Poucos jogadores na história do futebol desafiaram a passagem do tempo como o astro português Cristiano Ronaldo, que se tornou o primeiro homem a marcar em seis Copas do Mundo no torneio de 2026, na América do Norte. No entanto, a derrota sem brilho de Portugal para a Espanha nas oitavas de final sinalizou o começo do fim de uma das carreiras por seleções mais notáveis de todos os tempos.

Ronaldo ficou aos prantos após a partida em Dallas, já que a derrota significava que ele jamais realizaria seu “sonho” de levantar a taça da Copa do Mundo. Ainda havia, porém, a esperança de que pudesse disputar outra Eurocopa, pelo menos até que um desentendimento com o novo técnico de Portugal, Jorge Jesus, resultou em uma suspensão e, depois, em sua aposentadoria da seleção.

Não era assim que Ronaldo gostaria de se despedir, mas é provável que a frustração logo dê lugar ao orgulho, considerando tudo o que o jogador de 41 anos conquistou com seu país, que nunca havia vencido um título importante antes de ele despontar.

Agora que Ronaldo se despede do futebol de seleções após 146 gols em 234 jogos, ambos recordes, elegemos seus 10 melhores momentos com a camisa de Portugal...