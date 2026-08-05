Messi se mobilizou para apoiar a Comunidade de Madri após um período de devastação ambiental. O oito vezes vencedor da Bola de Ouro doou aproximadamente € 80.000, valor destinado especificamente à reconstrução da região de Sierra Oeste. Essa área rural no oeste foi recentemente atingida por intensos incêndios florestais que devastaram quase 75.000 acres de terra, destruindo paisagens naturais e infraestrutura crítica, além de deslocar moradores locais.

A notícia da doação foi confirmada pela presidente regional de Madri, Isabel Díaz Ayuso, que recorreu às redes sociais para expressar a gratidão da população local. Em publicação no X, Ayuso reconheceu o gesto do ex-ídolo do Barcelona e declarou: “Leo Messi doou € 80.000 para a reconstrução da Sierra Oeste de Madri. Quero agradecê-lo e dizer que nós, em Madri, esperamos recebê-lo em breve para lhe dar os aplausos que ele merece.”