World Cup missing stars
Gigi Donnarumma, Robert Lewandowski, Victor Osimhen e as maiores estrelas que não conseguiram se classificar para a Copa do Mundo de 2026

Faltam agora pouco mais de dois meses para a fase final da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México, com todas as 48 seleções já confirmadas após o término das diversas repescagens durante a janela internacional de março. Todas as favoritas antes do torneio passaram com sucesso pelas eliminatórias, incluindo Espanha, Brasil, Inglaterra, França e a atual campeã, a Argentina.

Espera-se que o torneio seja a última grande atuação de Lionel Messi, enquanto nomes como Lamine Yamal, Vinícius Júnior, Ousmane Dembélé e Kylian Mbappé tentarão ofuscar o ícone da Albiceleste. Por outro lado, Cristiano Ronaldo está prestes a igualar Messi como o único outro jogador a disputar seis Copas do Mundo ao liderar a seleção de Portugal mais uma vez; Harry Kane carregará as esperanças da Inglaterra sob o comando de Thomas Tuchel; e Erling Haaland pisará o maior palco do futebol internacional pela primeira vez com a azarão Noruega.

Mas, para alguns, a jornada já chegou ao fim, depois que a fase de qualificação ceifou várias vítimas de peso. O GOAL apresenta as maiores estrelas que definitivamente não brilharão na América do Norte no próximo verão...

    Gigi Donnarumma (Itália)

    Pela terceira Copa do Mundo consecutiva, a Itália não conseguiu se classificar. Desde que conquistou o título em 2006, a Azzurra venceu apenas uma partida na competição (contra a Inglaterra em 2014) e agora será obrigada a assistir ao torneio de casa mais uma vez, após a derrota nos pênaltis para a Bósnia e Herzegovina na terça-feira.

    Uma geração inteira de jogadores italianos, incluindo Sandro Tonali, Nicolo Barella e Alessandro Bastoni, continua, portanto, à espera de deixar sua marca em um torneio mundial, embora talvez o mais famoso deles seja o goleiro Gigi Donnarumma. O atual vencedor do Troféu Yashin e eleito o Melhor Jogador da Euro 2020 é considerado um dos melhores goleiros de sua geração, mas o homem que encantou os torcedores ao estrear pelo AC Milan aos 16 anos já estará na casa dos 30 quando tiver a próxima chance de se classificar para sua primeira Copa do Mundo.

    Os fracassos da Itália não devem ser atribuídos a Donnarumma, é claro, mas, como um dos principais destaques da seleção, o goleiro do Manchester City terá que se manter firme e garantir que continue no mais alto nível por mais quatro anos para que os tetracampeões consigam finalmente voltar à Copa do Mundo em 2030.

    Robert Lewandowski (Polônia)

    Um dos maiores artilheiros do século XXI, Robert Lewandowski não terá a chance de melhorar seu recorde em finais de Copa do Mundo — dois gols em sete partidas — neste verão, depois que a Polônia foi eliminada nas repescagens da UEFA, perdendo por 3 a 2 para a Suécia em março. Essa derrota parece marcar também o fim da carreira internacional de Lewandowski, já que o jogador de 37 anos deu a entender que se aposentaria logo após o jogo.

    O desempenho de Lewandowski vem diminuindo há alguns anos, e parece cada vez mais provável que ele seja liberado pelo Barcelona neste verão, quando seu contrato na Catalunha expirar. Ainda assim, ele esperava poder disputar um último torneio antes de entrar no verdadeiro crepúsculo de sua ilustre carreira.

    Khvicha Kvaratskhelia (Geórgia)

    A Geórgia foi uma das revelações da Euro 2024, e Khvicha Kvaratskhelia foi a força motriz por trás da campanha do país até as oitavas de final, com suas arrancadas vertiginosas e seu ritmo de trabalho incansável. Mas o ponta do Paris Saint-Germain não estará em campo no maior palco de todos no próximo verão.

