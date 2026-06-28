Gol ou assistência: o que mais agradou a Jude Bellingham, o “Galáctico” do Real Madrid, ao ser o destaque na vitória decisiva da Inglaterra sobre o Panamá na Copa do Mundo?

Bellingham foi mais uma vez o destaque da seleção de seu país, demonstrando a serenidade e a qualidade que o levaram a ser considerado o único jogador da Inglaterra a realmente atuar no nível esperado. Após um primeiro tempo paciente, o jogador de 22 anos abriu o placar com uma finalização inteligente após um escanteio, antes de dar um cruzamento preciso para o segundo gol da Inglaterra. Apesar de seu sucesso individual, Bellingham insistiu que o progresso coletivo da equipe era a prioridade, agora que se dirigem a Atlanta para a fase de 32, onde enfrentarão a República Democrática do Congo.

“Primeira meta alcançada”, disse Bellingham. “Viemos aqui para avançar etapa por etapa. Nos saímos muito bem nos jogos de pré-campanha e agora alcançamos esse primeiro objetivo, que era passar da fase de grupos e ainda terminar em primeiro lugar. Temos que tentar melhorar a cada jogo, e cabe a nós fazer isso.”