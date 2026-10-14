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Gigantes na cidade! Técnico do Celta exalta a “histórica” Juventus antes de tentar surpreender na Liga Europa
Juventus vai à Espanha em busca de manter o embalo
A Juventus volta a disputar uma competição europeia na segunda rodada da fase de liga da Liga Europa da UEFA, quando visita o Celta Vigo em Balaidos. A equipe italiana chega à Espanha após uma vitória contundente por 5 a 0 sobre o NEC Nijmegen em sua estreia na competição.
A Juventus busca vencer seus dois primeiros jogos europeus sem sofrer gols pela primeira vez desde a temporada 2013/14.
O técnico do Celta Vigo, Claudio Giraldez, porém, deixou claro que sua equipe está entusiasmada com o desafio de enfrentar um dos gigantes do futebol italiano.
- ZUMA Press Wire
Giraldez exalta o status da Juventus e as ambições na Liga Europa
Em entrevista coletiva antes da partida, Giraldez elogiou muito a Juventus, mas ressaltou que suas jogadoras acreditam de fato que podem conseguir um resultado em casa. "Estamos muito ansiosos para a partida", afirmou Giraldez.
"Sabemos que é um jogo especial para todos porque vamos enfrentar a Juventus, uma das melhores equipes da Europa e da história, e uma das principais favoritas ao título."
"Mal podemos esperar a partida começar. Temos o que é preciso para vencer, mas precisamos acreditar em nós mesmas."
Ataque eficiente e o prodígio adolescente Alajbegovic
A Juventus chega a Vigo com um poder ofensivo formidável, após registrar a maior taxa de conversão de finalizações do torneio na primeira rodada: 45,5%. O atacante Randal Kolo Muani participou de oito gols em suas últimas oito partidas em competições europeias, enquanto Kerim Alajbegovic, de 19 anos, pode se tornar o jogador mais jovem da Juventus a marcar duas vezes em uma competição europeia.
A Juventus também tem um sólido retrospecto defensivo: não sofreu gols em quatro jogos consecutivos nas fases de grupos e de liga de competições europeias.
A equipe de Giraldez precisará de concentração defensiva total para atrapalhar a troca de passes fluida da Juventus.
- PRESSE SPORTS
Em busca de quebrar o tabu espanhol em Balaidos
Apesar do favoritismo, a Juventus enfrenta um obstáculo histórico: não venceu nenhum dos últimos seis jogos contra equipes espanholas nas principais competições europeias.
Uma vitória em Balaidos consolidaria a posição da Juventus entre os primeiros colocados da fase de liga da Liga Europa.
A partida começa na noite de quinta-feira, na Galícia.
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