª em competições internacionais, levando-o a um seleto grupo de ícones mundiais.

    “A assistência [foi o que mais me deixou feliz]”, revelou Bellingham. “Foi uma boa combinação de jogadas, e dar a bola para o Harry, que continua elevando seu nível, é incrível. Ele merece tudo isso. Dá para ver o esforço que ele dedica como capitão e como ele nos lidera. A qualidade fala por si só — ele é o melhor.”

  • Encontrando um novo ritmo em Nova Jersey

    A Inglaterra foi obrigada a enfrentar um primeiro tempo monótono contra uma seleção do Panamá resistente, que se posicionou bem atrás e frustrou os jogadores de Tuchel. No entanto, a mensagem no intervalo foi de persistência serena. Bellingham observou que não havia pânico no vestiário, com os jogadores cientes de que precisavam apenas aumentar um pouco a intensidade para quebrar o impasse.

    “[No intervalo, ele disse] vocês estão indo bem, continuem assim”, explicou o meio-campista. “Aumentem um pouco o ritmo, nada exagerado. Sabíamos em que nível estávamos e qual nível queríamos alcançar, e conseguimos isso no segundo tempo.” A mudança tática funcionou, permitindo que a Inglaterra controlasse o ritmo e, por fim, dominasse os adversários para garantir os pontos.

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A atenção agora se volta para as fases eliminatórias

    Com o Grupo L já no retrovisor, os Três Leões se preparam para um confronto nas oitavas de final em Atlanta nesta quarta-feira. A liderança e o bom desempenho de Bellingham serão fundamentais para que a Inglaterra cumpra os altos padrões estabelecidos em participações anteriores no torneio. A equipe de Tuchel mostrou que consegue lidar com a pressão de ser favorita do grupo, mas o craque do Real Madrid não tem ilusões de que a competição está prestes a ficar muito mais difícil.

    A confiança do meio-campista continua sendo seu maior trunfo, enquanto ele busca carregar o peso de uma nação sobre os ombros. Com dois gols e uma assistência recorde já em seu currículo, Bellingham está provando por que é o rosto desta era moderna da Inglaterra. O foco agora se volta para o confronto contra a República Democrática do Congo nas oitavas de final, onde a margem para erros desaparece e se espera que o “Galáctico” volte a brilhar.