    Kvaratskhelia marcou duas vezes nas eliminatórias para a Copa do Mundo, inclusive na vitória por 3 a 0 sobre a Bulgária, mas a Geórgia perdeu quatro das cinco partidas restantes e terminou em um distante terceiro lugar, atrás da Espanha e da Turquia no Grupo E. A humilhante derrota por 4 a 1 fora de casa contra a Turquia marcou o ponto mais baixo, e o técnico Willy Sagnol terá que voltar à prancheta para levantar o ânimo de seu time abalado, que simplesmente não conta com nenhum outro jogador capaz de chegar perto do nível de Kvaratskhelia.

    Victor Osimhen (Nigéria)

    A Nigéria ficará de fora de duas Copas do Mundo consecutivas após sofrer uma surpreendente derrota na repescagem africana contra a República Democrática do Congo. As Super Águias eram as grandes favoritas para chegar à repescagem intercontinental em março, após eliminarem o Gabão, mas a República Democrática do Congo destruiu seus sonhos após uma disputa exaustiva que acabou sendo decidida nos pênaltis.

    As duas equipes empataram em 1 a 1 no tempo regulamentar, e a ameaça ofensiva da Nigéria evaporou-se após a saída de Osimhen no intervalo devido a um problema na perna. A RD Congo teve azar por não conseguir marcar o segundo gol, mas a sorte sorriu para ela na disputa de pênaltis, quando conquistou a vitória por 4 a 3. 

    Nunca deveria ter chegado a este ponto para o que é, sem dúvida, uma geração de ouro para a Nigéria. A ausência de Osimhen será uma pena especialmente grande quando a Copa do Mundo começar, já que o astro do Galatasaray está entre os melhores atacantes do futebol. Ele marcou oito gols nas eliminatórias, mas o restante da seleção nigeriana não atingiu seus altos padrões.

    Jogadores como Ademola Lookman, Alex Iwobi, Samuel Chukwueze, Calvin Bassey e Wilfred Ndidi decepcionaram, e embora as coisas pudessem ter sido diferentes se Osimhen não tivesse perdido três jogos devido a lesão, a Nigéria tornou-se dependente demais do ex-jogador do Napoli. Ele terá 30 anos quando a próxima Copa do Mundo chegar, o que significa que seus melhores anos terão sido desperdiçados de uma perspectiva global.

    Christian Eriksen (Dinamarca)

    Pela primeira vez desde a Euro 2016, a Dinamarca não conseguiu se classificar para um grande torneio, ao ser derrotada nos pênaltis pela República Tcheca nas repescagens da UEFA. Em novembro, a seleção esteve a poucos minutos de garantir sua vaga, mas sofreu dois gols no final da partida contra a Escócia, e acabou pagando por isso nas circunstâncias mais dolorosas quatro meses depois, em Praga.

    Christian Eriksen ficou de fora daquela partida contra a Escócia após perder espaço na equipe após sua saída do Manchester United. Mas, depois de finalmente conseguir uma transferência para o Wolfsburg e impressionar na Bundesliga, ele foi convocado novamente para as repescagens, acendendo a esperança de que o jogador de 34 anos disputasse mais uma Copa do Mundo. No entanto, isso não aconteceu, e agora é cada vez mais improvável que os torcedores voltem a ver o ex-meia do Tottenham jogando no mais alto nível.

    Pierre-Emerick Aubameyang (Gabão)

    Pierre-Emerick Aubameyang é um dos melhores atacantes de sua geração que nunca disputou uma Copa do Mundo e, após o mais recente fracasso do Gabão nas eliminatórias, é seguro afirmar que o jogador de 36 anos se aposentará sem ter conseguido cumprir esse objetivo. O Gabão garantiu uma vaga nas repescagens da CAF após terminar em segundo lugar no seu grupo, apenas um ponto atrás da Costa do Marfim, e Aubameyang contribuiu com sete gols para a campanha, incluindo uma magnífica quadrupla na emocionante vitória por 4 a 3 fora de casa contra a Gâmbia.

    O ex-jogador do Arsenal e do Borussia Dortmund, que agora vive sua segunda passagem pelo Marselha, liderou o ataque novamente na semifinal de grande impacto entre Gabão e Nigéria. O Gabão lutou muito para forçar a prorrogação, com Mario Lemina empatando aos 89 minutos, mas isso pareceu esgotar toda a sua energia, e a Nigéria acabou vencendo por 4 a 1, com Osimhen marcando dois gols. 

