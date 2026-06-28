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Gol ou assistência: o que mais agradou a Jude Bellingham, o “Galáctico” do Real Madrid, ao ser o destaque na vitória decisiva da Inglaterra sobre o Panamá na Copa do Mundo?
O “Galáctico” do Real Madrid volta a brilhar
Bellingham foi mais uma vez o destaque da seleção de seu país, demonstrando a serenidade e a qualidade que o levaram a ser considerado o único jogador da Inglaterra a realmente atuar no nível esperado. Após um primeiro tempo paciente, o jogador de 22 anos abriu o placar com uma finalização inteligente após um escanteio, antes de dar um cruzamento preciso para o segundo gol da Inglaterra. Apesar de seu sucesso individual, Bellingham insistiu que o progresso coletivo da equipe era a prioridade, agora que se dirigem a Atlanta para a fase de 32, onde enfrentarão a República Democrática do Congo.
“Primeira meta alcançada”, disse Bellingham. “Viemos aqui para avançar etapa por etapa. Nos saímos muito bem nos jogos de pré-campanha e agora alcançamos esse primeiro objetivo, que era passar da fase de grupos e ainda terminar em primeiro lugar. Temos que tentar melhorar a cada jogo, e cabe a nós fazer isso.”
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Histórico de assistências de Kane
Embora seu primeiro gol tenha elevado sua contagem no torneio para dois, Bellingham admitiu que ficou mais satisfeito por ter dado a assistência para Harry Kane. A assistência permitiu que o atacante do Bayern de Munique ultrapassasse oficialmente Gary Lineker como o maior artilheiro de todos os tempos da Inglaterra em Copas do Mundo. A cabeçada precisa de Kane foi sua 11ª em competições internacionais, levando-o a um seleto grupo de ícones mundiais.
“A assistência [foi o que mais me deixou feliz]”, revelou Bellingham. “Foi uma boa combinação de jogadas, e dar a bola para o Harry, que continua elevando seu nível, é incrível. Ele merece tudo isso. Dá para ver o esforço que ele dedica como capitão e como ele nos lidera. A qualidade fala por si só — ele é o melhor.”
Encontrando um novo ritmo em Nova Jersey
A Inglaterra foi obrigada a enfrentar um primeiro tempo monótono contra uma seleção do Panamá resistente, que se posicionou bem atrás e frustrou os jogadores de Tuchel. No entanto, a mensagem no intervalo foi de persistência serena. Bellingham observou que não havia pânico no vestiário, com os jogadores cientes de que precisavam apenas aumentar um pouco a intensidade para quebrar o impasse.
“[No intervalo, ele disse] vocês estão indo bem, continuem assim”, explicou o meio-campista. “Aumentem um pouco o ritmo, nada exagerado. Sabíamos em que nível estávamos e qual nível queríamos alcançar, e conseguimos isso no segundo tempo.” A mudança tática funcionou, permitindo que a Inglaterra controlasse o ritmo e, por fim, dominasse os adversários para garantir os pontos.
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A atenção agora se volta para as fases eliminatórias
Com o Grupo L já no retrovisor, os Três Leões se preparam para um confronto nas oitavas de final em Atlanta nesta quarta-feira. A liderança e o bom desempenho de Bellingham serão fundamentais para que a Inglaterra cumpra os altos padrões estabelecidos em participações anteriores no torneio. A equipe de Tuchel mostrou que consegue lidar com a pressão de ser favorita do grupo, mas o craque do Real Madrid não tem ilusões de que a competição está prestes a ficar muito mais difícil.
A confiança do meio-campista continua sendo seu maior trunfo, enquanto ele busca carregar o peso de uma nação sobre os ombros. Com dois gols e uma assistência recorde já em seu currículo, Bellingham está provando por que é o rosto desta era moderna da Inglaterra. O foco agora se volta para o confronto contra a República Democrática do Congo nas oitavas de final, onde a margem para erros desaparece e se espera que o “Galáctico” volte a brilhar.