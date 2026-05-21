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WolfsburgIMAGO / HMB-Media

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Gol de última hora do Wolfsburg em jogo emocionante da zona de rebaixamento! O VfL Wolfsburg está cada vez mais perto do rebaixamento da Bundesliga

Bundesliga (Eliminatórias)
Wolfsburg x Paderborn
Wolfsburg
Paderborn

Um elenco melhor, um estádio lotado — e, mesmo assim, sem vantagem: o VfL Wolfsburg deu mais um passo em direção ao desastroso rebaixamento para a 2.ª Bundesliga.

Na presença do presidente da VW, Oliver Blume, os Lobos não conseguiram passar de um decepcionante empate em 0 a 0 na partida de ida da repescagem contra o SC Paderborn, terceiro colocado da segunda divisão, na noite de quinta-feira, e agora terão de torcer para se manter na divisão na última partida de uma temporada marcada por crises.

  • A decisão sobre a promoção e o rebaixamento será tomada na segunda-feira de Pentecostes; o Wolfsburg viaja para a partida de volta na Westfália Oriental com uma desvantagem. No ataque, os Lobos careceram de criatividade e eficácia. O Paderborn, após uma atuação soberana principalmente na defesa e contando com a vantagem de jogar em casa, pode esperar pelo retorno à Bundesliga após seis anos. Jonah Sticker, que recebeu o cartão amarelo-vermelho (90'+4), não estará presente na partida de volta.

    O Wolfsburg, parte integrante da Bundesliga desde a promoção em 1997, já havia conseguido a permanência na divisão por meio da repescagem no passado. Nas participações anteriores, impediu a promoção do Eintracht Braunschweig (2017) e do Holstein Kiel (2018). O histórico geral também favorece o time da primeira divisão: desde 2008/09, quando a repescagem foi retomada, o time da segunda divisão venceu apenas três vezes.

    O SCP conseguiu chegar à primeira divisão em 2014 e 2019 – em ambas as ocasiões como promovido direto. No entanto, o Paderborn foi rebaixado após apenas uma temporada em cada uma dessas ocasiões. O técnico Ralf Kettemann descreveu antecipadamente o possível retorno à Bundesliga como uma “oportunidade única na vida”. Segundo ele, “é possível ganhar muito mais do que perder”.

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  • O VfL Wolfsburg não foi suficientemente incisivo — Biblija desperdiçou uma grande chance

    A pressão era claramente maior sobre o VfL, que sonhava com a Europa no início da temporada e acabou sendo arrastado para a zona de rebaixamento. No entanto, não se notou insegurança por parte do Wolfsburg nos primeiros minutos. Ao mesmo tempo, porém, o VfL teve grandes problemas na construção do jogo. A pressão alta do Paderborn surtiu efeito, e o time da Bundesliga foi frequentemente forçado a recomeçar a jogada pela linha defensiva. A defesa sólida do Paderborn interceptou com segurança os passes longos.

    O SCP manteve a pressão inicial – e teve a primeira grande chance: o chute de Santiago Castaneda de curta distância foi afastado por Jeanuel Belocian e pelo goleiro Kamil Grabara, que se uniram em um momento de grande perigo (9º). Desenvolveu-se um jogo equilibrado, mas sem grandes momentos de destaque. Denis Vavro (23') chutou de longe, mas errou o alvo. Adam Daghim (32') falhou em um ângulo fechado contra o goleiro do SCP, Dennis Seimen. O Wolfsburg aproveitou muito pouco sua superioridade em termos de qualidade individual. O Paderborn esperava pelos contra-ataques.

    Mesmo após o intervalo, o Wolfsburg teve dificuldade em avançar com perigo para o último terço do campo. Muitas faltas e erros de coordenação atrapalharam o ritmo do jogo. O craque do VfL, Christian Eriksen, se esforçou para fazer a diferença. Mas nem mesmo o dinamarquês teve momentos de genialidade. Seimen defendeu com segurança uma cobrança de falta de Eriksen (67º). Filip Bilbija, do Paderborn (84º), desperdiçou a grande chance de abrir o placar.

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