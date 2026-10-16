O membro do Conselho da FIFA defendeu enfaticamente a atual estrutura financeira e eleitoral da entidade diante das críticas. Ele insistiu que a igualdade no financiamento e no direito a voto continua sendo um princípio sagrado para a administração do futebol mundial.

Em resposta aos apelos europeus por uma reforma institucional, Yahya se mostrou favorável a mudanças, desde que ocorram em todos os níveis. Ele ressaltou que Infantino e o Conselho continuam plenamente abertos a medidas que aumentem a transparência e a democracia.

“Depois de finalmente retirar essa proposta, o presidente Gianni Infantino pediu desculpas aos membros do Comitê Executivo”, afirmou Yahya. “Em seguida, houve um debate responsável, durante o qual o assunto foi praticamente deixado de lado. E acredito que, pelo bem do futebol, o Comitê Executivo está olhando para o futuro e buscando soluções, acima de tudo com uma atitude positiva, concentrando-se nos aspectos positivos que o futebol tem a oferecer hoje e tentando avançar.

“E hoje foi apresentada uma proposta para conceder 25 milhões de dólares a todas as associações. Distribuídos ao longo de quatro anos, esse valor é 25 vezes maior do que o disponível há dez anos. Talvez outros projetos venham depois, mas o ponto principal para nós, em resposta à sua pergunta, é que consideramos Gianni a pessoa certa para continuar liderando o futebol.”

“Eu disse que o presidente Gianni Infantino está fazendo o futebol avançar em todo o mundo. Esses recursos financeiros, cuja importância você está minimizando, podem permitir que os jovens de hoje joguem futebol em campos gramados, em vez de campos pedregosos ou cobertos de cascalho, e é exatamente isso que importa. É nossa responsabilidade no Conselho da FIFA continuar desenvolvendo o futebol, mas, é claro, respeitando os padrões éticos e cumprindo os estatutos e as regras da FIFA.”