Cristiano Giuntoli, diretor esportivo da Atalanta, durante a coletiva de apresentação de Franck Kessie, fez uma referência, diante de uma pergunta recebida, a alguns jogadores da 'sua' Juventus que voltaram a ganhar destaque neste início de campeonato com atuações positivas: "Estou muito feliz por eles, estão demonstrando o seu valor. Mas eu, sinceramente, estou pensando na Atalanta: penso da manhã à noite na Atalanta de agora e naquela que deverá ser". A referência do diretor esportivo da Atalanta, de 2023 a 2025 na Juventus, é a Nico Gonzalez, Koopmeiners e Douglas Luiz, que ele havia contratado quando estava em Turim.
Getty Images Sport
Traduzido por
Giuntoli manda indireta à Juventus sobre “seus” Nico González, Koopmeiners e Douglas Luiz: “Muito feliz por eles”
NO MERCADO DE CONTRATAÇÕES DO ATALANTA, CHEGADAS
"Começamos por um vértice, por um armador italiano como Gaetano, que pensávamos que poderia faltar como peça - relata o TuttoAtalanta.com -. Depois passamos para Kristensen, após a despedida inesperada e desejada por ele de Djimsiti: nós o tiramos da Udinese. Depois disso, houve Elmas, que achamos que pode ser um jogador muito importante".
Em De Roon e Kessie
"Aconteceu que de Roon pediu para sair, quis ir para a Roma, e nós fomos com tudo atrás de Franck, que achamos que pode ser uma peça muito importante para o novo projeto".
sobre Rowe
"Por fim, fomos atrás de Rowe, que acreditamos que possa representar a última peça importante para este esquema no 4-3-3".
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.