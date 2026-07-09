Para a lenda do Bayern, devido à ausência na pré-jogo por causa de compromissos na TV, estava previsto apenas um papel de “coringa de luxo”. Quando Müller entrou em campo no segundo tempo, com o placar em 1 a 1, ele causou impacto imediato: aos 62 minutos de jogo, o veterano marcou o tão comemorado gol que colocou os canadenses na frente.

No entanto, a participação foi de curta duração. Como sua condição física, após o cansaço intenso da viagem, simplesmente ainda não era suficiente para os 45 minutos completos do segundo tempo, ele foi substituído já aos 72 minutos.

Embora Vancouver tenha vencido a partida com facilidade por 4 a 1, criando assim uma situação confortável para a partida de volta em 14 de julho, essa curiosa participação de curta duração levanta questões. Especialmente porque o início oficial da temporada da Major League Soccer está prestes a começar.