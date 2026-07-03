O Milan está a um passo de conseguir o segundo reforço importante de uma janela de transferências que começou com tudo. Após a chegada de Gonçalo Ramos, vindo do PSG, por 74 milhões de euros mais bônus, agora o clube rossonero está perto de contratar Mario Gila, zagueiro que está de saída da Lazio.
Traduzido por
Gila está a um passo do Milan: já há um acordo com o jogador, e 30 milhões estão prontos para a Lazio
OS NÚMEROS
Segundo Gianluca Di Marzio, as negociações estão em fase final: a transação envolve 25 milhões de euros mais 5 em bônus para a Lazio, enquanto para o zagueiro nascido em 2000 está pronto um contrato de 4 milhões mais bônus por 5 anos
NÁPOLES E ATALANTA SÃO DERROTADOS
A jogada decisiva ocorreu ontem, quando os rossoneri, que chegaram a um acordo com o jogador e seu agente, superaram a concorrência do Napoli e da Atalanta. O Milan pretende fechar o negócio com a Lazio entre segunda e terça-feira, aproximando-se do valor solicitado, para obter a aprovação do presidente Claudio Lotito.
O PEDIDO DE AMORIM
A escolha do espanhol faz parte da construção do novo Milan de Amorim. Após um grande investimento no ataque com Ramos, o clube rossonero está trabalhando na linha defensiva e pretende entregar ao técnico um jogador pronto para se tornar imediatamente uma peça fundamental, o zagueiro central necessário para dar mais solidez ao novo time.
.
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.