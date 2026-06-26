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LEROY SANE GERMANY Getty Images
Jonas Rütten

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Gol histórico contra o Equador: Leroy Sané faz história na Copa do Mundo da Alemanha e quebra sua própria maldição

Copa do Mundo
Equador x Alemanha
Equador
Alemanha
L. Sane
J. Nagelsmann

Em grandes torneios, a camisa da seleção alemã parecia ser um fardo pesado demais para Leroy Sané. Mas, contra o Equador, ele não só fez história quanto pôs fim à sua terrível fase de seca.

Na 15ª partida da Seleção Alemã em uma Copa do Mundo ou Euro, finalmente chegou o momento: com seu 15º chute, Sane marcou seu primeiro gol em um grande torneio internacional e, com isso, escreveu mais um pequeno capítulo da história da Alemanha na Copa do Mundo.

  • Quando ele marcou o gol que colocou a Alemanha na frente contra o Equador, após passe de Florian Wirtz e em circunstâncias altamente questionáveis (a perna levantada de Aleksandar Pavlović deveria ter sido marcada como falta), haviam se passado apenas 110 segundos de jogo. 

    Com isso, Sane marcou o segundo gol mais rápido da história da Alemanha em Copas do Mundo. Segundo a Opta, apenas Ernst Lehner foi mais rápido na Copa do Mundo de 1934. Na vitória por 3 a 2 sobre a Áustria na disputa pelo terceiro lugar, o gol saiu logo no primeiro minuto.

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  • Ecuador v Germany: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Leroy Sané contra o Equador: um raio de esperança

    De modo geral, após duas partidas fracas contra Curaçao e a Costa do Marfim, Sané foi um dos poucos pontos positivos na última partida da fase de grupos contra os sul-americanos, em uma atuação da seleção alemã que, fora isso, foi bastante preocupante. A Alemanha desperdiçou de forma negligente a vantagem inicial conquistada por Sané e acabou perdendo por 1 a 2 no encerramento da fase de grupos. 

    Em seguida, o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, e alguns jogadores apresentaram análises contraditórias sobre a partida de maneira notável. Enquanto Nagelsmann descartou como “absurdo” a possibilidade de ter havido um problema de motivação entre os jogadores, já que a liderança do grupo já estava garantida, Deniz Undav e Joshua Kimmich afirmaram exatamente o contrário.

    “Tive a sensação de que eles queriam mais do que nós”, disse Undav. Kimmich concordou com ele “definitivamente”. “É isso que mais me irrita”, afirmou o capitão, referindo-se à falta de emoção e determinação da seleção alemã: “Isso não pode acontecer conosco, independentemente da situação.”

  • NagelsmannGetty Images

    A Alemanha deve enfrentar o Paraguai nas oitavas de final da Copa do Mundo

    Apesar de tudo, a seleção alemã segue em frente na segunda-feira à noite (horário da Europa Central) para as oitavas de final. O adversário, muito provavelmente, será o Paraguai. Essa é a previsão da plataforma “Football meets Data”, com uma probabilidade de 99%.

    A seleção sul-americana terminou em terceiro lugar no Grupo D, atrás dos EUA e da Austrália, e, até a manhã desta sexta-feira, horário da Alemanha, com quatro pontos e saldo de gols de 2 a 4, está praticamente garantida entre as oito melhores terceiras colocadas.

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