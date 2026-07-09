Ainda na noite de terça-feira, o campeão mundial de 2014 assistia no estádio ao dramático jogo das oitavas de final da Copa do Mundo entre a Suíça e a Colômbia (4 a 3 nos pênaltis). A partida aconteceu, por coincidência, justamente em Vancouver, a cidade que Müller escolheu como sua segunda casa esportiva. Como ele perdeu grande parte da preparação devido aos seus compromissos diante das câmeras na Magenta TV, não foi, como era de se esperar, escalado para a equipe titular na partida de ida das quartas de final do Campeonato Canadense contra o Cavalry FC.
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Gol e participação como reserva: Thomas Müller, especialista em Copas do Mundo, tem uma estreia na temporada totalmente inusitada
Para a lenda do Bayern, devido à ausência na pré-jogo por causa de compromissos na TV, estava previsto apenas um papel de “coringa de luxo”. Quando Müller entrou em campo no segundo tempo, com o placar em 1 a 1, ele causou impacto imediato: aos 62 minutos de jogo, o veterano marcou o tão comemorado gol que colocou os canadenses na frente.
No entanto, a participação foi de curta duração. Como sua condição física, após o cansaço intenso da viagem, simplesmente ainda não era suficiente para os 45 minutos completos do segundo tempo, ele foi substituído já aos 72 minutos.
Embora Vancouver tenha vencido a partida com facilidade por 4 a 1, criando assim uma situação confortável para a partida de volta em 14 de julho, essa curiosa participação de curta duração levanta questões. Especialmente porque o início oficial da temporada da Major League Soccer está prestes a começar.
- Getty Images
Müller enfrentará Lewandowski em breve na MLS
No dia 17 de julho, os Whitecaps enfrentam o Chicago Fire na primeira partida do campeonato. Um confronto de prestígio, no qual Müller enfrentará, justamente, seu companheiro de equipe de longa data em Munique, Robert Lewandowski.
Müller, no entanto, mostrou-se otimista e destacou a motivação interior que ainda o leva de volta ao campo: “Já senti isso claramente novamente à beira do campo: estou com muita vontade de voltar a pisar na grama. Quero voltar a dar tudo de mim. Meu corpo está se sentindo bem.”
Müller vai atuar como comentarista de TV durante a Copa do Mundo
Antes disso, os telespectadores na Alemanha já haviam se acostumado a ver o atacante como parte integrante da cobertura da Copa do Mundo na Magenta TV. Ao lado do ex-técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, e do apresentador Johannes B. Kerner, ele analisava os acontecimentos com sua habitual franqueza, buscava conversas descontraídas com os protagonistas à beira do campo e, de vez em quando, até batia palmas com o astro argentino Lionel Messi.
Além disso, apesar do início da MLS, uma despedida definitiva das telas de TV não está prevista. O desafio logístico para o jogador de 36 anos entra em breve na próxima fase: para a grande final da Copa do Mundo, em 19 de julho, em Nova York/Nova Jersey, Müller já está novamente programado para estar presente na costa leste.
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