Gol de última hora do Wolfsburg em jogo emocionante da zona de rebaixamento! O VfL Wolfsburg está cada vez mais perto do rebaixamento da Bundesliga

A decisão sobre a promoção e o rebaixamento será tomada na segunda-feira de Pentecostes; o Wolfsburg viaja para a partida de volta na Westfália Oriental com uma desvantagem. No ataque, os Lobos careceram de criatividade e eficácia. O Paderborn, após uma atuação soberana principalmente na defesa e contando com a vantagem de jogar em casa, pode esperar pelo retorno à Bundesliga após seis anos. Jonah Sticker, que recebeu o cartão amarelo-vermelho (90'+4), não estará presente na partida de volta.

O Wolfsburg, parte integrante da Bundesliga desde a promoção em 1997, já havia conseguido a permanência na divisão por meio da repescagem no passado. Nas participações anteriores, impediu a promoção do Eintracht Braunschweig (2017) e do Holstein Kiel (2018). O histórico geral também favorece o time da primeira divisão: desde 2008/09, quando a repescagem foi retomada, o time da segunda divisão venceu apenas três vezes.

O SCP conseguiu chegar à primeira divisão em 2014 e 2019 – em ambas as ocasiões como promovido direto. No entanto, o Paderborn foi rebaixado após apenas uma temporada em cada uma dessas ocasiões. O técnico Ralf Kettemann descreveu antecipadamente o possível retorno à Bundesliga como uma “oportunidade única na vida”. Segundo ele, “é possível ganhar muito mais do que perder”.