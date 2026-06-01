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Al Ettifaq v Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Traduzido por

Gini Wijnaldum deve ser transferido no meio do ano, após o Al-Ettifaq decidir dispensar o ex-meio-campista do Liverpool

G. Wijnaldum
Campeonato Saudita
Al-Ettifaq

O ex-meio-campista do Liverpool, Georginio Wijnaldum, está em busca de um novo clube após o Al-Ettifaq ter confirmado sua saída. O experiente jogador da seleção holandesa ficará sem contrato neste verão, após a rescisão mútua de seu contrato em Dammam.

  • O Al-Ettifaq confirma a rescisão do contrato

    O clube da Liga Profissional da Arábia Saudita anunciou oficialmente nesta segunda-feira que chegou a um acordo para rescindir o contrato com Wijnaldum. O jogador de 35 anos, que ingressou no clube em 2023, teve seu contrato rescindido principalmente devido a questões financeiras relacionadas à estrutura atual do clube.

    Apesar de ter sido uma contratação de grande destaque destinada a liderar o projeto, as duas partes decidiram seguir caminhos diferentes antes da temporada 2026-27.

    A decisão encerra uma passagem relativamente produtiva do holandês pelo Oriente Médio. Enquanto muitas estrelas europeias tiveram dificuldades para se adaptar à liga, Wijnaldum manteve uma presença constante no time titular do Al-Ettifaq, atuando frequentemente como elo entre o meio-campo e o ataque.

    No entanto, com o clube buscando equilibrar as contas e renovar suas vagas para jogadores estrangeiros, o ex-jogador do Newcastle foi identificado como candidato a ser dispensado.

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  • Georginio Wijnaldumx/Ettifaq

    Estatísticas impressionantes na Arábia Saudita

    A saída de Wijnaldum pode ser uma surpresa para alguns, considerando seu desempenho em campo na última temporada. O meio-campista voltou a brilhar na frente do gol, vestindo a braçadeira de capitão e liderando pelo exemplo uma equipe que acabou terminando em sétimo lugar na classificação do campeonato.

    O experiente meio-campista conseguiu marcar 16 gols e deu sete assistências em 33 partidas do campeonato durante a atual temporada.

  • Será que a Premier League está prestes a voltar?

    Como jogador sem contrato, espera-se que Wijnaldum desperte grande interesse em toda a Europa e além. Seu currículo é inquestionável, tendo conquistado tanto a Premier League quanto a Liga dos Campeões durante sua passagem pela Inglaterra. As primeiras notícias sugerem que o jogador ainda não está pronto para encerrar a carreira e busca um desafio em um ambiente competitivo que o mantenha no centro do futebol de alto nível.

    Já crescem as especulações sobre um possível retorno à Inglaterra. Há indícios de que o meio-campista gostaria de voltar à Premier League, onde continua sendo uma figura muito respeitada. Dada a sua experiência e o fato de não exigir taxa de transferência, vários clubes que precisam de liderança e tranquilidade no meio-campo podem se sentir tentados a oferecer ao ex-jogador do Feyenoord e do PSV um contrato de curto prazo.


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    Ambições internacionais e legado profissional

    Apesar do sucesso no clube, Wijnaldum sofreu recentemente um revés em relação ao seu futuro na seleção. O meio-campista havia manifestado um forte desejo de continuar representando a Holanda, com o objetivo de disputar a Copa do Mundo de 2026. No entanto, o técnico da Oranje, Ronald Koeman, supostamente não compartilhava dessa visão, sinalizando uma mudança em direção a opções mais jovens no meio-campo holandês.