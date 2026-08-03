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Gianni Infantino recorre ao governo Trump em tentativa desesperada de salvar a presidência da Fifa em meio ao escândalo da liquidação da Copa do Mundo
Conversas diplomáticas urgentes agendadas com Rubio
Segundo informações, Infantino está tentando contato com o governo Trump em uma investida de alto risco para manter seu cargo no comando do futebol mundial. Fontes familiarizadas com a situação confirmaram ao New York Post que Infantino agendou conversas privadas com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, para a manhã de segunda-feira, enquanto aumenta a pressão para que ele renuncie após uma tentativa desastrosa de privatizar os ativos comerciais da Copa do Mundo.
A movimentação acontece no momento em que Infantino se sente cada vez mais isolado dentro do mundo do esporte, especialmente depois de sua relação próxima com o presidente Donald Trump aparentemente ter esfriado de forma significativa. Apesar de seus esforços para cultivar um vínculo com o presidente dos EUA antes da Copa do Mundo de 2026, pessoas de dentro afirmam que o comandante em chefe atualmente não está disposto a atender suas ligações. Uma segunda fonte observou que o chefe da Fifa se sente “isolado” pela recente onda de cobertura negativa da mídia e está ativamente “procurando aliados de peso para apoiá-lo publicamente".
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O fracassado acordo de US$ 20 bilhões de Kushner
O estopim para esta crise sem precedentes foi a revelação de um plano secreto para criar uma subsidiária conhecida como FIFA Forward Enterprise. Essa entidade administraria os direitos comerciais do torneio mais prestigiado do esporte, com a Thrive Capital, de Josh Kushner, ficando com uma participação de 20% por aproximadamente US$ 4 bilhões. O valor total do acordo foi estimado em US$ 20 bilhões, mas a proposta provocou indignação imediata e generalizada entre as federações nacionais. Muitos dirigentes do futebol afirmaram que foram mantidos no escuro e só souberam da possível venda por meio de reportagens da imprensa.
O atrito interno chegou ao ponto de ebulição, com altos funcionários da Fifa expressando um sentimento de traição. Kevin Lamour, diretor de operações da Fifa, manifestou publicamente sua frustração após o colapso das negociações. Lamour disse à Associated Press na sexta-feira que se sentiu “enganado” pelas ações de Infantino, deixando claro que desconhecia totalmente as conversas secretas envolvendo a empresa de private equity. Essa divisão interna teria levado à formação de um movimento apelidado de “Project Kill The Monster”, uma iniciativa de executivos da Fifa voltada especificamente para tirar Infantino da presidência.
Boicote liderado pela Uefa e revolta europeia
O golpe mais significativo à autoridade de Infantino veio da Uefa, o órgão que rege o futebol europeu. Em 30 de julho, os membros da Uefa votaram por unanimidade para boicotar todas as competições organizadas pela Fifa, incluindo a Copa do Mundo masculina de 2030. Essa decisão sem precedentes foi uma resposta direta ao acordo proposto de US$ 20 bilhões e criou um pesadelo logístico e político para a Fifa. O torneio de 2030 está programado para ser sediado por Espanha, Portugal e Marrocos, o que significa que o boicote pode levar ao cenário bizarro em que duas nações-sede se recusam a participar da própria competição.
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Uma situação quase semelhante à de Blatter
À medida que o cerco se fecha, a dependência de Infantino de figuras políticas dos EUA destaca a gravidade de sua situação. Sua ligação agendada com Rubio é vista por muitos como uma última tentativa desesperada de encontrar um protetor poderoso fora do mundo do futebol. No entanto, o Departamento de Estado e a FIFA ainda não ofereceram comentários oficiais sobre a natureza dessas discussões. O dirigente suíço-italiano, que assumiu a FIFA após os escândalos de corrupção que encerraram a gestão de Sepp Blatter, agora se vê diante de uma ameaça igualmente existencial à sua carreira.
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