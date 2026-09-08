Cristiano Giuntoli, diretor esportivo da Atalanta, durante a coletiva de apresentação de Franck Kessie, fez uma referência, diante de uma pergunta recebida, a alguns jogadores da 'sua' Juventus que voltaram a ganhar destaque neste início de campeonato com atuações positivas: "Estou muito feliz por eles, estão demonstrando o seu valor. Mas eu, sinceramente, estou pensando na Atalanta: penso da manhã à noite na Atalanta de agora e naquela que deverá ser". A referência do diretor esportivo da Atalanta, de 2023 a 2025 na Juventus, é a Nico Gonzalez, Koopmeiners e Douglas Luiz, que ele havia contratado quando estava em Turim.