O Arsenal chegou à final da Liga dos Campeões pela primeira vez desde 2006. Os Gunners conseguiram furar a sólida defesa do Atlético de Madrid na vitória por 1 a 0 (1 a 0) na partida de volta das semifinais e podem continuar sonhando com o primeiro título da história na competição.
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Gol de ouro após 20 anos de espera! O Arsenal derrota o Atlético de Madrid e chega à final da Liga dos Campeões
Na final, porém, espera-se o maior desafio possível: em Budapeste (30 de maio), a equipe de Havertz, que continua invicta, enfrentará o Bayern de Munique ou o Paris Saint-Germain, campeão do ano passado. Após o empate em 1 a 1 na semana passada em Madri, Bukayo Saka (45') levou o time londrino à final pela segunda vez. O Atlético não conseguiu chegar à final pela terceira vez, após 2014 e 2016, sob o comando do técnico Diego Simeone.
Havertz, que levou o Chelsea à conquista da Liga dos Campeões em 2021, mas que recentemente vinha sofrendo com lesões, perdeu a partida de ida por estar contundido e agora voltou ao elenco. No entanto, não foi o suficiente para entrar em campo.
O técnico Mikel Arteta havia destacado que o Arsenal vinha trabalhando há 20 anos para chegar a essa final: “Está em nossas mãos.” Na madrugada de terça-feira, torcedores chegaram a soltar fogos de artifício perto do hotel do Atlético para impedir que os espanhóis dormissem.
O Arsenal aproveita a primeira chance real – o Atlético, não a única que teve para empatar
No entanto, os jogadores do Atlético pareciam bem acordados. Enquanto os visitantes mostravam seu jogo de transição direto e criavam algumas oportunidades de perigo no ataque, o Arsenal não conseguia passar pela famosa defesa dos Rojiblancos.
Na fase de grupos da Liga, o Atlético havia sofrido uma goleada de 0 a 4 no norte de Londres; desta vez, o hotel foi trocado. Por superstição? Não, não, garantiu Simeone, acrescentando com um piscar de olhos que a nova hospedagem era “simplesmente mais barata”.
Isso ajudou – pelo menos até pouco antes do intervalo. O Arsenal quase não criou chances, reclamou em vão de um pênalti com o árbitro alemão Daniel Siebert após um leve empurrão em Leandro Trossard (34') e, mesmo assim, pôde comemorar. Saka aproveitou o rebote depois que Jan Oblak fez uma grande defesa em um chute de Trossard.
A equipe de Arteta, que voltou à briga pelo título da liga graças a um tropeço do Manchester City, quase desperdiçou a vantagem após o intervalo. William Saliba desviou a bola involuntariamente para Giuliano Simeone, do Atlético, que desperdiçou a grande chance (51'). Pelo Arsenal, Viktor Gyökeres perdeu a chance de selar a vitória (66') – dando início a um final de jogo intenso.