Gol de ouro após 20 anos de espera! O Arsenal derrota o Atlético de Madrid e chega à final da Liga dos Campeões

Na final, porém, espera-se o maior desafio possível: em Budapeste (30 de maio), a equipe de Havertz, que continua invicta, enfrentará o Bayern de Munique ou o Paris Saint-Germain, campeão do ano passado. Após o empate em 1 a 1 na semana passada em Madri, Bukayo Saka (45') levou o time londrino à final pela segunda vez. O Atlético não conseguiu chegar à final pela terceira vez, após 2014 e 2016, sob o comando do técnico Diego Simeone.

Havertz, que levou o Chelsea à conquista da Liga dos Campeões em 2021, mas que recentemente vinha sofrendo com lesões, perdeu a partida de ida por estar contundido e agora voltou ao elenco. No entanto, não foi o suficiente para entrar em campo.

O técnico Mikel Arteta havia destacado que o Arsenal vinha trabalhando há 20 anos para chegar a essa final: “Está em nossas mãos.” Na madrugada de terça-feira, torcedores chegaram a soltar fogos de artifício perto do hotel do Atlético para impedir que os espanhóis dormissem.