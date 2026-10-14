Gigantes na cidade! Técnico do Celta exalta a “histórica” Juventus antes de tentar surpreender na Liga Europa

A Juventus volta a disputar uma competição europeia na segunda rodada da fase de liga da Liga Europa da UEFA, quando visita o Celta Vigo em Balaidos. A equipe italiana chega à Espanha após uma vitória contundente por 5 a 0 sobre o NEC Nijmegen em sua estreia na competição.

A Juventus busca vencer seus dois primeiros jogos europeus sem sofrer gols pela primeira vez desde a temporada 2013/14.

O técnico do Celta Vigo, Claudio Giraldez, porém, deixou claro que sua equipe está entusiasmada com o desafio de enfrentar um dos gigantes do futebol italiano.