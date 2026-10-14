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RC Celta de Vigo v Sevilla FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Alvino Hanafi
Traduzido por

Gigantes na cidade! Técnico do Celta exalta a “histórica” Juventus antes de tentar surpreender na Liga Europa

Juventus
Celta de Vigo
C. Giraldez
Celta de Vigo x Juventus
Liga Europa

A Juventus viaja à Espanha para enfrentar o Celta Vigo pela segunda rodada da Liga Europa da UEFA após receber muitos elogios do técnico adversário, Claudio Giraldez. O treinador do Celta apontou a Juventus como favorita ao título, mas afirmou que sua equipe acredita que pode conquistar a vitória.

  • Juventus vai à Espanha em busca de manter o embalo

    A Juventus volta a disputar uma competição europeia na segunda rodada da fase de liga da Liga Europa da UEFA, quando visita o Celta Vigo em Balaidos. A equipe italiana chega à Espanha após uma vitória contundente por 5 a 0 sobre o NEC Nijmegen em sua estreia na competição.

    A Juventus busca vencer seus dois primeiros jogos europeus sem sofrer gols pela primeira vez desde a temporada 2013/14.

    O técnico do Celta Vigo, Claudio Giraldez, porém, deixou claro que sua equipe está entusiasmada com o desafio de enfrentar um dos gigantes do futebol italiano.

  • imago-sport-1082551022.jpgZUMA Press Wire

    Giraldez exalta o status da Juventus e as ambições na Liga Europa

    Em entrevista coletiva antes da partida, Giraldez elogiou muito a Juventus, mas ressaltou que suas jogadoras acreditam de fato que podem conseguir um resultado em casa. "Estamos muito ansiosos para a partida", afirmou Giraldez.

    "Sabemos que é um jogo especial para todos porque vamos enfrentar a Juventus, uma das melhores equipes da Europa e da história, e uma das principais favoritas ao título."

    "Mal podemos esperar a partida começar. Temos o que é preciso para vencer, mas precisamos acreditar em nós mesmas."

  • Ataque eficiente e o prodígio adolescente Alajbegovic

    A Juventus chega a Vigo com um poder ofensivo formidável, após registrar a maior taxa de conversão de finalizações do torneio na primeira rodada: 45,5%. O atacante Randal Kolo Muani participou de oito gols em suas últimas oito partidas em competições europeias, enquanto Kerim Alajbegovic, de 19 anos, pode se tornar o jogador mais jovem da Juventus a marcar duas vezes em uma competição europeia.

    A Juventus também tem um sólido retrospecto defensivo: não sofreu gols em quatro jogos consecutivos nas fases de grupos e de liga de competições europeias.

    A equipe de Giraldez precisará de concentração defensiva total para atrapalhar a troca de passes fluida da Juventus.

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  • imago-sport-1074369315.jpgPRESSE SPORTS

    Em busca de quebrar o tabu espanhol em Balaidos

    Apesar do favoritismo, a Juventus enfrenta um obstáculo histórico: não venceu nenhum dos últimos seis jogos contra equipes espanholas nas principais competições europeias.

    Uma vitória em Balaidos consolidaria a posição da Juventus entre os primeiros colocados da fase de liga da Liga Europa.

    A partida começa na noite de quinta-feira, na Galícia.

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