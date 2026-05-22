Gol de sonho e uma torcida em delírio! O Rot-Weiss Essen bate à porta da 2ª Divisão após o "gol roubado pela trave"

Graças a um gol de sonho, o Rot-Weiss Essen pode, mais do que nunca, alimentar a esperança do tão sonhado retorno à 2.ª Bundesliga após quase 20 anos. Na partida de ida da repescagem contra o SpVgg Greuther Fürth, o tradicional clube da região do Ruhr venceu por 1 a 0 (0 a 0) e viaja na terça-feira para a Francônia Central, em posição vantajosa, para a partida de volta.

Torben Müsel (62') marcou para o terceiro colocado da Terceira Divisão, levando o estádio da Hafenstraße ao delírio com sua bela cobrança de falta no ângulo e, com isso, agravando as preocupações com o rebaixamento do Fürth. O Kleeblatt precisa se esforçar na partida em casa para não cair para a Terceira Divisão pela primeira vez desde 1997.