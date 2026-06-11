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Pedro Augusto Dias

Gol de naturalizado, Wilton com três cartões vermelhos e recordes: o top 5 do que você precisa saber de México 2 x 0 África do Sul

Copa do Mundo
México
México x África do Sul
África do Sul

Julián Quiñones e Raúl Jiménez garantiram a vitória mexicana em uma partida recheada de fatos históricos dentro e fora das quatro linhas

A vitória do México por 2 a 0 sobre Marrocos, nesta quinta-feira (11), abriu oficialmente a Copa do Mundo de 2026 e já entrou para a história por uma série de motivos.

Do gol de um colombiano naturalizado mexicano a recordes envolvendo o Estádio Azteca e a arbitragem brasileira, o duelo reuniu personagens, marcas e curiosidades que ajudam a explicar por que o Mundial começou em grande estilo.

Abaixo, a GOAL reúne todas as curiosidades que você precisa saber sobre o duelo de estreia.

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    Quiñones, o colombiano naturalizado mexicano

    Aos olhos do mundo, Julián Quiñones, do Al Qadsiah, da Arábia Saudita, entrou para a história da Copa do Mundo de 2026. Nascido na Colômbia e naturalizado mexicano, o atacante marcou o primeiro gol do torneio e se tornou um dos símbolos da diversidade que marca o futebol moderno.

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    Wilton Pereira Sampaio em jogo marcado por cartões vermelhos

    O árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio também deixou sua marca na abertura da Copa do Mundo. Além de se tornar o primeiro brasileiro a apitar um jogo de estreia do torneio, a partida entrou para a história como a estreia com o maior número de cartões vermelhos em Copas do Mundo, com três expulsões.

    A primeira delas foi para Siphephelo Sithole, da África do Sul, ainda no segundo tempo, por impedir uma clara oportunidade de gol.

    A segunda expulsão foi a que mais repercutiu nas redes sociais. Após ser chamado pelo VAR para revisar um lance de agressão, Wilton anunciou ao público, em inglês, a aplicação do cartão vermelho para Themba Zwane, seguindo o protocolo adotado pela Fifa. O momento chamou atenção pela reação dos jogadores sul-africanos, que aparentaram não compreender de imediato a explicação do árbitro brasileiro, gerando comentários bem-humorados entre os torcedores nas redes sociais.

    A terceira expulsão ocorreu já nos minutos finais da partida. O zagueiro mexicano César Montes recebeu cartão vermelho após cometer uma falta que interrompeu uma clara oportunidade de gol da África do Sul.

  • A cultura africana também foi protagonista

    Mesmo derrotado, África do Sul levou ao gramado um dos elementos mais marcantes das seleções africanas em grandes torneios: a forte conexão entre futebol e identidade cultural. A presença da torcida, os cânticos e as celebrações mostraram mais uma vez como o continente transforma cada participação em Copa em um espetáculo que vai além do resultado.

  • Ochoa e Mora representam duas gerações

    A abertura da Copa do Mundo também simbolizou o encontro entre diferentes gerações do futebol mexicano. De um lado, Guillermo Ochoa, ídolo nacional e veterano que disputa sua sexta edição do Mundial. Do outro, Gilberto Mora, promessa apontada como um dos protagonistas do futuro da seleção.

    Aos 17 anos, Mora entrou para a história ao se tornar o jogador mais jovem entre todos os convocados para a Copa do Mundo de 2026, representando a renovação de uma equipe que busca unir experiência e juventude em busca de uma campanha marcante diante de sua torcida.

  • Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    México x África do Sul

    México e Marrocos protagonizaram uma coincidência rara na história das Copas do Mundo. O confronto repetiu uma estreia que já havia acontecido anteriormente no torneio: as duas seleções também abriram a edição de 2010, na África do Sul. A curiosidade fica ainda maior pelo fato de os dois jogos terem sido disputados na mesma data, 11 de junho.

    A partida também reforçou a relação histórica do Estádio Azteca com o Mundial. Pela terceira vez, a arena mexicana foi palco de uma abertura de Copa do Mundo — após as edições de 1970 e 1986. Nenhum outro estádio recebeu tantas cerimônias inaugurais do torneio, consolidando o Azteca como um dos maiores símbolos da história do futebol.

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