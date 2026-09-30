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Gigante francês, o Bordeaux é oficialmente salvo da extinção em sensacional aquisição por € 1
Um preço simbólico pela sobrevivência
Em um desdobramento impressionante para o futebol francês, o Bordeaux confirmou que um acordo foi fechado para que o clube mude de mãos pelo preço simbólico de apenas € 1. O acordo faz com que a empresa de Gerard Lopez abra mão do controle do time em dificuldade para uma nova empresa, a Park Bench.
Embora o preço de compra seja incrivelmente baixo, os novos proprietários estão assumindo um enorme fardo financeiro. O clube anunciou que a operação foi concluída por um euro simbólico com a assunção das dívidas. Ao concordar em absorver esses passivos significativos, a Park Bench deu à instituição uma tábua de salvação que muitos temiam que nunca chegaria após meses de pressão econômica crescente e falhas administrativas.
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A longa estrada até a recuperação
A queda do Bordeaux foi rápida e dolorosa para seus dedicados torcedores. Antes presença constante em competições europeias e candidato ao título da Ligue 1, o clube sofreu anos de má gestão que acabaram levando à sua exclusão das ligas profissionais nacionais.
Apesar da gravidade da situação, o clube está tratando esta aquisição como o início de um novo capítulo. Em um comunicado oficial compartilhado nas redes sociais, o clube demonstrou otimismo e descreveu o acordo formal como “um grande passo” para o futuro da organização. Isso representa um vislumbre de esperança para uma torcida que viu seu time despencar na pirâmide do futebol francês enquanto enfrentava constantes dramas fora de campo.
Obstáculos regulatórios continuam
Embora o acordo entre Lopez e Park Bench seja um enorme avanço, o negócio ainda não foi totalmente ratificado. Os novos proprietários em potencial agora terão de passar por um rigoroso processo de avaliação para comprovar sua viabilidade financeira e suas intenções de longo prazo. Isso inclui uma comparecimento agendado perante as autoridades esportivas regionais competentes para garantir que o clube possa operar de forma sustentável daqui para frente e cumprir seus compromissos contínuos dentro da estrutura da liga francesa.
Os compradores agora serão entrevistados pela Comissão Regional de Controle de Gestão da Liga de Futebol da Nouvelle-Aquitaine. Essa audiência é uma exigência legal vital no processo de aquisição.
- AFP
Uma instituição histórica renascida
O resgate do Bordeaux está sendo recebido com uma mistura de alívio e cautela em todo o cenário do futebol europeu. Depois de flertar com a extinção durante todo o verão, a sobrevivência do clube garante que um dos nomes mais famosos do futebol francês continuará competindo.
O sucesso na próxima entrevista regulatória é a peça final do quebra-cabeça para garantir a vaga do clube na divisão Regional 1. Por enquanto, o foco segue sendo a estabilização.
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