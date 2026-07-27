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Impedimento SemiautomáticoReprodução/CBF
Luis Felipe Gonçalves

Gol anulado do Flamengo vira primeira polêmica do impedimento semiautomático no Brasileirão

Flamengo
Brasileirão

Novo sistema de impedimento estreou na Série A com polêmica envolvendo o Rubro-Negro e abriu debate sobre a transparência das imagens

O impedimento semiautomático fez sua estreia oficial no Campeonato Brasileiro durante a 20ª rodada e já teve impacto direto em resultados importantes. Logo no primeiro fim de semana de utilização, a tecnologia anulou dois gols, validou outro e passou a ocupar o centro das discussões da rodada.

O lance de maior repercussão aconteceu no empate entre Flamengo e São Paulo. Já nos acréscimos, Samuel Lino marcou o que seria o gol da vitória rubro-negra, mas o sistema identificou um impedimento de Wallace Yan por poucos centímetros na construção da jogada. A decisão gerou intenso debate entre torcedores nas redes sociais.

Apesar da rapidez nas análises e da aprovação da comissão de arbitragem da CBF, parte das críticas ficou concentrada na falta da imagem que mostra exatamente o momento do passe. Atualmente, as transmissões exibem apenas a reconstrução em 3D com as linhas de impedimento, sem o frame do toque na bola.

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  • Flamengo v Sao Paulo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    CBF prepara primeiro ajuste

    A repercussão da rodada fez a CBF agir rapidamente. Segundo apuração do UOL, a entidade já trabalha para que as transmissões também passem a mostrar o momento exato do passe nas revisões de impedimento.

    Hoje, essa imagem está disponível apenas para os árbitros do VAR durante a análise. O sistema identifica automaticamente o instante do toque, mas a versão enviada para TV prioriza apenas a reconstrução tridimensional da jogada para acelerar a divulgação da decisão.

    A mudança depende de ajustes técnicos no software utilizado pela Genius Sports e pode aumentar levemente o tempo das revisões, mas a avaliação interna é de que a medida dará mais transparência às decisões e reduzirá questionamentos semelhantes aos registrados na estreia.

    Mesmo assim, a CBF considera positiva a primeira rodada de utilização do recurso. As revisões de impedimento variaram entre 32 segundos e pouco mais de um minuto, tempo inferior ao registrado anteriormente com o traçado manual das linhas.

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  • Colombia v Portugal: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O que muda em relação à Copa do Mundo?

    Embora tenha ficado conhecido durante a Copa do Mundo de 2026, o sistema utilizado no Brasileirão possui diferenças importantes.

    A principal delas é a ausência do chip instalado dentro da bola. Enquanto o Mundial utilizava sensores e câmeras para identificar o momento exato do passe, a tecnologia brasileira trabalha apenas com imagens captadas por 28 a 32 câmeras em resolução 4K e gravação a 100 quadros por segundo.

    O maior número de câmeras permite criar uma réplica digital extremamente precisa da partida, suficiente para determinar o ponto do passe e a posição dos jogadores sem necessidade do sensor na bola.

    Outra diferença está na atuação dos assistentes. Na Copa, a tecnologia auxiliava os bandeirinhas praticamente em tempo real. No Brasileirão, a orientação permanece a mesma: o assistente deixa o lance seguir normalmente, e somente depois o sistema é utilizado pelo VAR para confirmar ou corrigir a decisão tomada em campo.

    Caso ocorra alguma falha no funcionamento do sistema, a CBF informou que o protocolo prevê o retorno imediato ao método tradicional de traçado manual das linhas, garantindo que a partida siga normalmente. A expectativa da entidade é expandir o uso de novas tecnologias nas próximas temporadas, incluindo a câmera do árbitro (RefCam) e, futuramente, a tecnologia da linha do gol (GLT).

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