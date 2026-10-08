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Gianni Infantino recebe um grande impulso! Potencial rival na Fifa, Victor Montagliani descarta candidatura enquanto a Uefa corre para encontrar um nome de consenso
Montagliani se compromete com o futuro da Concacaf
Em um movimento que esclarece o cenário político da governança do futebol global, Montagliani informou à sua equipe e à maioria das 41 federações-membro da Concacaf que vai concorrer à reeleição para a presidência da confederação no próximo ano, segundo o The Guardian.
O empresário canadense de 61 anos vinha sendo amplamente apontado por várias facções dentro do futebol, especialmente na Europa, como uma alternativa viável a Infantino. No entanto, durante uma recente reunião aberta com funcionários, Montagliani expressou o desejo de continuar seu trabalho na região da América do Norte, América Central e Caribe, apesar das crises de governança em andamento no nível da Fifa.
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Montagliani escolhe a Concacaf em vez de desafio à Fifa
O momento da decisão é crucial, já que a eleição da Concacaf está marcada para o primeiro trimestre do próximo ano, pouco antes da votação para a presidência da Fifa, em 18 de março, em Rabat, no Marrocos. Ao se comprometer com seu cargo atual, Montagliani se retirou do cenário em um momento em que membros da Uefa buscavam uma figura de união para desafiar o status quo.
Montagliani assumiu originalmente o cargo há dez anos com uma plataforma de transparência, após as consequências de um enorme escândalo de corrupção que levou à prisão do ex-presidente Jeffrey Webb. Desde então, ele tem sido apontado como responsável por estabilizar uma confederação que já foi o epicentro de uma investigação liderada pelo FBI sobre suborno e extorsão.
A decisão de permanecer na Concacaf sugere uma preferência estratégica pela estabilidade regional em vez da batalha volátil pelo principal cargo da Fifa. Segundo reportagem do The Guardian, Montagliani segue focado em servir os membros de sua região, em vez de buscar uma promoção que muitos acreditavam que ele estava perfeitamente posicionado para conquistar. Esse desdobramento deixa Infantino com menos obstáculos de alto perfil enquanto se prepara para ampliar seu período no comando da entidade máxima do futebol mundial, função que exerce desde 2016.
Ceferin reforça seu controle sobre a Uefa
Paralelamente aos desdobramentos na América do Norte, Aleksander Ceferin também consolidou sua posição dentro do futebol europeu. Durante uma reunião das 55 associações-membro da Uefa, em Berlim, o dirigente esloveno confirmou a intenção de buscar um quarto mandato como presidente da Uefa. Isso representa uma reviravolta significativa em relação à sua posição pública anterior, em fevereiro de 2024, quando insistiu que não concorreria novamente.
Embora houvesse alguma especulação de que o próprio Ceferin pudesse se sentir tentado a desafiar Infantino, seu compromisso com a Uefa praticamente encerra essa possibilidade. Em vez disso, o líder esloveno agora está focado em encontrar um candidato em torno do qual o futebol possa se unir, mesmo com Ramon Vega dizendo que pretende concorrer à presidência da Fifa, embora o ex-zagueiro do Tottenham enfrente um caminho difícil para garantir o necessário apoio formal de cinco associações diferentes.
- AFP
A pressão por uma reforma institucional na Fifa
Apesar de terem se colocado fora da corrida presidencial, espera-se que tanto Montagliani quanto Ceferin colaborem de perto em uma agenda de reformas voltada a limitar os poderes da presidência da Fifa. Ao lado do presidente da Confederação Asiática de Futebol, Salman bin Ibrahim al-Khalifa, eles defendem uma revisão independente do plano FIFA Forward Enterprise (FFE).
O trio tem sido enfático ao exigir mudanças mais amplas de governança que formalizem o papel do Conselho da Fifa nos processos de tomada de decisão e deem mais voz a vários atores do futebol que se sentem deixados de lado pela atual administração.
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