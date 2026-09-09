Giulia Galli assina com o Barcelona. A postagem de despedida: "Obrigada, Roma, você foi minha casa"

Galli é muito ligada à Roma, da qual se despediu com uma publicação no Instagram: "Há despedidas difíceis de transformar em palavras, sobretudo quando você não está deixando apenas um lugar, mas uma parte importante da sua vida. Nasci e cresci em Roma e foi justamente aqui que aprendi o que significa perseguir um sonho, cair, levantar, crescer e nunca parar de acreditar. Fiz toda a base, passo a passo, vivendo cada fase desse percurso com esta cidade na pele e a Roma no coração".





"Tive a sorte de viver momentos que levarei comigo para sempre: um Scudetto Sub-17, os anos no Primavera com um scudetto conquistado, um Scudetto e uma Copa da Itália com o time principal. Troféus, sim, mas acima de tudo lembranças, sacrifícios, pessoas, emoções e dias que contribuíram para construir a pessoa e a jogadora que sou hoje".





"Roma me viu criança, adolescente e mulher. Me viu crescer dentro e fora de campo. Me deu alegrias imensas, me ensinou muito e me deixou laços que o tempo e a distância não poderão apagar. Hoje, depois de dez anos, chegou a hora de ir embora. E talvez a parte mais difícil não seja deixar um time ou uma cidade, mas deixar aquilo que por tanto tempo foi simplesmente casa. Parto com o coração cheio de emoções: há a tristeza de uma despedida, mas sobretudo a gratidão por tudo o que foi. Por cada companheira, cada treinador, cada pessoa encontrada ao longo do caminho, cada partida, cada vitória, cada dificuldade e cada torcedor da Roma".





Para concluir a longa mensagem, Galli quis agradecer a todas as pessoas que a acompanharam nessa jornada: "Porque algumas histórias não acabam de verdade quando mudam de caminho. Permanecem dentro de você, fazem parte daquilo que você é e continuarão a acompanhá-lo onde quer que você vá. Obrigado, Roma. Obrigado a cada torcedor. Obrigado por estes dez anos. Obrigado por ter me visto crescer e por ter me dado uma parte tão importante da minha vida. Você foi casa e, de algum modo, sempre será".