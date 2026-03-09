Getty Images News
Gianni Infantino promete que a Copa do Mundo será “uma grande festa” com estádios lotados, apesar das crescentes preocupações em torno do conflito entre os EUA e Israel com o Irã
Tensões geopolíticas ameaçam a Copa do Mundo
Em entrevista ao jornal espanhol AS, o presidente da FIFA, Infantino, ignorou o caos geopolítico que nos rodeia para retratar a próxima Copa do Mundo de 2026 como uma celebração global perfeita. No entanto, os preparativos para o torneio nos Estados Unidos, México e Canadá estão sendo fortemente ofuscados pelo aumento das tensões, especificamente pelo conflito militar ativo envolvendo os EUA, Israel e Irã.
Os efeitos colaterais dessa guerra já estão causando grandes perturbações nos calendários internacionais de futebol. Recentemente, a Federação Iraquiana de Futebol solicitou o adiamento da partida intercontinental da Copa do Mundo marcada para o México. Esse pedido desesperado decorre de graves obstáculos logísticos, incluindo o fechamento do espaço aéreo e crises complexas de vistos, resultado direto da escalada da situação de segurança com o Irã.
Infantino ignora o caos na venda de ingressos
Apesar da ameaça muito real de conflitos internacionais atrapalharem o grande torneio de 48 equipes, Infantino optou por se concentrar quase que exclusivamente na dimensão comercial do evento. O presidente da FIFA ignorou completamente os crescentes temores em relação à segurança e à logística expressos pelas nações participantes. Em vez disso, ele pintou um quadro de perfeição absoluta. “A Copa do Mundo será fantástica, fenomenal. Há um entusiasmo sem precedentes nos Estados Unidos, no México e no Canadá”, disse ele.
“Em quatro semanas, tivemos mais de 500 milhões de pedidos de ingressos. Isso é incrível. Temos quase sete milhões de ingressos, mas 500 milhões é algo nunca visto na história da FIFA ou de qualquer outra instituição.
Setenta e sete das 104 partidas tiveram mais de um milhão de pedidos de ingressos, e o restante está próximo desse número. Estamos reservando alguns ingressos para o final do torneio e para os últimos dias. Todos os estádios estarão lotados; será uma grande festa.
Quando as pessoas diziam que o futebol não era muito apreciado nos Estados Unidos, isso mudou. Vai ser um enorme sucesso. Será a primeira Copa do Mundo com 48 equipes, 104 partidas, 16 cidades, três países... estamos diante de algo enorme. É mais do que um torneio, mais do que uma competição esportiva; é um evento social que o mundo vai parar para assistir.”
Trump descarta participação do Irã
A visão de Infantino de um momento em que o mundo irá parar contrasta fortemente com a sombria realidade política enfrentada pelos países anfitriões. O mundo do esporte está lidando com um anfitrião em conflito militar ativo com um participante qualificado, já que autoridades iranianas expressaram dúvidas sobre sua participação. Para agravar ainda mais a tensão regional, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recentemente expressou uma opinião altamente desdenhosa sobre as esperanças do Irã na Copa do Mundo.
Em entrevista ao POLITICO, Trump afirmou sem rodeios: “Eu realmente não me importo”, quando questionado sobre a possível desistência do país do Oriente Médio. Ele os rotulou como um “país gravemente derrotado” que está à beira do colapso. Esse comentário foi feito justamente quando as autoridades da FIFA se reuniram em Atlanta para discutir a logística do torneio, notavelmente sem a presença de representantes iranianos, destacando uma grave falha na comunicação poucos meses antes do torneio.
Pesadelos com vistos e reação negativa dos fãs
Além do conflito no Oriente Médio, pesadelos logísticos e indignação dos torcedores estão atualmente atormentando os países anfitriões. As rígidas políticas de imigração dos EUA já causaram grandes transtornos; recentemente, 10 jogadores do time jamaicano Mount Pleasant tiveram sua entrada negada antes de um confronto regional. Andrew Giuliani, chefe da Força-Tarefa da Copa do Mundo da FIFA da Casa Branca, enfatizou que a entrada normal é impossível para certos países, reforçando a postura rígida do governo em relação à segurança.
Giuliani observou que seria tolice simplesmente abrir as fronteiras, dado o clima atual, citando a recente eliminação do aiatolá. Com a expansão do torneio se aproximando, aumentam os temores de que torcedores, funcionários e jogadores enfrentem obstáculos intransponíveis para obter vistos. Além disso, embora a FIFA se gabe de um número recorde de inscrições, o órgão regulador enfrenta uma forte reação dos grupos de torcedores em relação às políticas exorbitantes de venda de ingressos, levando a acusações de que os preços estão afastando os torcedores comuns.
