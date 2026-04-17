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Gianni Infantino rebate críticas sobre os preços “vergonhosos” dos ingressos para a Copa do Mundo de 2026
Principais críticas aos preços dos ingressos da Copa do Mundo
À medida que a contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026 no Canadá, no México e nos Estados Unidos continua, o debate em torno da acessibilidade dos ingressos atingiu um ponto crítico. Os torcedores têm manifestado indignação com os preços que consideram “exorbitantes”, com alguns lugares para a final no MetLife Stadium supostamente custando vários milhares de libras.
O presidente da FIFA se pronunciou para esclarecer por que a entidade mantém sua posição em relação à atual estrutura de preços, apesar da reação negativa. Ele argumentou que a receita gerada durante os 39 dias do torneio é o que sustenta as operações globais da organização nos anos entre os eventos.
- AFP
Infantino explica o modelo financeiro da FIFA
Os críticos têm se manifestado abertamente sobre as dificuldades de acesso para os torcedores comuns, especialmente após surgirem relatos de que os preços dos ingressos da “Categoria 1” para jogos de grande destaque subiram mais de 80% desde a primeira venda. No entanto, Infantino justificou esses custos apontando para o interesse global sem precedentes no torneio ampliado para 48 seleções.
“A principal, e até agora a única, fonte de receita da FIFA é a Copa do Mundo. Geramos receita em um mês”, explicou Infantino, conforme citado pelo L’Equipe. “Nos 47 meses restantes, até a próxima Copa do Mundo, gastamos esse dinheiro.”
A demanda leva os preços a níveis recordes
O desafio de financiar o desenvolvimento do futebol mundial sem uma fonte de receita contínua, semelhante à de um campeonato, tem sido há muito tempo um tema recorrente entre os dirigentes da FIFA.
Ao enquadrar o torneio como uma breve janela de lucratividade que deve cobrir anos de despesas, Infantino está tentando desviar a narrativa da ganância corporativa. Apesar disso, os grupos de torcedores continuam insatisfeitos, alegando que o “esporte do povo” está ficando fora do alcance dos torcedores tradicionais.
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Os torcedores enfrentam custos sem precedentes
Os torcedores enfrentam agora um período de intensa pressão financeira à medida que se aproximam as datas do torneio, de 11 de junho a 19 de julho. Além dos ingressos propriamente ditos, os torcedores também criticaram os aumentos “vergonhosos” nos preços do transporte público nas cidades-sede, com algumas passagens de trem de ida e volta nos EUA supostamente tendo aumentado sete vezes nos dias de jogo.
Com a fase final de vendas já em andamento, é improvável que a pressão sobre Infantino diminua. Embora ele continue a destacar as realidades econômicas do orçamento de 48 meses, a entidade reguladora enfrenta a difícil tarefa de conciliar suas necessidades financeiras com as expectativas de uma torcida global que se sente cada vez mais alienada.