O clube da Liga Profissional da Arábia Saudita anunciou oficialmente nesta segunda-feira que chegou a um acordo para rescindir o contrato com Wijnaldum. O jogador de 35 anos, que ingressou no clube em 2023, teve seu contrato rescindido principalmente devido a questões financeiras relacionadas à estrutura atual do clube.

Apesar de ter sido uma contratação de grande destaque destinada a liderar o projeto, as duas partes decidiram seguir caminhos diferentes antes da temporada 2026-27.

A decisão encerra uma passagem relativamente produtiva do holandês pelo Oriente Médio. Enquanto muitas estrelas europeias tiveram dificuldades para se adaptar à liga, Wijnaldum manteve uma presença constante no time titular do Al-Ettifaq, atuando frequentemente como elo entre o meio-campo e o ataque.

No entanto, com o clube buscando equilibrar as contas e renovar suas vagas para jogadores estrangeiros, o ex-jogador do Newcastle foi identificado como candidato a ser dispensado.