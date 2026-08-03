Segundo informações, Infantino está tentando contato com o governo Trump em uma investida de alto risco para manter seu cargo no comando do futebol mundial. Fontes familiarizadas com a situação confirmaram ao New York Post que Infantino agendou conversas privadas com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, para a manhã de segunda-feira, enquanto aumenta a pressão para que ele renuncie após uma tentativa desastrosa de privatizar os ativos comerciais da Copa do Mundo.

A movimentação acontece no momento em que Infantino se sente cada vez mais isolado dentro do mundo do esporte, especialmente depois de sua relação próxima com o presidente Donald Trump aparentemente ter esfriado de forma significativa. Apesar de seus esforços para cultivar um vínculo com o presidente dos EUA antes da Copa do Mundo de 2026, pessoas de dentro afirmam que o comandante em chefe atualmente não está disposto a atender suas ligações. Uma segunda fonte observou que o chefe da Fifa se sente “isolado” pela recente onda de cobertura negativa da mídia e está ativamente “procurando aliados de peso para apoiá-lo publicamente".