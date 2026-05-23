Gio Reyna, do Gladbach, teria sido convocado, enquanto Diego Luna, do Real Salt Lake, ficou de fora da seleção dos EUA para a Copa do Mundo de 2026

Os jogadores da seleção masculina dos Estados Unidos foram informados sobre sua situação na Copa do Mundo na sexta-feira, antes do anúncio oficial da lista de convocados, que ocorrerá na terça-feira em Nova York. A lista está sujeita a alterações até 1º de junho, mas o técnico Mauricio Pochettino selecionou um grupo inicial de 26 jogadores para a Copa do Mundo que disputará o torneio neste verão, salvo lesões.

Reyna está entre os 26, de acordo com o site The Athletic. O meio-campista do Borussia Mönchengladbach foi convocado para a equipe apesar de ter jogado apenas 509 minutos nesta temporada. Pochettino, porém, se referiu a Reyna como “especial”, e a capacidade criativa do meio-campista foi suficiente para garantir-lhe uma vaga no elenco.

Ele teria se juntado a Berhalter, filho do ex-técnico da seleção americana Gregg, bem como aos veteranos da Copa do Mundo de 2022, Aaronson e Turner. McKenzie, um dos últimos cortados no último ciclo, também está na equipe.