    A busca do Gabão por sua primeira participação na Copa do Mundo continua, e suas chances certamente diminuirão ainda mais quando perderem os serviços de Aubameyang.

    Bryan Mbeumo (Camarões)

    Bryan Mbeumo nasceu na região central da França e representou a seleção francesa sub-21, mas, em 2022, mudou de nacionalidade para Camarões, terra de seu pai. Três anos depois, talvez haja uma parte dele que se arrependa dessa decisão. 

    Camarões foi humilhantemente derrotado na disputa pela classificação direta para a Copa do Mundo de 2026 pela modesta seleção de Cabo Verde e, consequentemente, enfrentou a República Democrática do Congo nas repescagens da CAF. Mbeumo jogou os 90 minutos completos, ao lado do companheiro do Manchester United, André Onana, e de Carlos Baleba, do Brighton, mas a República Democrática do Congo venceu a partida por 1 a 0, graças a um gol de Chancel Mbemba nos acréscimos.

    Mbeumo, que marcou apenas sete gols em 27 partidas pela seleção de Camarões até o momento, foi culpado por perder uma chance clara no segundo tempo e viralizou ao sair furioso pelo túnel após o apito final.

    Os Leões Indomáveis disputaram mais Copas do Mundo do que qualquer outra nação africana (oito), mas a seleção atual não chega aos pés das formações do passado. A turbulência fora de campo tem prejudicado continuamente qualquer progresso nos últimos anos, e o caminho a seguir parece tudo menos claro.

    Dusan Vlahovic (Sérvia)

    A Sérvia não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo pela primeira vez desde 2014, e esse fracasso sem dúvida doerá mais do que a maioria. O técnico Dragan Stojkovic renunciou após uma desastrosa derrota por 1 a 0 em casa para a Albânia em outubro, e a Sérvia foi oficialmente eliminada da competição após uma derrota por 2 a 0 para a Inglaterra em Wembley um mês depois.

    A Inglaterra avançou com facilidade como vencedora do Grupo K com um histórico perfeito, enquanto a Albânia chegou às repescagens pela primeira vez em sua história. Foi uma campanha de pesadelo para a Sérvia e, mais especificamente, para Dusan Vlahovic, que marcou apenas dois gols e passou completamente despercebido nas duas partidas contra a Inglaterra e a Albânia.

    O craque da Juventus ainda precisa provar que é um atacante de primeira linha, e permanecem dúvidas sobre seu futuro em Turim, já que ele entra nos últimos meses de seu contrato com os Bianconeri. Com apenas 16 gols em 41 partidas pela seleção, ele também pouco fez para inspirar a Sérvia.

    Dominik Szoboszlai (Hungria)

    O Grupo F foi sem dúvida um dos mais emocionantes das eliminatórias europeias, com os dois primeiros colocados só sendo decididos na última rodada. Portugal goleou a Armênia por 9 a 1 e garantiu a liderança, enquanto a Hungria esteve literalmente a segundos de conquistar o segundo lugar, mas acabou sendo impedida pelo herói da Irlanda, Troy Parrott, autor de um hat-trick. 

    O ex-atacante do Tottenham empurrou a bola para o gol à queima-roupa aos seis minutos do tempo de acréscimo, garantindo à Irlanda a vitória por 3 a 2 em Budapeste e provocando cenas de comemoração frenética no banco de reservas visitante. Mas, em contraste gritante, o capitão da Hungria, Dominik Szoboszlai, foi visto desabando em lágrimas.

    Alguns torcedores da Irlanda podem ter visto isso como karma, pois o astro do Liverpool foi flagrado comemorando o segundo gol da Hungria no jogo colocando o dedo no nariz e balançando-o na direção dos bancos, mas poucos jogadores fizeram mais para levar seu país à América do Norte do que Szoboszlai.

    Uma vaga na Copa do Mundo teria sido a recompensa justa por sua contribuição de cinco gols em seis partidas, incluindo um impressionante gol de empate nos acréscimos contra Portugal. Milos Kerkez, companheiro de Szoboszlai no Liverpool, também impressionou, mas a Hungria acabou sendo prejudicada pela complacência no final, e sua espera pela 10ª participação na fase final da Copa do Mundo agora se estenderá para 44 anos. 

