Duelo acirrado pela permanência. Às 15h, no Estádio Tardini, na partida antecipada da 30ª rodada do campeonato, o Parma de Carlos Cuesta perde por 0 a 2 para a Cremonese do novo técnico, Marco Giampaolo, que acaba de substituir o demitido Davide Nicola e está em sua segunda passagem pelo comando dos grigiorossi, com gols de Maleh, sem marcar desde 2021, e de Vandeputte, em seu primeiro gol na Série A.
Os Ducali permanecem em 12º lugar com 34 pontos, a +7 da zona de rebaixamento: a Cremonese sobe para 27 pontos, agora em 19º lugar, empatada com o Lecce e a -1 da Fiorentina. Primeira vitória na estreia para o ex-técnico do Milan.
30ª rodada da Série A
Parma x Cremonese 0 x 2
Gols: 54' Maleh (C), 68' Vandeputte (C).