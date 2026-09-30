Em um desdobramento impressionante para o futebol francês, o Bordeaux confirmou que um acordo foi fechado para que o clube mude de mãos pelo preço simbólico de apenas € 1. O acordo faz com que a empresa de Gerard Lopez abra mão do controle do time em dificuldade para uma nova empresa, a Park Bench.

Embora o preço de compra seja incrivelmente baixo, os novos proprietários estão assumindo um enorme fardo financeiro. O clube anunciou que a operação foi concluída por um euro simbólico com a assunção das dívidas. Ao concordar em absorver esses passivos significativos, a Park Bench deu à instituição uma tábua de salvação que muitos temiam que nunca chegaria após meses de pressão econômica crescente e falhas administrativas.