    Alexis Sánchez (Chile)

    Alexis Sánchez teve uma carreira brilhante, que incluiu passagens de sucesso pelo Barcelona, Arsenal e Inter, além de ter se destacado pela seleção do Chile na Copa do Mundo de 2014. O pequeno atacante, agora com 37 anos, não terá a chance de voltar a pisar naquele palco, no entanto.

    O Chile ficou muito perto de se classificar para as finais de 2018 e 2022, mas desta vez ficou muito aquém, terminando na última posição da tabela da CONMEBOL com apenas 11 pontos em 18 jogos. Um grave problema na panturrilha tirou Sánchez das primeiras oito partidas, e ele foi totalmente excluído da seleção após a nomeação do novo técnico Nicolás Cordova em setembro.

    Sánchez participou da derrota por 1 a 0 em casa para a Argentina e da derrota por 2 a 0 na Bolívia, mas era apenas uma sombra do que já foi. Ele não se aposentou oficialmente da seleção, mas o Chile está embarcando em uma nova era sem seu talismã de longa data, para o bem ou para o mal.

    Benjamin Sesko (Eslovênia)

    Benjamin Sesko disputou todos os minutos das quatro primeiras partidas das eliminatórias da Eslovênia para a Copa do Mundo, mas não marcou nenhum gol nem deu nenhuma assistência, enquanto a equipe somava apenas três pontos dos 12 possíveis. Em seguida, ele sofreu uma lesão no joelho que obrigou o atacante do Manchester United a assistir impotente da linha lateral à derrota da Eslovênia por 2 a 0 em casa para o Kosovo, em novembro, pondo fim às suas ténues esperanças de chegar ao torneio do próximo verão.

    A Eslovênia não se classifica desde 2010, e é difícil imaginar que consiga quebrar essa sequência negativa tão cedo. Além de Sesko, há muito pouca qualidade digna de nota no elenco de campo, com apenas o goleiro Jan Oblak capaz de atuar em nível de classe mundial. Sesko se esforça bastante, mas não faz milagres; sem um bom apoio, ele e a Eslovênia continuarão vagando sem rumo no futuro próximo.

    Keylor Navas (Costa Rica)

    Quando Keylor Navas voltou da aposentadoria da seleção em maio de 2025, ele o fez com o objetivo de disputar sua quarta Copa do Mundo. O goleiro tricampeão da Liga dos Campeões pode ter agora 39 anos e estar encerrando a carreira no México, pelo Pumas, mas foi imediatamente reconduzido como capitão da Costa Rica para a campanha de qualificação, já que a seleção buscava tirar proveito do fato de as três melhores equipes da CONCACAF serem co-anfitriãs e, portanto, não participarem da competição.

    E embora Navas tenha sofrido apenas seis gols em suas seis partidas nas eliminatórias, a falta de gols no outro lado do campo fez com que a Costa Rica vencesse apenas uma partida, terminando em terceiro lugar no Grupo C, atrás de Honduras e do Haiti, vencedor do grupo. Isso significa que, pela segunda vez no século XXI, os Ticos não estarão na fase final.

    Serhou Guirassy (Guiné)

    Poucos atacantes têm sido mais prolíficos do que Serhou Guirassy em toda a Europa nas últimas temporadas. Desde o início da campanha 2023-24, o atacante do Borussia Dortmund marcou 86 gols em todas as competições a nível de clubes e terminou como artilheiro ex aequo da Liga dos Campeões da última temporada. Consequentemente, a Guiné tinha esperanças de que ele pudesse levar essa boa fase para a arena internacional e levá-la à sua primeira Copa do Mundo.

    Guirassy, no entanto, ficou muito aquém das expectativas, marcando apenas uma vez durante a campanha de qualificação, na qual a Guiné terminou em quarto lugar no seu grupo, atrás da Argélia, Uganda e Moçambique. A equipe venceu apenas quatro das dez partidas disputadas, já que Guirassy não conseguiu produzir nada de significativo no terço final do campo.