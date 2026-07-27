Gol anulado do Flamengo vira primeira polêmica do impedimento semiautomático no Brasileirão

O impedimento semiautomático fez sua estreia oficial no Campeonato Brasileiro durante a 20ª rodada e já teve impacto direto em resultados importantes. Logo no primeiro fim de semana de utilização, a tecnologia anulou dois gols, validou outro e passou a ocupar o centro das discussões da rodada.

O lance de maior repercussão aconteceu no empate entre Flamengo e São Paulo. Já nos acréscimos, Samuel Lino marcou o que seria o gol da vitória rubro-negra, mas o sistema identificou um impedimento de Wallace Yan por poucos centímetros na construção da jogada. A decisão gerou intenso debate entre torcedores nas redes sociais.

Apesar da rapidez nas análises e da aprovação da comissão de arbitragem da CBF, parte das críticas ficou concentrada na falta da imagem que mostra exatamente o momento do passe. Atualmente, as transmissões exibem apenas a reconstrução em 3D com as linhas de impedimento, sem o frame do toque na bola.