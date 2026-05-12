Gio Reyna está aliviado por ter acabado com um jejum de gols de 16 meses, mas reluta em responder a uma pergunta “arrogante” sobre a seleção dos EUA na Copa do Mundo

O meia de 23 anos finalmente viu a sorte virar a seu favor no sábado, entrando furtivamente na área para receber um passe de Rocco Reitz e finalizar com precisão de primeira. Embora o Mönchengladbach tenha acabado por sofrer uma derrota por 3 a 1 contra o Augsburg, esse marco pessoal foi significativo para um jogador que passou por um difícil período de estagnação.

Foi o primeiro gol de Reyna pelo clube desde janeiro de 2025, quando ele ainda vestia o amarelo e preto do Borussia Dortmund. Em declarações à imprensa na terça-feira, o astro da seleção americana expressou sua satisfação: “Já faz um tempinho, mas no fim das contas estou feliz por ter marcado. No fim das contas, isso não importou muito, mas, mais do que isso, foi bom ter jogado boa parte do tempo e senti que tive um desempenho bastante bom no geral.”



