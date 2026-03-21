84' - O Parma esteve perto de diminuir a diferença: Nicolussi Caviglia driblou e chutou de esquerda, mas Luperto desviou milagrosamente para escanteio.





68' - CREMONESE DUPLICA A VANTAGEM, VANDEPUTTE! Passe genial de Vardy, recém-entrado, que de primeira com o pé esquerdo coloca o belga na cara do gol: chute de direita e 0-2, primeiro gol na Série A para o meio-campista.





54' - QUE GOL DE MALEH, CREMONESE NA FRENTE! A defesa do Parma libera, o ex-jogador do Lecce chuta de primeira e, com um chute fulminante, perfura Suzuki.





29' - Pellegrino quase abre o placar para o Parma: chute de direita que passa raspando ao lado do gol de Audero.





23' - Gol de Bonazzoli anulado por impedimento de Zerbin, que recebeu um passe em profundidade e deu a assistência, com a bola desviando em Circati e caindo nos pés do atacante da Cremonese.





20' - Bonazzoli tenta de bicicleta, bola passa um pouco por cima, mas foi falta.





7' - Grande defesa de Suzuki em Vandeputte: o goleiro japonês neutraliza o chute do meio-campista da Cremonese com uma bela intervenção no poste direito.