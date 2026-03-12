Giorgia Rossi: “Mão de Ricci? Foi pênalti. Quem diz que o braço estava fechado está falando bobagem”

Mauro Tonolini, membro da comissão arbitral, promoveu a decisão de Doveri no Open VAR: “O episódio foi avaliado corretamente em campo por Doveri. Ficamos um pouco surpresos com o que lemos em termos de dúvidas sobre essa situação, nós não temos dúvidas. É um braço que permanece na silhueta, há até mesmo o movimento de “retirar” de Ricci. Se a bola não tivesse batido no braço do meio-campista do Milan, teria acabado no seu peito. Este tipo de situação é mais eficaz avaliá-lo em dinâmica, porque em câmera lenta corre-se o risco de captar micro movimentos que podem criar dúvidas que, em nossa opinião, não devem existir nesta situação”. E acrescenta: “O movimento é absolutamente natural, adequado, não há nenhuma atitude por parte de Ricci de aumentar seu espaço corporal”.