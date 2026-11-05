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Cristiano Ronaldo Portugal moments GFXGetty/GOAL
Mark Doyle
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Glória na Eurocopa e recordes de gols: os 10 melhores momentos de Cristiano Ronaldo pela seleção de Portugal, em ranking

Opinion
C. Ronaldo
Portugal
Copa do Mundo
Eurocopa

Aos 41 anos, ele finalmente encerrou uma carreira na seleção repleta de momentos icônicos desde o início.

Poucos jogadores na história do futebol desafiaram a passagem do tempo como o astro português Cristiano Ronaldo, que se tornou o primeiro homem a marcar em seis Copas do Mundo no torneio de 2026, na América do Norte. No entanto, a derrota sem brilho de Portugal para a Espanha nas oitavas de final sinalizou o começo do fim de uma das carreiras por seleções mais notáveis de todos os tempos.

Ronaldo ficou aos prantos após a partida em Dallas, já que a derrota significava que ele jamais realizaria seu “sonho” de levantar a taça da Copa do Mundo. Ainda havia, porém, a esperança de que pudesse disputar outra Eurocopa, pelo menos até que um desentendimento com o novo técnico de Portugal, Jorge Jesus, resultou em uma suspensão e, depois, em sua aposentadoria da seleção. 

Não era assim que Ronaldo gostaria de se despedir, mas é provável que a frustração logo dê lugar ao orgulho, considerando tudo o que o jogador de 41 anos conquistou com seu país, que nunca havia vencido um título importante antes de ele despontar.

Agora que Ronaldo se despede do futebol de seleções após 146 gols em 234 jogos, ambos recordes, elegemos seus 10 melhores momentos com a camisa de Portugal...

  • FBL-EURO-2024-QUALIFIER-POR-LIEAFP

    10Recorde de jogos disputados é “motivo de orgulho”

    Depois de uma campanha desastrosa na Copa do Mundo de 2022, tanto para Portugal quanto para Ronaldo, havia sérias dúvidas sobre se ele continuaria jogando pela seleção ou se deveria sequer ter permissão para isso. No entanto, o novo técnico Roberto Martinez nunca teve a intenção de deixar Ronaldo de fora. O atacante marcou duas vezes na estreia do espanhol no comando, uma vitória por 4 a 0 sobre Liechtenstein em março de 2023.

    A partida também foi um marco para Ronaldo, que se tornou o jogador com mais partidas por uma seleção na história do futebol.

    “Os recordes são sempre positivos, são minha motivação e, como vocês sabem, gosto de quebrar recordes”, disse Ronaldo, que fez sua 197ª partida por Portugal na estreia da seleção nas eliminatórias da Eurocopa de 2024, no Estadio Jose Alvalade. “Ser o jogador com mais partidas por uma seleção na história, tenho que confessar, é algo que me deixa bastante orgulhoso. Mas também quero disputar muito mais jogos no futuro.”

  • Portugal v Switzerland - UEFA Nations League Semi-FinalGetty Images Sport

    9"Gênio do futebol"

    O confronto de Portugal com a Suíça pela semifinal da primeira edição das finais da Liga das Nações caminhava para a prorrogação quando o decisivo camisa 7 português resolveu a partida, como tantas vezes faz.

    Depois de abrir o placar no Porto com um gol de falta, Ronaldo viu Ricardo Rodriguez empatar de pênalti. Com pouco mais de dois minutos para o fim do tempo regulamentar, finalizou de primeira, de cerca de 13 metros, para recolocar Portugal à frente. Então, enquanto a Suíça pressionava em busca do empate nos minutos finais, Portugal saiu em contra-ataque e levou a bola até Ronaldo, que fez duas pedaladas rápidas antes de bater no canto inferior do gol de Yann Sommer.

    “Quanto aos adjetivos para descrever o jogo de Ronaldo, já usei tantos”, disse o técnico Fernando Santos após a vitória de sua equipe por 3 a 1 no Dragão, em junho de 2019. “Fui treinador dele em 2003 [no Sporting CP] e já conseguia ver aonde ele chegaria. Existem pinturas e esculturas geniais, e ele é um gênio do futebol. Quando alguém marca três gols, faz a diferença.”

  • TOPSHOT-FBL-WC-2022-QUALIFIERS-POR-IRLAFP

    8Recorde absoluto de gols

    O jogo de Portugal contra a Irlanda pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 não ia bem. A seleção portuguesa perdia por 1 a 0 em casa, e Ronaldo havia desperdiçado um pênalti. Mas Ronaldo é tão resiliente quanto excepcional no jogo aéreo, e o atacante marcou dois gols de cabeça nos minutos finais para garantir a vitória de seu país e superar Ali Daei como o maior artilheiro da história do futebol de seleções masculinas.

