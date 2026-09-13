A beleza do gol não parou no aspecto técnico, mas incluiu também o lado emocional, já que Ahmed Hamza fez questão de enviar uma mensagem de apoio ao meio-campista português Rúben Neves, astro do time principal, depois de comemorar o gol à sua maneira.
Neves havia passado por uma situação difícil, no último sábado, durante a vitória do Al-Hilal sobre o Al-Taawoun por 6 a 0, na sétima rodada da Roshn Saudi League.
A partida presenciou um ato lamentável, depois que parte da torcida do Al-Taawoun passou a entoar o nome do falecido Diogo Jota, ex-jogador do Liverpool, que morreu em um acidente trágico ao longo do ano passado, numa tentativa de provocar seu amigo português Rúben Neves.
Ahmed Hamza fez questão de consolar o astro do time principal e se solidarizar com ele, por meio da comemoração, fazendo com que o gol permanecesse entre os mais bonitos da liga juvenil de elite, tanto dentro quanto fora de campo.