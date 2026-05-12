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Gio Reyna está aliviado por ter acabado com um jejum de gols de 16 meses, mas reluta em responder a uma pergunta “arrogante” sobre a seleção dos EUA na Copa do Mundo
Fim da longa espera por um gol
O meia de 23 anos finalmente viu a sorte virar a seu favor no sábado, entrando furtivamente na área para receber um passe de Rocco Reitz e finalizar com precisão de primeira. Embora o Mönchengladbach tenha acabado por sofrer uma derrota por 3 a 1 contra o Augsburg, esse marco pessoal foi significativo para um jogador que passou por um difícil período de estagnação.
Foi o primeiro gol de Reyna pelo clube desde janeiro de 2025, quando ele ainda vestia o amarelo e preto do Borussia Dortmund. Em declarações à imprensa na terça-feira, o astro da seleção americana expressou sua satisfação: “Já faz um tempinho, mas no fim das contas estou feliz por ter marcado. No fim das contas, isso não importou muito, mas, mais do que isso, foi bom ter jogado boa parte do tempo e senti que tive um desempenho bastante bom no geral.”
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O dilema da seleção para a Copa do Mundo
Com o anúncio da convocação para a Copa do Mundo se aproximando, em 26 de maio, Reyna foi questionado se havia feito o suficiente para garantir uma vaga no avião. No entanto, o meio-campista mostrou-se cauteloso quanto à forma como sua resposta poderia ser interpretada pelo público e por seu novo técnico, Mauricio Pochettino. Ele descreveu a pergunta como uma “questão difícil de responder”.
Reyna explicou a delicada situação em que se encontra ao discutir sua situação na seleção nacional. “Se eu disser não, não estou acreditando em mim mesmo. E se eu disser sim, é uma resposta arrogante, como se eu achasse que deveria estar lá”, admitiu.
“Adoro a comissão técnica. Adoro os jogadores. Adoro a seleção. Obviamente, o que tiver que acontecer, vai acontecer. Espero e quero muito estar lá para causar impacto e conquistar algo grandioso com a equipe, mas a decisão não está nas minhas mãos.”
Superando um histórico de lesões
Apesar de seu talento evidente, a trajetória de Reyna tem sido frequentemente prejudicada por lesões. Ele não joga uma partida completa de 90 minutos no campeonato há quatro anos, um dado que ressalta sua dificuldade em manter a regularidade no cenário nacional. Desde que se transferiu para o Gladbach, ele tem sido frequentemente utilizado como reserva de impacto, em vez de titular regular.
Independentemente de seus minutos no clube, ele continua sendo uma figura central para seu país. Carregando o legado nacional de seu pai, Claudio Reyna — que foi capitão dos EUA em duas Copas do Mundo —, o jovem Reyna afirmou que ser convocado seria “uma honra”.
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Deixando para trás os dramas dos torneios anteriores
O torneio de 2026 representa uma chance de recomeço para Reyna. Sua experiência na Copa do Mundo de 2022 no Catar ficou marcada por um desentendimento público com o ex-técnico Gregg Berhalter, o que resultou em pouca participação em campo. Reyna já havia declarado à imprensa que o próximo torneio era sua meta de longo prazo quando se transferiu para o Gladbach.
Tendo passado pelo que descreveu como “frustração e decepção” no passado, o meio-campista está ansioso para garantir que sua segunda experiência na Copa do Mundo seja marcada por seu desempenho em campo, e não pelas manchetes fora dele.