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Gianni Infantino recebe apoio para a presidência da Fifa, enquanto Ahmed Yahya, presidente da Federação de Futebol da Mauritânia, critica duramente os críticos da expansão e do financiamento
Infantino mantém forte apoio
Yahya manifestou publicamente apoio ao presidente da FIFA, Infantino, após debates recentes no Conselho da FIFA. Yahya confirmou que Infantino pediu desculpas aos membros do Comitê Executivo depois de retirar uma proposta controversa, antes da retomada das discussões construtivas.
Yahya enfatizou que o Conselho continua focado em soluções positivas para impulsionar o desenvolvimento do futebol mundial. Ele apontou um novo pacote financeiro que oferece a cada associação membro US$ 25 milhões ao longo de quatro anos como prova de avanço.
Segundo Yahya, esse valor é 25 vezes maior do que o disponível há uma década. Ele elogiou iniciativas como a ampliação da Copa do Mundo para 48 seleções por gerarem receitas essenciais para países menores.
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Defendendo a igualdade global
O membro do Conselho da FIFA defendeu enfaticamente a atual estrutura financeira e eleitoral da entidade diante das críticas. Ele insistiu que a igualdade no financiamento e no direito a voto continua sendo um princípio sagrado para a administração do futebol mundial.
Em resposta aos apelos europeus por uma reforma institucional, Yahya se mostrou favorável a mudanças, desde que ocorram em todos os níveis. Ele ressaltou que Infantino e o Conselho continuam plenamente abertos a medidas que aumentem a transparência e a democracia.
“Depois de finalmente retirar essa proposta, o presidente Gianni Infantino pediu desculpas aos membros do Comitê Executivo”, afirmou Yahya. “Em seguida, houve um debate responsável, durante o qual o assunto foi praticamente deixado de lado. E acredito que, pelo bem do futebol, o Comitê Executivo está olhando para o futuro e buscando soluções, acima de tudo com uma atitude positiva, concentrando-se nos aspectos positivos que o futebol tem a oferecer hoje e tentando avançar.
“E hoje foi apresentada uma proposta para conceder 25 milhões de dólares a todas as associações. Distribuídos ao longo de quatro anos, esse valor é 25 vezes maior do que o disponível há dez anos. Talvez outros projetos venham depois, mas o ponto principal para nós, em resposta à sua pergunta, é que consideramos Gianni a pessoa certa para continuar liderando o futebol.”
“Eu disse que o presidente Gianni Infantino está fazendo o futebol avançar em todo o mundo. Esses recursos financeiros, cuja importância você está minimizando, podem permitir que os jovens de hoje joguem futebol em campos gramados, em vez de campos pedregosos ou cobertos de cascalho, e é exatamente isso que importa. É nossa responsabilidade no Conselho da FIFA continuar desenvolvendo o futebol, mas, é claro, respeitando os padrões éticos e cumprindo os estatutos e as regras da FIFA.”
Abordando polêmicas recentes
Yahya também confirmou que as recentes polêmicas envolvendo as regras, o Prêmio da Paz e o cartão vermelho de Folarin Balogun foram analisadas durante a sessão do Conselho. Ele afirmou que os comitês competentes foram instruídos a investigar possíveis violações das regras.
"Tudo isso foi abordado", admitiu. "Todas as questões que vocês levantaram foram discutidas hoje no Conselho. E medidas foram tomadas para garantir que os comitês competentes analisem o assunto. Antes de mais nada, houve violações das regras?
"Nem todos percebem isso, porque preciso lembrar a vocês: o órgão que anulou um cartão vermelho foi o Comitê Disciplinar. E o Comitê Disciplinar baseia suas decisões nos regulamentos, conforme está claramente estipulado em seu regimento interno.
"Isso também acontece em outras associações e órgãos dirigentes. Não é a primeira vez que um cartão vermelho é anulado na história do futebol. Mas repito: discutimos tudo isso, e o Conselho está se empenhando para encontrar soluções para todos esses problemas."
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A atenção se volta para a eleição presidencial
As atenções agora se voltam para o processo de escolha da presidência da Fifa, com a aproximação do prazo para os possíveis candidatos. As associações têm até 18 de novembro para apresentar oficialmente suas indicações ao cargo.
Infantino parece estar a caminho de manter o controle firme da presidência, enquanto as federações preparam suas respostas oficiais antes do prazo de novembro. O Conselho continuará acompanhando as análises dos comitês internos nos próximos meses.
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