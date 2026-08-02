Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
MLS RoundupGOAL
Thomas Hindle

Traduzido por

Giro da MLS: Lionel Messi retorna, mas não consegue salvar o Inter Miami, enquanto Robert Lewandowski marca duas vezes em sua estreia em casa pelo Chicago Fire

Especiais e Opinião
Inter Miami CF x Columbus Crew
Inter Miami CF
Columbus Crew
Major League Soccer
Chicago Fire FC x Charlotte FC
Chicago Fire FC
Charlotte FC
Vancouver Whitecaps x Los Angeles FC
Vancouver Whitecaps
Los Angeles FC

A volta de Messi foi um pouco decepcionante, mas Lewandowski anunciou sua chegada em casa em Chicago em grande estilo

O retorno de Lionel Messi roubou os holofotes, mas o confronto mais consequente da MLS no sábado aconteceu no Oeste.

O Inter Miami manteve sigilo sobre a disponibilidade de Messi. Depois de voltar aos treinos no meio da semana, ele foi relacionado entre os reservas no sábado. Quando entrou aos 52 minutos, com o Miami vencendo por 2 a 1, o cenário parecia pronto para mais um brilho habitual. A realidade, porém, foi bem diferente.

Em outro lugar, talvez no confronto mais decisivo, as equipes mais completas do Oeste, LAFC e Vancouver, mostraram por que estão empatadas em pontos. E também houve um lembrete de Chicago de que se desfazer de Hugo Cuypers talvez não tenha sido a pior decisão, afinal. GOAL analisa algumas das principais histórias da rodada de sábado à noite da MLS...

  • Sem magia de Messi para o Miami

    No fim do segundo tempo, chegou o momento de Lionel Messi. O Crew o marcou bem durante a maior parte de sua participação de mais de 40 minutos saindo do banco, quase sem dar ao argentino um metro de espaço. E então, com o jogo empatado em 2 a 2 nos acréscimos do segundo tempo, a equipe desligou. Messi teve alguns metros e tempo para preparar a finalização. Ele estudou os ângulos, levantou seu pé direito, o menos bom... e mandou a bola bem por cima do travessão.

    Foi um desfecho um pouco frustrante para o que poderia ter sido um retorno glorioso do astro do Miami, que saiu do banco contra o Crew na noite de sábado. O Miami, reconhecidamente, decepcionou na partida. Luis Suarez marcou um belo gol. Noah Allen fez outro. Mas um gol contra de um vacilante Casemiro, seguido pelo empate tardio de Brais Méndez em cobrança de falta, mostrou que este time ainda tem muitas fragilidades.

    Normalmente, Messi consegue resolver essas coisas, ou ao menos mascará-las. Mas, contra o Crew, não conseguiu. Uma decepção para o GOAT...

    • Publicidade
  • Son Heung MinGetty

    Vancouver e LAFC duelam no Oeste

    Este realmente era o grande confronto da semana. LAFC e Vancouver são o primeiro e o segundo colocados da Conferência Oeste e, com folga, também as equipes mais completas. O Whitecaps realmente não perdeu o ritmo desde que chegou à final da MLS Cup no ano passado e, mesmo tendo de lidar com a perda de Sebastian Berhalter, seguirá como candidato ao título. O LAFC, por sua vez, vive uma grande fase, em boa parte graças ao fato de Son Heung-Min ter voltado a marcar.



    O jogo de sábado esteve longe de ser um clássico. O LAFC se fechou um pouco. Vancouver trocou passes, criou muitas meias-chances, mas nunca conseguiu de fato uma oportunidade clara. Sempre houve a sensação de que o LAFC poderia matar no contra-ataque. E foi exatamente isso que fez. A parceria Denis Bouanga-Son funcionou e deu a Son seu quarto jogo consecutivo marcando. Vancouver conseguiu um empate merecido no fim, com Thomas Muller convertendo o pênalti.

    E foi basicamente isso. As estatísticas sugeriram domínio de Vancouver. No olho, ficou claro que o LAFC simplesmente defendeu muito bem. Se isso virar uma final da Conferência Oeste, e provavelmente deveria virar, então pode haver um pouco mais de trocação.

