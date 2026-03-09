Gianni Infantino promete que a Copa do Mundo será “uma grande festa” com estádios lotados, apesar das crescentes preocupações em torno do conflito entre os EUA e Israel com o Irã

Apesar da ameaça muito real de conflitos internacionais atrapalharem o grande torneio de 48 equipes, Infantino optou por se concentrar quase que exclusivamente na dimensão comercial do evento. O presidente da FIFA ignorou completamente os crescentes temores em relação à segurança e à logística expressos pelas nações participantes. Em vez disso, ele pintou um quadro de perfeição absoluta. “A Copa do Mundo será fantástica, fenomenal. Há um entusiasmo sem precedentes nos Estados Unidos, no México e no Canadá”, disse ele.

“Em quatro semanas, tivemos mais de 500 milhões de pedidos de ingressos. Isso é incrível. Temos quase sete milhões de ingressos, mas 500 milhões é algo nunca visto na história da FIFA ou de qualquer outra instituição.

Setenta e sete das 104 partidas tiveram mais de um milhão de pedidos de ingressos, e o restante está próximo desse número. Estamos reservando alguns ingressos para o final do torneio e para os últimos dias. Todos os estádios estarão lotados; será uma grande festa.

Quando as pessoas diziam que o futebol não era muito apreciado nos Estados Unidos, isso mudou. Vai ser um enorme sucesso. Será a primeira Copa do Mundo com 48 equipes, 104 partidas, 16 cidades, três países... estamos diante de algo enorme. É mais do que um torneio, mais do que uma competição esportiva; é um evento social que o mundo vai parar para assistir.”