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GOAT argentino Lionel Messi faz doação para apoiar esforços de ajuda às vítimas dos incêndios florestais em Madri
Messi dá impulso financeiro à recuperação de Madrid
Messi deu um passo à frente para apoiar a Comunidade de Madri após um período de devastação ambiental. O vencedor de oito Bolas de Ouro doou aproximadamente € 80.000, valor destinado especificamente à reconstrução da região de Sierra Oeste. Essa área rural do oeste foi recentemente atingida por intensos incêndios florestais que devastaram quase 75.000 acres de terra, destruindo paisagens naturais e infraestrutura crítica, além de desalojar moradores locais.
A notícia da doação foi confirmada pela presidente regional de Madri, Isabel Díaz Ayuso, que recorreu às redes sociais para expressar a gratidão da população local. Escrevendo no X, Ayuso reconheceu o gesto do ex-ídolo do Barcelona, afirmando: "Leo Messi doou € 80.000 para a reconstrução da Sierra Oeste de Madri. Quero agradecê-lo e dizer que nós, em Madri, esperamos recebê-lo em breve para lhe dar os aplausos que merece."
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Estabelecendo uma plataforma dedicada de ajuda humanitária
A doação chega em um momento em que o Governo Regional de Madri vem buscando agressivamente recursos para facilitar a recuperação de longo prazo dos municípios atingidos pelo incêndio. As autoridades lançaram uma plataforma de doação dedicada, concebida para servir como um canal único e seguro para que tanto pessoas físicas quanto grandes empresas contribuam com recursos. Isso garante que a ajuda financeira seja direcionada diretamente para as áreas que precisam da assistência mais urgente. A dimensão dos danos ao longo dos 75.000 acres tornou o envolvimento de figuras de alto perfil como Messi particularmente significativo para a conscientização pública.
Enquanto a região trabalha para reconstruir casas e restaurar a biodiversidade natural perdida nos incêndios, o apoio de um dos atletas mais reconhecidos do mundo ajuda a manter o impulso das iniciativas de ajuda do governo. O esforço conjunto entre o setor público e doadores privados é visto como o único caminho viável para reparar os danos extensos causados pelos eventos climáticos extremos do verão e pelos incêndios subsequentes.
Uma longa história de filantropia global
Este mais recente ato de bondade está alinhado com o compromisso de longa data de Messi com o trabalho beneficente, que ele formalizou por meio da Fundação Leo Messi desde sua criação, em 2007. A fundação foi criada originalmente para apoiar iniciativas de saúde, educação e esporte para crianças vulneráveis em todo o mundo. Ao longo dos anos, o capitão do Inter Miami abriu o bolso com frequência em momentos de crise. Durante a pandemia global, em 2020, ele doou cerca de US$ 550 mil a hospitais de sua Argentina natal para a compra de ventiladores e suprimentos médicos. Ele também fez uma doação de US$ 1,1 milhão, dividida entre o Hospital Clínic, em Barcelona, e outros centros médicos na Espanha.
Os laços de Messi com a Espanha seguem fortes apesar de sua mudança para a Major League Soccer, e suas ações recentes em Madri refletem seu apoio anterior a outras regiões espanholas. Ele demonstrou solidariedade de forma marcante em Valência ao doar outros US$ 1,1 milhão para ajudar as vítimas das enchentes devastadoras naquela região.
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Papéis de embaixador e impacto internacional
Além do trabalho de sua fundação privada, Messi atua como Embaixador da Boa Vontade da UNICEF desde 2010, função em que liderou várias iniciativas internacionais de ajuda humanitária. Ele ficou conhecido por comandar campanhas pelo Haiti após o terremoto devastador no país e tem sido um dos principais financiadores de programas educacionais voltados para crianças afetadas pelo conflito em curso na Síria. Seu alcance humanitário é verdadeiramente global, estendendo-se à América do Sul, onde recentemente apoiou os esforços de ajuda após o terremoto na Venezuela. Sua esposa, Antonela Roccuzzo, também tem estado profundamente envolvida nessas iniciativas humanitárias recentes, fazendo dos esforços filantrópicos da família um trabalho colaborativo.
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