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Italy Women U17 v Germany Women U17 - International FriendlyGetty Images Sport
Federico Zanon

Traduzido por

Giulia Galli assina com o Barcelona. A postagem de despedida: "Obrigada, Roma, você foi minha casa"

G. Galli
Futebol feminino
Roma
Barcelona

Grande contratação do Barcelona , que garante um dos talentos italianos mais promissores do futebol italiano. É oficial a contratação de Giulia Galli, atacante da Roma, que assinou contrato até 2030.


Galli, torcedora da Roma desde criança, foi formada nas categorias de base do clube e chegou ao time principal. A estreia na Serie A aconteceu no primeiro dia de maio de 2024, na partida contra o Sassuolo: com apenas 16 anos, um mês e 8 dias, ela se tornou a jogadora mais jovem da Roma a estrear na principal divisão do futebol italiano. Na temporada seguinte, 2025-26, marcou seu primeiro gol na Uefa Women's Champions League contra o Aktobe, na semifinal da segunda fase classificatória.

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    Galli também escreveu seu nome na história da Itália: foi a primeira jogadora da seleção italiana a marcar mais de um gol em mais de uma partida de uma Copa do Mundo Sub-17, competição na qual se destacou, conquistando a Chuteira de Bronze. Em março de 2026, foi incluída pelo Goal no Top 25 NXGN das melhores jogadoras Sub-19 do mundo.

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  • Roma, em casa

    Galli é muito ligada à Roma, da qual se despediu com uma publicação no Instagram: "Há despedidas difíceis de transformar em palavras, sobretudo quando você não está deixando apenas um lugar, mas uma parte importante da sua vida. Nasci e cresci em Roma e foi justamente aqui que aprendi o que significa perseguir um sonho, cair, levantar, crescer e nunca parar de acreditar. Fiz toda a base, passo a passo, vivendo cada fase desse percurso com esta cidade na pele e a Roma no coração".


    "Tive a sorte de viver momentos que levarei comigo para sempre: um Scudetto Sub-17, os anos no Primavera com um scudetto conquistado, um Scudetto e uma Copa da Itália com o time principal. Troféus, sim, mas acima de tudo lembranças, sacrifícios, pessoas, emoções e dias que contribuíram para construir a pessoa e a jogadora que sou hoje".


    "Roma me viu criança, adolescente e mulher. Me viu crescer dentro e fora de campo. Me deu alegrias imensas, me ensinou muito e me deixou laços que o tempo e a distância não poderão apagar. Hoje, depois de dez anos, chegou a hora de ir embora. E talvez a parte mais difícil não seja deixar um time ou uma cidade, mas deixar aquilo que por tanto tempo foi simplesmente casa. Parto com o coração cheio de emoções: há a tristeza de uma despedida, mas sobretudo a gratidão por tudo o que foi. Por cada companheira, cada treinador, cada pessoa encontrada ao longo do caminho, cada partida, cada vitória, cada dificuldade e cada torcedor da Roma".


    Para concluir a longa mensagem, Galli quis agradecer a todas as pessoas que a acompanharam nessa jornada: "Porque algumas histórias não acabam de verdade quando mudam de caminho. Permanecem dentro de você, fazem parte daquilo que você é e continuarão a acompanhá-lo onde quer que você vá. Obrigado, Roma. Obrigado a cada torcedor. Obrigado por estes dez anos. Obrigado por ter me visto crescer e por ter me dado uma parte tão importante da minha vida. Você foi casa e, de algum modo, sempre será".

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