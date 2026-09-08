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Empoli v Juventus - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Giuntoli manda indireta à Juventus sobre “seus” Nico González, Koopmeiners e Douglas Luiz: “Muito feliz por eles”

Atalanta
Juventus

Fala o diretor esportivo da Atalanta, ex-Juventus

Cristiano Giuntoli, diretor esportivo da Atalanta, durante a coletiva de apresentação de Franck Kessie, fez uma referência, diante de uma pergunta recebida, a alguns jogadores da 'sua' Juventus que voltaram a ganhar destaque neste início de campeonato com atuações positivas: "Estou muito feliz por eles, estão demonstrando o seu valor. Mas eu, sinceramente, estou pensando na Atalanta: penso da manhã à noite na Atalanta de agora e naquela que deverá ser". A referência do diretor esportivo da Atalanta, de 2023 a 2025 na Juventus, é a Nico Gonzalez, Koopmeiners e Douglas Luiz, que ele havia contratado quando estava em Turim.

  • NO MERCADO DE CONTRATAÇÕES DO ATALANTA, CHEGADAS

    "Começamos por um vértice, por um armador italiano como Gaetano, que pensávamos que poderia faltar como peça - relata o TuttoAtalanta.com -. Depois passamos para Kristensen, após a despedida inesperada e desejada por ele de Djimsiti: nós o tiramos da Udinese. Depois disso, houve Elmas, que achamos que pode ser um jogador muito importante".

    • Publicidade

  • Em De Roon e Kessie

    "Aconteceu que de Roon pediu para sair, quis ir para a Roma, e nós fomos com tudo atrás de Franck, que achamos que pode ser uma peça muito importante para o novo projeto".

  • sobre Rowe

    "Por fim, fomos atrás de Rowe, que acreditamos que possa representar a última peça importante para este esquema no 4-3-3".

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