  • Kai WagnerGetty

    A magia de Kai Wagner continua

    Wagner parecia uma contratação inteligente para o Union, apenas seis meses depois de o clube deixá-lo ir para o Birmingham City. É verdade que o Philadelphia é um time que gosta de se fortalecer internamente. Mas buscar um jogador tão crucial, que conhece o clube e era o líder histórico de assistências da equipe, fazia sentido. E, para ser justo, não era como se o Union, que já vinha em dificuldades, pudesse piorar ainda mais.

    Poucos poderiam ter previsto o quão significativa seria a reviravolta, porém. Para ser justo, há um pouco de tudo envolvido. Ryan Richter permitiu que o time jogasse com um pouco mais de liberdade. Cavan Sullivan é presença constante. Seu irmão, Quinn, está encontrando a forma após uma longa lesão. Milan Iloski agora marcou em um recorde do clube de seis partidas consecutivas da MLS.

    Mas o doce, doce pé esquerdo de Wagner tem sido o arquiteto de muitos gols. Foi o que aconteceu na noite de sábado. O Philadelphia, de forma bastante inexplicável, ficou perdendo por 2 a 0 para o Atlanta United, que tinha 10 jogadores. Mas reagiu e marcou duas vezes nos acréscimos do segundo tempo para vencer por 3 a 2. Wagner deu assistência para dois dos três gols. São três vitórias em três jogos, com um rosto não tão novo assim liderando a arrancada.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Robert LewandowskiGetty

    Lewandowski desencanta

    Ainda estamos pensando em Hugo Cuypers, então? Certamente, já dava para ver o que estava por vir quando o Chicago assinou com Robert Lewandowski. Não importava que Cuypers tivesse 13 gols em 11 jogos pelo Fire antes da Copa do Mundo. Às vezes, bons jogadores de futebol são simplesmente muito bons. E assim, o Fire contratou Lewandowski e, com relativa rapidez, mandou Cuypers para o Monterrey.

    Foram partidas complicadas para Lewandowski, que não conseguiu marcar enquanto o Chicago perdeu jogos duros fora de casa contra NYCFC e Inter Miami. Mas jogar em casa foi bem mais generoso com ele na noite de sábado. Ele marcou duas vezes em sua primeira partida em casa, em duas finalizações de centroavante cheias de classe, para conduzir o Chicago a uma vitória suada sobre o Charlotte.



    Talvez ainda mais importante, porém, tenha sido o fato de tudo ter sido tão eficiente. Lewandowski não precisou de muitas chances. Nem sequer precisou ficar tanto com a bola. Claro, ele participou da construção das jogadas e fez o passe certo. Mas não é um centroavante que exige a bola. Em vez disso, é um jogador extremamente eficiente, o que serviu muito bem ao time de Gregg Berhalter.

  • CF Montreal v New England RevolutionGetty Images Sport

    Montreal mostra alguma reação

    Uma palavra sobre o CF Montreal, que tem sofrido bastante neste ano. Não é que este seja um time particularmente ruim. Sim, está perto da parte de baixo da Conferência Leste. Sim, tem muitos problemas defensivos. Só está um pouco sem brilho. Não há muita coisa para empolgar aqui. É uma pena, porque os torcedores de Montreal são apaixonados. Eles amam este time.

    E, no sábado, tiveram um momento de magia. Uma defesa bastante desorganizada fez com que o time ficasse perdendo por 2 a 0 para o New England Revolution. A partir dali, poderia ter virado uma goleada. O Revolution estava voando. O Montreal não criava muita coisa. Então, Brayan Vera, que marcou apenas seis gols em quase quatro temporadas completas na MLS, acertou um de 40 jardas. Prince Owusu completou com uma finalização precisa. E o Montreal garantiu um empate suado por 2 a 2 contra um bom time.



    Deve ser um pouco frustrante para o técnico Philippe Eullaffroy saber que sua equipe pode produzir um futebol desse nível. A consistência é difícil de encontrar. Ainda assim, esta foi uma boa noite para um time que não tem muitas delas.