    “Estou extremamente feliz. É mais uma conquista para a minha carreira, mais um recorde para o meu museu”, comemorou Ronaldo após marcar seu 110º e seu 111º gols por Portugal. “É uma questão de motivação e da vontade que tenho de continuar jogando futebol. Se acordamos todos os dias com a ambição de motivar, de fazer melhor e de deixar os torcedores e nossos filhos felizes, isso é essencial.”

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  • TOPSHOT-FBL-WC-2018-MATCH3-POR-ESPAFP

    7Hat-trick histórico

    Ronaldo acumulou muitas frustrações em Copas do Mundo. Ele disputou e marcou gols em seis edições, mas jogou uma semifinal apenas uma vez, em 2006.

    Na maior parte das vezes, teve dificuldade para repetir o impressionante ritmo de gols alcançado em outras competições, como mostra sua marca de 11 gols em 27 partidas. Três desses gols, porém, vieram contra a Espanha em um emocionante jogo da fase de grupos do torneio de 2018, na Rússia.

    Ronaldo abriu o placar de pênalti, após sofrer uma falta leve dentro da área, e depois colocou Portugal à frente por 2 a 1 com um chute rasteiro que David de Gea falhou ao tentar defender. Então, com sua equipe perdendo por 3 a 2 e apenas dois minutos restantes no tempo regulamentar, Ronaldo calou quem havia criticado por muito tempo sua capacidade nas cobranças de falta: colocou a bola no ângulo do gol da Espanha e garantiu o empate para Portugal.

    “É um recorde pessoal”, disse o jogador de 33 anos aos jornalistas após se tornar o mais velho a marcar três gols em uma partida de Copa do Mundo.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-NATIONS-POR-ESP-TROPHYAFP

    6Lágrimas de alegria

    Um ano após sua crise emocional na Eurocopa de 2024, Cristiano Ronaldo voltou à Alemanha com Portugal para a fase final da Liga das Nações. Desta vez, porém, chorou de alegria, não de tristeza.

    “Eu vinha sentindo [a pressão] havia algum tempo”, disse Ronaldo sobre sua reação emocionada à vitória nos pênaltis sobre a Espanha na decisão do torneio, em Munique. “Mas, pela seleção, se eu tivesse que quebrar a perna, quebraria. Era por um título, eu tinha que jogar e dei tudo de mim.”

    Ronaldo teve papel decisivo no segundo título de Portugal na Liga das Nações. Além de levar a decisão contra a Espanha, na Allianz Arena, à prorrogação com seu gol de empate, ele também marcou na vitória por 2 a 1 sobre a anfitriã Alemanha na semifinal e no jogo de volta das quartas de final contra a Dinamarca.

    “Vencer por Portugal é sempre especial”, disse ele à Sport TV. “Tenho muitos títulos por clubes, mas nada é melhor do que vencer por Portugal. Por isso, há lágrimas, porque é uma sensação de dever cumprido.”

  • Portugal v Wales - Semi Final: UEFA Euro 2016Getty Images Sport

    5Mantendo o “sonho” vivo

    Portugal teve, sem dúvida, a sorte de ter apenas o País de Gales entre si e uma vaga na final da Eurocopa de 2016. É justo lembrar, porém, que a equipe de Chris Coleman havia surpreendido a Bélgica, considerada favorita, nas quartas de final. Portanto, a vitória estava longe de ser garantida, e os galeses conseguiram neutralizar Ronaldo nos primeiros 45 minutos em Lyon.

    Mas é difícil segurar um jogador como Ronaldo, especialmente quando ele salta tão alto. Pouco depois do intervalo, ele abriu o placar com uma cabeçada após cruzamento de Raphael Guerreiro. Apenas três minutos depois, Nani desviou para o gol um chute rasteiro de Ronaldo e garantiu a classificação de Portugal para a final.

    “Sempre disse que meu sonho era conquistar um título com Portugal”, disse Ronaldo após a partida. “Estamos mais perto de conseguir e acredito que vamos vencer. Com muito trabalho, humildade e espírito de sacrifício, que sempre demonstrei na minha carreira, coisas assim são possíveis.” E ele tinha razão!

  • FBL-EUR2004-POR-NEDAFP

    4Nasce uma estrela da seleção brasileira

    Ronaldo começou no banco de Portugal seu primeiro grande torneio internacional pela seleção principal. Ao fim da Eurocopa de 2004, estava claro que Portugal tinha uma nova estrela.

    O torneio terminou de forma dolorosa para os anfitriões, derrotados por 1 a 0 pela surpreendente Grécia na final, em Lisboa. Ainda assim, Ronaldo havia dado sequência, em grande estilo, à promissora temporada de estreia no Manchester United.

    Ele marcou apenas dois gols, já que tinha só 19 anos na época e ainda atuava como ponta. O primeiro veio na decepcionante derrota para a Grécia na fase de grupos. O segundo, porém, teve muito mais importância. Portugal nunca havia chegado à final de um grande torneio, mas Ronaldo abriu o placar de cabeça, após escanteio cobrado por Deco, e deu o primeiro passo rumo à decisão no confronto com a Holanda pela semifinal.

