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FRANCE-FBL-NATIONAL 2-BORDEAUX-FINANCE-DEMOAFP
Donny Afroni
Traduzido por

Gigante francês, o Bordeaux é oficialmente salvo da extinção em sensacional aquisição por € 1

Bordeaux
Campeonato Francês

O futebol francês testemunhou uma de suas histórias de sobrevivência mais dramáticas, já que o Girondins de Bordeaux foi tirado da beira do colapso total. O histórico clube, que enfrentou um período angustiante de instabilidade financeira, parece ter garantido seu futuro imediato por meio de uma extraordinária mudança de proprietário.

  • Um preço simbólico pela sobrevivência

    Em um desdobramento impressionante para o futebol francês, o Bordeaux confirmou que um acordo foi fechado para que o clube mude de mãos pelo preço simbólico de apenas € 1. O acordo faz com que a empresa de Gerard Lopez abra mão do controle do time em dificuldade para uma nova empresa, a Park Bench.

    Embora o preço de compra seja incrivelmente baixo, os novos proprietários estão assumindo um enorme fardo financeiro. O clube anunciou que a operação foi concluída por um euro simbólico com a assunção das dívidas. Ao concordar em absorver esses passivos significativos, a Park Bench deu à instituição uma tábua de salvação que muitos temiam que nunca chegaria após meses de pressão econômica crescente e falhas administrativas.



  • Gerard Lopez BordeauxGetty

    A longa estrada até a recuperação

    A queda do Bordeaux foi rápida e dolorosa para seus dedicados torcedores. Antes presença constante em competições europeias e candidato ao título da Ligue 1, o clube sofreu anos de má gestão que acabaram levando à sua exclusão das ligas profissionais nacionais.

    Apesar da gravidade da situação, o clube está tratando esta aquisição como o início de um novo capítulo. Em um comunicado oficial compartilhado nas redes sociais, o clube demonstrou otimismo e descreveu o acordo formal como “um grande passo” para o futuro da organização. Isso representa um vislumbre de esperança para uma torcida que viu seu time despencar na pirâmide do futebol francês enquanto enfrentava constantes dramas fora de campo.

  • Obstáculos regulatórios continuam

    Embora o acordo entre Lopez e Park Bench seja um enorme avanço, o negócio ainda não foi totalmente ratificado. Os novos proprietários em potencial agora terão de passar por um rigoroso processo de avaliação para comprovar sua viabilidade financeira e suas intenções de longo prazo. Isso inclui uma comparecimento agendado perante as autoridades esportivas regionais competentes para garantir que o clube possa operar de forma sustentável daqui para frente e cumprir seus compromissos contínuos dentro da estrutura da liga francesa.

    Os compradores agora serão entrevistados pela Comissão Regional de Controle de Gestão da Liga de Futebol da Nouvelle-Aquitaine. Essa audiência é uma exigência legal vital no processo de aquisição.

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  • FRANCE-FBL-NATIONAL 2-BORDEAUX-FINANCE-DEMOAFP

    Uma instituição histórica renascida

    O resgate do Bordeaux está sendo recebido com uma mistura de alívio e cautela em todo o cenário do futebol europeu. Depois de flertar com a extinção durante todo o verão, a sobrevivência do clube garante que um dos nomes mais famosos do futebol francês continuará competindo.

    O sucesso na próxima entrevista regulatória é a peça final do quebra-cabeça para garantir a vaga do clube na divisão Regional 1. Por enquanto, o foco segue sendo a estabilização.