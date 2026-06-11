Gol de naturalizado, Wilton com três cartões vermelhos e recordes: o top 5 do que você precisa saber de México 2 x 0 África do Sul

O árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio também deixou sua marca na abertura da Copa do Mundo. Além de se tornar o primeiro brasileiro a apitar um jogo de estreia do torneio, a partida entrou para a história como a estreia com o maior número de cartões vermelhos em Copas do Mundo, com três expulsões.

A primeira delas foi para Siphephelo Sithole, da África do Sul, ainda no segundo tempo, por impedir uma clara oportunidade de gol.

A segunda expulsão foi a que mais repercutiu nas redes sociais. Após ser chamado pelo VAR para revisar um lance de agressão, Wilton anunciou ao público, em inglês, a aplicação do cartão vermelho para Themba Zwane, seguindo o protocolo adotado pela Fifa. O momento chamou atenção pela reação dos jogadores sul-africanos, que aparentaram não compreender de imediato a explicação do árbitro brasileiro, gerando comentários bem-humorados entre os torcedores nas redes sociais.

A terceira expulsão ocorreu já nos minutos finais da partida. O zagueiro mexicano César Montes recebeu cartão vermelho após cometer uma falta que interrompeu uma clara oportunidade de gol da África do Sul.