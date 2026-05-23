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Gio Reyna, do Gladbach, teria sido convocado, enquanto Diego Luna, do Real Salt Lake, ficou de fora da seleção dos EUA para a Copa do Mundo de 2026
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O que aconteceu?
Os jogadores da seleção masculina dos Estados Unidos foram informados sobre sua situação na Copa do Mundo na sexta-feira, antes do anúncio oficial da lista de convocados, que ocorrerá na terça-feira em Nova York. A lista está sujeita a alterações até 1º de junho, mas o técnico Mauricio Pochettino selecionou um grupo inicial de 26 jogadores para a Copa do Mundo que disputará o torneio neste verão, salvo lesões.
Reyna está entre os 26, de acordo com o site The Athletic. O meio-campista do Borussia Mönchengladbach foi convocado para a equipe apesar de ter jogado apenas 509 minutos nesta temporada. Pochettino, porém, se referiu a Reyna como “especial”, e a capacidade criativa do meio-campista foi suficiente para garantir-lhe uma vaga no elenco.
Ele teria se juntado a Berhalter, filho do ex-técnico da seleção americana Gregg, bem como aos veteranos da Copa do Mundo de 2022, Aaronson e Turner. McKenzie, um dos últimos cortados no último ciclo, também está na equipe.
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Luna e Gozo ficam de fora
A ausência de Luna é uma surpresa, já que o craque do RSL fica de fora depois de ter se destacado como uma das revelações da seleção americana na era Pochettino. Ele disputou 17 das 18 partidas em 2025, mas ficou de fora da convocação de março devido a uma lesão. Nesta temporada, Luna marcou quatro gols e deu três assistências pelo RSL.
Esta não é a primeira decepção internacional de Luna. O meio-campista já havia ficado de fora da seleção olímpica dos EUA em 2024, apesar de ser amplamente esperado que contribuísse naquele verão em Paris.
Seu companheiro de equipe, Gozo, estrela em ascensão de 19 anos, era visto por muitos como uma aposta arriscada, mas foi convocado para a lista preliminar da seleção americana. Ele também fica de fora, porém, apesar de seu fantástico início na temporada da MLS.
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O que Reyna disse sobre o talento?
Apesar de ter enfrentado dificuldades para conseguir tempo de jogo no Gladbach, o potencial e as habilidades de Reyna aparentemente foram irresistíveis para Pochettino. O jogador de 23 anos disputou apenas 520 minutos em 19 partidas do campeonato, marcando um gol, mas teve um desempenho impressionante nos minutos que jogou nos amistosos da seleção americana em novembro.
Pochettino já havia enfatizado a importância do tempo de jogo antes da convocação de Reyna, mas reconheceu o talento do americano.
“Ele é um jogador especial. É um jogador muito talentoso”, disse Pochettino na ocasião. “É por isso que precisamos estar abertos e dar uma oportunidade a ele — mesmo que não esteja jogando muito —, porque ele passou por dificuldades e se lesionou. Agora, ele começou a ficar em forma novamente, e estar conosco pode ser um impulso de motivação para ele. Isso é importante para nós.”
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E agora?
A lista de convocados da Seleção Masculina dos Estados Unidos será anunciada oficialmente na tarde desta terça-feira, durante um evento em Nova York. Em seguida, a equipe voará para Atlanta para iniciar uma pré-concentração para a Copa do Mundo, que inclui amistosos contra o Senegal, em Charlotte, e contra a Alemanha, em Chicago, antes da estreia no torneio contra o Paraguai, no dia 12 de junho.