Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Parma Calcio 1913 v US Cremonese - Serie AGetty Images Sport

Traduzido por

Gol de Giampaolo: a Cremonese vence por 2 a 0 em Parma e ocupa a quarta posição da parte de baixo da tabela

Acompanhe conosco AO VIVO a 30ª rodada da Série A.

Duelo acirrado pela permanência. Às 15h, no Estádio Tardini, na partida antecipada da 30ª rodada do campeonato, o Parma de Carlos Cuesta perde por 0 a 2 para a Cremonese do novo técnico, Marco Giampaolo, que acaba de substituir o demitido Davide Nicola e está em sua segunda passagem pelo comando dos grigiorossi, com gols de Maleh, sem marcar desde 2021, e de Vandeputte, em seu primeiro gol na Série A.


Os Ducali permanecem em 12º lugar com 34 pontos, a +7 da zona de rebaixamento: a Cremonese sobe para 27 pontos, agora em 19º lugar, empatada com o Lecce e a -1 da Fiorentina. Primeira vitória na estreia para o ex-técnico do Milan.



30ª rodada da Série A

Parma x Cremonese 0 x 2

Gols: 54' Maleh (C), 68' Vandeputte (C).




Assine a DAZNDescubra as melhores ofertas


  • O RESUMO DO JOGO:

    Parma x Cremonese 0 x 2

    Gols: 54' Maleh (C), 68' Vandeputte (C)


    PARMA (3-5-2): Suzuki; Circati (substituído por Nicolussi Caviglia aos 60'), Troilo, Valenti; Britschgi, Ondrejka (substituído por Elphege aos 73'), Keita (substituído por Estevez aos 73'), Sorensen (substituído por Oristanio aos 60'), Valeri; Strefezza, Pellegrino. Técnico: Cuesta


    CREMONESE (4-3-1-2): Audero; Terracciano, Bianchetti (a partir dos 89' Folino), Luperto, Pezzella; Zerbin (a partir dos 46' Barbieri), Grassi, Maleh; Vandeputte (a partir dos 79' Thorsby); Bonazzoli (substituído por Payero aos 67'), Sanabria (substituído por Vardy aos 67'). Técnico: Giampaolo


    Cartões amarelos: Barbieri (C), Ondrejka (P), Payero (C), Troilo (P), Pezzella (C), Valenti (P).

    Expulsos: -

    Assistência: Vardy (C)

    Árbitro: Fabbri

    • Publicidade

  • OS OBJETIVOS E OS DESTAQUES:

    84' - O Parma esteve perto de diminuir a diferença: Nicolussi Caviglia driblou e chutou de esquerda, mas Luperto desviou milagrosamente para escanteio.


    68' - CREMONESE DUPLICA A VANTAGEM, VANDEPUTTE! Passe genial de Vardy, recém-entrado, que de primeira com o pé esquerdo coloca o belga na cara do gol: chute de direita e 0-2, primeiro gol na Série A para o meio-campista.


    54' - QUE GOL DE MALEH, CREMONESE NA FRENTE! A defesa do Parma libera, o ex-jogador do Lecce chuta de primeira e, com um chute fulminante, perfura Suzuki.


    29' - Pellegrino quase abre o placar para o Parma: chute de direita que passa raspando ao lado do gol de Audero.


    23' - Gol de Bonazzoli anulado por impedimento de Zerbin, que recebeu um passe em profundidade e deu a assistência, com a bola desviando em Circati e caindo nos pés do atacante da Cremonese.


    20' - Bonazzoli tenta de bicicleta, bola passa um pouco por cima, mas foi falta.


    7' - Grande defesa de Suzuki em Vandeputte: o goleiro japonês neutraliza o chute do meio-campista da Cremonese com uma bela intervenção no poste direito.

Campeonato Italiano
Lazio crest
Lazio
LAZ
Parma crest
Parma
PAR
Campeonato Italiano
Cremonese crest
Cremonese
CRE
Bologna crest
Bologna
BOL