    Também foi um escanteio cobrado rapidamente por Ronaldo que deu a Maniche tempo e espaço suficientes para acertar um chute potente, sem chances para Edwin van der Sar, pouco antes dos 60 minutos. A atuação decisiva não deixou dúvidas para Luis Figo, ídolo de Portugal, de que o jovem estava destinado a alcançar a grandeza. 

    “Ele tem qualidades suficientes para se tornar o melhor jogador do mundo”, disse o ponta do Real Madrid pouco depois da Eurocopa de 2004. “Ele pode se tornar melhor do que qualquer jogador que eu já tenha visto.”

  • FBL-EURO-2016-MATCH34-HUN-PORAFP

    3Ronaldo ao resgate

    Portugal, que acabaria conquistando o título, evitou a eliminação na primeira fase da Eurocopa de 2016 por dois motivos. Primeiro, a decisão absurda da UEFA de ampliar o torneio para 24 seleções e criar as oitavas de final permitiu que quatro equipes que terminassem em terceiro lugar na fase de grupos avançassem ao mata-mata.

    Segundo, Ronaldo simplesmente se recusou a aceitar a derrota.

    Depois que Portugal saiu atrás contra a Hungria com um golaço de Zoltan Gera logo no início, Ronaldo deu o passe para Nani empatar pouco antes do intervalo. Portugal ficou em desvantagem outras duas vezes no segundo tempo, mas Ronaldo respondeu em ambas: primeiro, com um toque de calcanhar ousado; depois, com uma cabeçada precisa e potente, como de costume.

    “Foi um jogo maluco”, disse o camisa 7 depois que Portugal avançou com apenas três pontos em três jogos. “Estava muito quente e foi muito difícil, e tivemos sempre de correr atrás do placar. Estivemos eliminados da Eurocopa três vezes, mas o principal objetivo era avançar.” E Portugal alcançou esse objetivo graças a Ronaldo.

  • FBL-WC2014-SWE-PORAFP

    2Levando a melhor sobre Zlatan

    A repescagem para a Copa do Mundo de 2014 entre Portugal e Suécia se transformou em um duelo direto entre dois dos melhores atacantes do futebol. Sem surpresa, Ronaldo venceu o confronto dramático com Zlatan Ibrahimovic.

    Depois de marcar o único gol do jogo de ida, em Lisboa, Ronaldo abriu o placar em Solna com uma bela finalização de pé esquerdo aos 50 minutos de jogo. 

    Ibrahimovic empatou para a Suécia de cabeça após um escanteio e depois colocou a equipe da casa à frente com uma cobrança de falta rasteira. Mas Ronaldo ainda não havia terminado. Ele voltou a marcar com o pé menos habilidoso, concluindo mais um brilhante contra-ataque dos visitantes, antes de completar um hat-trick sensacional com uma finalização contundente de pé direito.  

    “Eu sabia que Portugal precisava de mim nesses jogos e mostrei que estou aqui”, disse Ronaldo depois que Portugal venceu por 3 a 2 na partida e por 4 a 2 no placar agregado, garantindo vaga no Brasil. “Apenas fiz meu trabalho, como venho fazendo ultimamente.”

  • TOPSHOT-FBL-EURO-2016-MATCH51-POR-FRAAFP

    1Capitão campeão da Eurocopa e também treinador!

    Ronaldo precisou deixar o campo apenas 25 minutos após o início da final da Eurocopa de 2016, mas continuou no centro das atenções pelo resto da partida. Mesmo com uma faixa envolvendo o joelho esquerdo lesionado, ele se recusou a ficar sentado no banco de reservas e passou o tempo andando de um lado para o outro na área técnica, dando instruções aos companheiros.

    O zagueiro Jose Fonte admitiu mais tarde que os jogadores em campo não deram muita atenção ao comportamento de Ronaldo, revelando que estavam concentrados demais no jogo para perceber que o atacante havia, na prática, assumido o papel de auxiliar técnico. Já o técnico Fernando Santos rejeitou as sugestões de que sua autoridade havia sido enfraquecida pelo capitão.

    “Ronaldo estava sofrendo mais do que qualquer outro português, e tudo o que ele me disse foi: ‘Vamos vencer, vamos vencer’”, disse Santos após a surpreendente vitória por 1 a 0 sobre a anfitriã França, em Paris. “E há algo de errado nisso? Isso torna o técnico fraco demais? Ele é um excelente capitão e o melhor jogador do mundo.”

    Na época, certamente era impossível contestar essa última afirmação. O gol de Eder na prorrogação deu a Ronaldo o título da Eurocopa apenas alguns meses depois de ele conquistar mais uma Champions League com o Real Madrid.

    “Este é um momento único para mim”, disse o capitão da seleção portuguesa após erguer seu primeiro grande troféu pela seleção. “É algo que eu queria há muito tempo, desde 2004. É inesquecível.” 