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Aston Villa v Chelsea FC - Premier LeagueGetty Images Sport
Mohamed Saeed

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Glenn Hoddle é cotado para um retorno sensacional ao Tottenham após a demissão de Igor Tudor

Tottenham
Premier League
G. Hoddle
I. Tudor

O Tottenham estaria considerando um retorno sensacional da lenda do clube, Glenn Hoddle, após a demissão de Igor Tudor. O Spurs está em busca de seu quarto técnico em menos de um ano, na tentativa de se afastar da crescente ameaça de rebaixamento da Premier League.

  • Retorno icônico está previsto

    De acordo com o The Daily Mail, Hoddle surgiu como um candidato sério para assumir o comando no Tottenham Hotspur Stadium. O técnico de 68 anos é amplamente considerado um dos maiores jogadores da história do clube e já comandou a equipe entre 2001 e 2003. No entanto, a contratação de Hoddle representaria uma grande aposta, já que ele não ocupa um cargo técnico formal desde que deixou o Wolverhampton Wanderers em 2006.

    Apesar de sua longa ausência do banco de reservas, Hoddle continua sendo uma figura querida entre a torcida do Spurs. A diretoria do clube está buscando alguém que compreenda o DNA do clube após a experiência fracassada com Tudor. Hoddle demonstrou disposição para assumir o cargo e ajudar seu antigo time neste momento de necessidade.

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  • Tottenham Hotspur v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    Demissão de Tudor após 44 dias

    A busca por um novo técnico começou depois que Tudor foi demitido após apenas sete partidas em 44 dias no comando. A passagem interina do croata foi um verdadeiro desastre, com apenas um ponto conquistado na Premier League em cinco jogos.

    A humilhante derrota por 3 a 0 em casa para o Nottingham Forest foi a gota d'água para a diretoria, deixando o clube em uma situação precária, apenas um ponto acima da zona de rebaixamento. A comissão técnica de Tudor, incluindo Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci, também deixou o clube.


  • Opções limitadas para a diretoria

    Embora Hoddle seja a escolha mais romântica, outros nomes têm sido associados à vaga. Sean Dyche é o favorito das casas de apostas, mas já se distanciou do cargo, enquanto Roberto De Zerbi se mostra relutante em assumir um novo projeto no meio da temporada.

    Ex-figuras do Spurs, como Harry Redknapp e Tim Sherwood, também foram mencionadas como possíveis soluções de curto prazo. O clube está relutante em oferecer um contrato de longo prazo, pois espera atrair um nome de peso como Mauricio Pochettino no verão. Por enquanto, Bruno Saltor comandará os treinos enquanto a diretoria trabalha nos bastidores para garantir um substituto antes da viagem a Sunderland, em 12 de abril.

  • Tottenham Hotspur v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    Uma luta desesperada pela sobrevivência

    O que está em jogo não poderia ser mais alto para o Tottenham, que enfrenta a perspectiva muito real de disputar a segunda divisão na próxima temporada. Depois de já ter passado por Thomas Frank e Tudor nesta campanha, a próxima contratação precisa causar um impacto imediato.

    O possível retorno de Hoddle seria uma volta nostálgica ao passado, mas se ele conseguirá superar um hiato de 20 anos no comando continua sendo a grande questão. Com apenas sete jogos restantes na temporada da Premier League, o Spurs está ficando sem tempo e sem partidas para salvar sua permanência na primeira divisão.

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