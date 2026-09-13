Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
فريق الهلال تحت 21 عامًاAl Hilal's X official account
Ahmed Mansy

Traduzido por

Gol maradoniano, recado de Neves e vingança de Inzaghi: vitória icônica do Al-Hilal na Liga Profissional Saudita de Elite

Especiais e Opinião
Al Hilal U21 x Neom U21
Al Hilal U21
Neom U21
Jawwy Elite League U-21
Al Hilal x Al-Gharafa
Al Hilal
Al-Gharafa
Liga dos Campeões da Ásia
S. Inzaghi
R. Neves
Arábia Saudita
Catar
Itália
Portugal

Os jovens do "Zamalek" seguem o caminho dos profissionais

O Al-Hilal conquistou uma vitória icônica no Campeonato Joy da Elite (Campeonato Saudita Sub-21), sobre seu rival Neom, em uma partida que foi palco de vários lances excepcionais.

O Al-Hilal Sub-21 venceu seu adversário Neom pelo placar de 4 a 0, durante a partida que reuniu os dois times, neste domingo, em seu estádio na capital saudita, Riade, na quarta rodada do Campeonato Joy da Elite.

Assista ao Campeonato Joy Saudita pela stc tvCadastre-se agora!

  • Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Vingança para Inzaghi

    Com isso, os juniores do Al-Hilal vingam o time principal, que sofreu uma derrota surpreendente diante do Neom, na última segunda-feira, no estádio Kingdom Arena, na capital saudita Riade, pela sexta rodada da Liga Roshn.

    A derrota foi a primeira sofrida pelo time principal na atual temporada da Liga Roshn, e na competição de maneira geral após 47 partidas, iniciada na temporada retrasada, e depois de 39 jogos sem perder sob o comando do técnico italiano Simone Inzaghi.

    Por causa dessa derrota, surgiram algumas notícias sobre a diretoria do Al-Hilal, liderada pelo diretor esportivo Richard Hughes, estar pensando em demitir Inzaghi do cargo, antes do início da Copa da Ásia, em dezembro próximo.

    • Publicidade

  • Gol maradoniano

    A partida contou com a grande atuação do atacante tunisiano Loued Al-Obaidi, que marcou o segundo e o terceiro gols do Al-Hilal aos 10 e aos 45 minutos de jogo, enquanto Ahmed bin Hamid marcou o primeiro gol e Ahmed Hamza, o quarto.

    O quarto gol foi maradoniano: Ahmed Hamza conseguiu romper as defesas do Neom driblando mais de um jogador, após um arranque espetacular do meio-campo, antes de colocar a bola dentro das redes.

  • Al Shabab vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Mensagem para Neves

    A beleza do gol não parou no aspecto técnico, mas incluiu também o lado emocional, já que Ahmed Hamza fez questão de enviar uma mensagem de apoio ao meio-campista português Rúben Neves, astro do time principal, depois de comemorar o gol à sua maneira.

    Neves havia passado por uma situação difícil, no último sábado, durante a vitória do Al-Hilal sobre o Al-Taawoun por 6 a 0, na sétima rodada da Roshn Saudi League.

    A partida presenciou um ato lamentável, depois que parte da torcida do Al-Taawoun passou a entoar o nome do falecido Diogo Jota, ex-jogador do Liverpool, que morreu em um acidente trágico ao longo do ano passado, numa tentativa de provocar seu amigo português Rúben Neves.

    Ahmed Hamza fez questão de consolar o astro do time principal e se solidarizar com ele, por meio da comemoração, fazendo com que o gol permanecesse entre os mais bonitos da liga juvenil de elite, tanto dentro quanto fora de campo.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Liga dos Campeões da Ásia
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Al-Gharafa crest
Al-Gharafa
ALG