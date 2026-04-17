Gianni Infantino rebate críticas sobre os preços “vergonhosos” dos ingressos para a Copa do Mundo de 2026

À medida que a contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026 no Canadá, no México e nos Estados Unidos continua, o debate em torno da acessibilidade dos ingressos atingiu um ponto crítico. Os torcedores têm manifestado indignação com os preços que consideram “exorbitantes”, com alguns lugares para a final no MetLife Stadium supostamente custando vários milhares de libras.

O presidente da FIFA se pronunciou para esclarecer por que a entidade mantém sua posição em relação à atual estrutura de preços, apesar da reação negativa. Ele argumentou que a receita gerada durante os 39 dias do torneio é o que sustenta as operações globais da organização nos anos entre os eventos.