Com isso, os juniores do Al-Hilal vingam o time principal, que sofreu uma derrota surpreendente diante do Neom, na última segunda-feira, no estádio Kingdom Arena, na capital saudita Riade, pela sexta rodada da Liga Roshn.

A derrota foi a primeira sofrida pelo time principal na atual temporada da Liga Roshn, e na competição de maneira geral após 47 partidas, iniciada na temporada retrasada, e depois de 39 jogos sem perder sob o comando do técnico italiano Simone Inzaghi.

Por causa dessa derrota, surgiram algumas notícias sobre a diretoria do Al-Hilal, liderada pelo diretor esportivo Richard Hughes, estar pensando em demitir Inzaghi do cargo, antes do início da Copa da Ásia, em dezembro próximo.