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Grafica Calciomercato Gila Milan 2025 16.9Calciomercato/Getty Images

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Gila está a um passo do Milan: já há um acordo com o jogador, e 30 milhões estão prontos para a Lazio

Lazio
Mercado da bola
Milan

O Milan está a um passo de conseguir o segundo reforço importante de uma janela de transferências que começou com tudo. Após a chegada de Gonçalo Ramos, vindo do PSG, por 74 milhões de euros mais bônus, agora o clube rossonero está perto de contratar Mario Gila, zagueiro que está de saída da Lazio.

  • OS NÚMEROS

    Segundo Gianluca Di Marzio, as negociações estão em fase final: a transação envolve 25 milhões de euros mais 5 em bônus para a Lazio, enquanto para o zagueiro nascido em 2000 está pronto um contrato de 4 milhões mais bônus por 5 anos




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  • NÁPOLES E ATALANTA SÃO DERROTADOS

    A jogada decisiva ocorreu ontem, quando os rossoneri, que chegaram a um acordo com o jogador e seu agente, superaram a concorrência do Napoli e da Atalanta. O Milan pretende fechar o negócio com a Lazio entre segunda e terça-feira, aproximando-se do valor solicitado, para obter a aprovação do presidente Claudio Lotito.

  • O PEDIDO DE AMORIM

    A escolha do espanhol faz parte da construção do novo Milan de Amorim. Após um grande investimento no ataque com Ramos, o clube rossonero está trabalhando na linha defensiva e pretende entregar ao técnico um jogador pronto para se tornar imediatamente uma peça fundamental, o zagueiro central necessário para dar mais solidez ao novo time.

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