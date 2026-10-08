O momento da decisão é crucial, já que a eleição da Concacaf está marcada para o primeiro trimestre do próximo ano, pouco antes da votação para a presidência da Fifa, em 18 de março, em Rabat, no Marrocos. Ao se comprometer com seu cargo atual, Montagliani se retirou do cenário em um momento em que membros da Uefa buscavam uma figura de união para desafiar o status quo.

Montagliani assumiu originalmente o cargo há dez anos com uma plataforma de transparência, após as consequências de um enorme escândalo de corrupção que levou à prisão do ex-presidente Jeffrey Webb. Desde então, ele tem sido apontado como responsável por estabilizar uma confederação que já foi o epicentro de uma investigação liderada pelo FBI sobre suborno e extorsão.

A decisão de permanecer na Concacaf sugere uma preferência estratégica pela estabilidade regional em vez da batalha volátil pelo principal cargo da Fifa. Segundo reportagem do The Guardian, Montagliani segue focado em servir os membros de sua região, em vez de buscar uma promoção que muitos acreditavam que ele estava perfeitamente posicionado para conquistar. Esse desdobramento deixa Infantino com menos obstáculos de alto perfil enquanto se prepara para ampliar seu período no comando da entidade máxima do futebol mundial, função que exerce desde 2016.