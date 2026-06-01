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Gini Wijnaldum deve ser transferido no meio do ano, após o Al-Ettifaq decidir dispensar o ex-meio-campista do Liverpool
O Al-Ettifaq confirma a rescisão do contrato
O clube da Liga Profissional da Arábia Saudita anunciou oficialmente nesta segunda-feira que chegou a um acordo para rescindir o contrato com Wijnaldum. O jogador de 35 anos, que ingressou no clube em 2023, teve seu contrato rescindido principalmente devido a questões financeiras relacionadas à estrutura atual do clube.
Apesar de ter sido uma contratação de grande destaque destinada a liderar o projeto, as duas partes decidiram seguir caminhos diferentes antes da temporada 2026-27.
A decisão encerra uma passagem relativamente produtiva do holandês pelo Oriente Médio. Enquanto muitas estrelas europeias tiveram dificuldades para se adaptar à liga, Wijnaldum manteve uma presença constante no time titular do Al-Ettifaq, atuando frequentemente como elo entre o meio-campo e o ataque.
No entanto, com o clube buscando equilibrar as contas e renovar suas vagas para jogadores estrangeiros, o ex-jogador do Newcastle foi identificado como candidato a ser dispensado.
- x/Ettifaq
Estatísticas impressionantes na Arábia Saudita
A saída de Wijnaldum pode ser uma surpresa para alguns, considerando seu desempenho em campo na última temporada. O meio-campista voltou a brilhar na frente do gol, vestindo a braçadeira de capitão e liderando pelo exemplo uma equipe que acabou terminando em sétimo lugar na classificação do campeonato.
O experiente meio-campista conseguiu marcar 16 gols e deu sete assistências em 33 partidas do campeonato durante a atual temporada.
Será que a Premier League está prestes a voltar?
Como jogador sem contrato, espera-se que Wijnaldum desperte grande interesse em toda a Europa e além. Seu currículo é inquestionável, tendo conquistado tanto a Premier League quanto a Liga dos Campeões durante sua passagem pela Inglaterra. As primeiras notícias sugerem que o jogador ainda não está pronto para encerrar a carreira e busca um desafio em um ambiente competitivo que o mantenha no centro do futebol de alto nível.
Já crescem as especulações sobre um possível retorno à Inglaterra. Há indícios de que o meio-campista gostaria de voltar à Premier League, onde continua sendo uma figura muito respeitada. Dada a sua experiência e o fato de não exigir taxa de transferência, vários clubes que precisam de liderança e tranquilidade no meio-campo podem se sentir tentados a oferecer ao ex-jogador do Feyenoord e do PSV um contrato de curto prazo.
- AFP
Ambições internacionais e legado profissional
Apesar do sucesso no clube, Wijnaldum sofreu recentemente um revés em relação ao seu futuro na seleção. O meio-campista havia manifestado um forte desejo de continuar representando a Holanda, com o objetivo de disputar a Copa do Mundo de 2026. No entanto, o técnico da Oranje, Ronald Koeman, supostamente não compartilhava dessa visão, sinalizando uma mudança em direção a opções mais jovens no meio-campo holandês.