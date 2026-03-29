Glenn Hoddle é cotado para um retorno sensacional ao Tottenham após a demissão de Igor Tudor

De acordo com o The Daily Mail, Hoddle surgiu como um candidato sério para assumir o comando no Tottenham Hotspur Stadium. O técnico de 68 anos é amplamente considerado um dos maiores jogadores da história do clube e já comandou a equipe entre 2001 e 2003. No entanto, a contratação de Hoddle representaria uma grande aposta, já que ele não ocupa um cargo técnico formal desde que deixou o Wolverhampton Wanderers em 2006.

Apesar de sua longa ausência do banco de reservas, Hoddle continua sendo uma figura querida entre a torcida do Spurs. A diretoria do clube está buscando alguém que compreenda o DNA do clube após a experiência fracassada com Tudor. Hoddle demonstrou disposição para assumir o cargo e ajudar seu antigo time neste momento de necessidade.