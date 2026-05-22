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EssenGetty Images
SID

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Gol de sonho e uma torcida em delírio! O Rot-Weiss Essen bate à porta da 2ª Divisão após o "gol roubado pela trave"

2. Bundesliga Qualification
RW Essen x Greuther Fuerth
RW Essen
Greuther Fuerth

O Rot-Weiss Essen abriu caminho para a 2ª Divisão na partida de ida da repescagem contra o Greuther Fürth. Uma ação maluca da torcida do RWE causou grande agitação.

Graças a um gol de sonho, o Rot-Weiss Essen pode, mais do que nunca, alimentar a esperança do tão sonhado retorno à 2.ª Bundesliga após quase 20 anos. Na partida de ida da repescagem contra o SpVgg Greuther Fürth, o tradicional clube da região do Ruhr venceu por 1 a 0 (0 a 0) e viaja na terça-feira para a Francônia Central, em posição vantajosa, para a partida de volta.

Torben Müsel (62') marcou para o terceiro colocado da Terceira Divisão, levando o estádio da Hafenstraße ao delírio com sua bela cobrança de falta no ângulo e, com isso, agravando as preocupações com o rebaixamento do Fürth. O Kleeblatt precisa se esforçar na partida em casa para não cair para a Terceira Divisão pela primeira vez desde 1997.

  • Enquanto isso, os torcedores do RWE protagonizaram uma ação inacreditável. Antes do jogo, os ultras exibiram em sua arquibancada uma trave aparentemente roubada do MSV Duisburg. A trave foi cercada por duas faixas. "MSV: o sonho acabou" e "A trave de vocês no porta-malas do nosso carro", diziam as faixas.

    Foi justamente nesse poste que Rasim Bulic, na última rodada, nos acréscimos da partida contra o Viktoria Köln, falhou estando completamente livre, razão pela qual o Essen conseguiu chegar à repescagem. 

    Uma vitória teria sido suficiente para o MSV na última rodada, mas, graças ao chute perdido de Bulic, as Zebras não passaram de um empate, enquanto o RWE marcou o gol da vitória nos acréscimos contra o Ulm.

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  • O Rot-Weiss Essen está prestes a retornar à 2ª Divisão após 14 anos no futebol amador

    Após anos difíceis marcados por rebaixamentos, insolvência e fracassos esportivos, o Essen só conseguiu subir para a 3ª Divisão em 2022; o clube estava há 14 anos sem disputar o futebol profissional. A euforia foi, portanto, enorme entre os torcedores do campeão alemão de 1955, que havia apresentado um desempenho vacilante na reta final do campeonato. Em um início de jogo acirrado, porém, Jannik Dehm, do Fürth, deu um primeiro aviso ao acertar a trave aos 16 minutos.

    Foi uma das poucas finalizações em uma partida muito disputada, mas sem grandes lances de jogo. O Fürth, que só havia garantido a 16ª colocação na última rodada da segunda divisão contra o Fortuna Düsseldorf (3 a 0), raramente criou perigo. O Essen esteve mais perto de marcar e, depois que Kaito Mizuta (58') perdeu por pouco, Müsel não desperdiçou a chance na jogada de bola parada. O Essen continuou jogando com ânimo no ataque também na fase final.

2. Bundesliga Qualification
Greuther Fuerth crest
Greuther Fuerth
GFT
RW Essen crest
RW Essen
ESN