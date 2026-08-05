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GOAT argentino Lionel Messi faz doação para apoiar esforços de ajuda após incêndios florestais em Madri
Messi dá impulso financeiro à recuperação de Madri
Messi se mobilizou para apoiar a Comunidade de Madri após um período de devastação ambiental. O oito vezes vencedor da Bola de Ouro doou aproximadamente € 80.000, valor destinado especificamente à reconstrução da região de Sierra Oeste. Essa área rural no oeste foi recentemente atingida por intensos incêndios florestais que devastaram quase 75.000 acres de terra, destruindo paisagens naturais e infraestrutura crítica, além de deslocar moradores locais.
A notícia da doação foi confirmada pela presidente regional de Madri, Isabel Díaz Ayuso, que recorreu às redes sociais para expressar a gratidão da população local. Em publicação no X, Ayuso reconheceu o gesto do ex-ídolo do Barcelona e declarou: “Leo Messi doou € 80.000 para a reconstrução da Sierra Oeste de Madri. Quero agradecê-lo e dizer que nós, em Madri, esperamos recebê-lo em breve para lhe dar os aplausos que ele merece.”
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Estabelecendo uma plataforma de ajuda dedicada
A doação ocorre em um momento em que o Governo Regional de Madrid vem buscando recursos de forma agressiva para facilitar a recuperação de longo prazo dos municípios atingidos pelo incêndio. As autoridades lançaram uma plataforma de doações dedicada, projetada para servir como um canal único e seguro para que tanto indivíduos quanto grandes empresas contribuam com fundos. Isso garante que a ajuda financeira seja direcionada diretamente para as áreas que precisam da assistência mais urgente. A dimensão dos danos ao longo dos 75.000 acres tornou o envolvimento de figuras de alto perfil como Messi particularmente significativo para a conscientização pública.
À medida que a região trabalha para reconstruir casas e restaurar a biodiversidade natural perdida nos incêndios, o apoio de um dos atletas mais reconhecidos do mundo ajuda a manter o impulso das iniciativas de socorro do governo. O esforço conjunto entre o setor público e doadores privados é visto como o único caminho viável para reparar os extensos danos causados pelos eventos climáticos extremos do verão e pelos incêndios subsequentes.
Uma longa história de filantropia global
Esse mais recente ato de bondade está alinhado ao compromisso de longa data de Messi com o trabalho beneficente, que ele formalizou por meio da Fundação Leo Messi desde sua criação, em 2007. A fundação foi criada originalmente para apoiar iniciativas de saúde, educação e esporte para crianças vulneráveis em todo o mundo. Ao longo dos anos, o capitão do Inter Miami frequentemente abriu a carteira em momentos de crise. Durante a pandemia global, em 2020, ele doou cerca de US$ 550 mil a hospitais de sua Argentina natal para respiradores e suprimentos médicos. Ele também fez uma doação de US$ 1,1 milhão, dividida entre o Hospital Clínic, em Barcelona, e outros centros médicos na Espanha.
Os laços de Messi com a Espanha seguem fortes apesar de sua mudança para a Major League Soccer, e suas ações recentes em Madri refletem seu apoio anterior a outras regiões espanholas. Ele demonstrou solidariedade em Valência ao doar outros US$ 1,1 milhão para ajudar vítimas das enchentes devastadoras naquela região.
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Funções de embaixador e impacto internacional
Além do trabalho de sua fundação privada, Messi atua como Embaixador da Boa Vontade da Unicef desde 2010, função na qual liderou vários esforços internacionais de ajuda humanitária. Ele ficou conhecido por comandar campanhas em favor do Haiti após o terremoto devastador no país e tem sido um dos principais financiadores de programas educacionais voltados para crianças afetadas pelo conflito em curso na Síria. Seu alcance humanitário é realmente global e se estende à América do Sul, onde recentemente apoiou os esforços de ajuda após terremotos na Venezuela. Sua esposa, Antonela Roccuzzo, também tem estado profundamente envolvida nessas iniciativas humanitárias recentes, fazendo dos esforços filantrópicos da família um trabalho colaborativo.
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