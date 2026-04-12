A equipe de Antonio Conte chegou ao Estádio Ennio Tardini com uma sequência de cinco vitórias consecutivas, mas sofreu um golpe quase imediatamente após o apito inicial.

Levou apenas 33 segundos para os anfitriões abrirem o placar, quando Gabriel Strefezza aproveitou um desvio de Nesta Elphege e chutou com precisão, passando por Vanja Milinkovic-Savic pelo segundo poste.

O gol logo no início animou o Parma, cujo estilo físico — liderado pelo imponente Elphege — causou problemas significativos para a defesa do Napoli.