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Gol de McTominay salva o Napoli em Parma, enquanto ex-jogador do Manchester United se recusa a desistir do título da Série A
O Napoli ficou surpreso com o início fulminante
A equipe de Antonio Conte chegou ao Estádio Ennio Tardini com uma sequência de cinco vitórias consecutivas, mas sofreu um golpe quase imediatamente após o apito inicial.
Levou apenas 33 segundos para os anfitriões abrirem o placar, quando Gabriel Strefezza aproveitou um desvio de Nesta Elphege e chutou com precisão, passando por Vanja Milinkovic-Savic pelo segundo poste.
O gol logo no início animou o Parma, cujo estilo físico — liderado pelo imponente Elphege — causou problemas significativos para a defesa do Napoli.
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McTominay vem ao resgate
Apesar do início desastroso, o Napoli acabou entrando no jogo à medida que suas grandes estrelas começaram a exercer sua influência. O gol decisivo finalmente chegou aos 30 minutos do segundo tempo, quando Rasmus Hojlund atuou como assistente, servindo McTominay para que este chutasse no canto inferior, marcando seu 12º gol em mais uma campanha impressionante.
Os minutos finais foram frenéticos, com ambas as equipes buscando o gol da vitória. Alisson Santos esteve perto de marcar duas vezes pelo Parma, errando por pouco o alvo antes de ser impedido por Suzuki nos acréscimos. No outro lado do campo, Milinkovic-Savic teve que fazer uma defesa crucial para impedir Mandela Keita, garantindo que o Napoli saísse da Emilia-Romagna com um ponto e mantivesse intacta sua posição entre os dois primeiros colocados.
A disputa pelo Scudetto ainda não acabou
Com esse resultado, o Napoli fica seis pontos atrás do líder Inter, uma diferença que pode chegar a nove se os Nerazzurri vencerem o jogo que têm a menos contra o Como.
No entanto, McTominay manteve-se otimista quanto às chances de sua equipe defender o Scudetto. Em declarações após o apito final, o jogador da seleção da Escócia deixou claro que o time ainda não está pronto para jogar a toalha.
“Obviamente, sabemos que nada está decidido e é importante seguir em frente”, disse McTominay àDAZN Italia. “Hoje foi um jogo muito difícil, tivemos chances com Elmas e Hojlund também. Isso é futebol, você vai ter resultados que não gosta e este é um deles. Temos que jogar os próximos seis jogos em alto nível e tentar conquistar o máximo de pontos.”
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Sem desculpas, apesar da onda de lesões
Conte teve de lidar com um período difícil, com vários jogadores importantes fora de campo, mas McTominay não hesitou em descartar qualquer ideia de usar a lista de lesionados do clube como desculpa para o desempenho.
Ele reconheceu que, embora as ausências tenham sido um fator ao longo da temporada, a equipe deve assumir a responsabilidade por suas atuações em campo durante esta fase crucial.
“As entrevistas após um jogo podem ser emocionais, você diz coisas que são verdadeiras, e é verdade que tivemos muitas lesões, muitos jogos em que faltaram jogadores. Essa é a questão: com todas essas competições, você precisa de jogadores disponíveis, o que realmente não tivemos”, acrescentou.