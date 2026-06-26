Gol histórico contra o Equador: Leroy Sané faz história na Copa do Mundo da Alemanha e quebra sua própria maldição

De modo geral, após duas partidas fracas contra Curaçao e a Costa do Marfim, Sané foi um dos poucos pontos positivos na última partida da fase de grupos contra os sul-americanos, em uma atuação da seleção alemã que, fora isso, foi bastante preocupante. A Alemanha desperdiçou de forma negligente a vantagem inicial conquistada por Sané e acabou perdendo por 1 a 2 no encerramento da fase de grupos.

Em seguida, o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, e alguns jogadores apresentaram análises contraditórias sobre a partida de maneira notável. Enquanto Nagelsmann descartou como “absurdo” a possibilidade de ter havido um problema de motivação entre os jogadores, já que a liderança do grupo já estava garantida, Deniz Undav e Joshua Kimmich afirmaram exatamente o contrário.

“Tive a sensação de que eles queriam mais do que nós”, disse Undav. Kimmich concordou com ele “definitivamente”. “É isso que mais me irrita”, afirmou o capitão, referindo-se à falta de emoção e determinação da seleção alemã: “Isso não pode acontecer conosco, independentemente da situação.”