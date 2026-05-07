Gianni Infantino promete entregar pessoalmente um cachorro-quente aos detentores de ingressos de US$ 2 milhões para a Copa do Mundo, em meio aos preços exorbitantes do torneio de verão

Infantino se pronunciou sobre as notícias de que os preços de revenda dos ingressos para a final haviam atingido níveis exorbitantes. Os comentários foram feitos em meio a críticas crescentes sobre a acessibilidade dos ingressos para os torcedores de futebol. Infantino tentou minimizar os números durante sua intervenção na conferência. Ele brincou dizendo que, se alguém realmente pagasse US$ 2 milhões por um ingresso, ele “levaria pessoalmente um cachorro-quente e uma Coca-Cola” para garantir que essa pessoa tivesse “uma ótima experiência”.

“Se algumas pessoas estão oferecendo ingressos para a final no mercado de revenda por US$ 2 milhões, em primeiro lugar, isso não significa que o preço original do ingresso era de US$ 2 milhões e, em segundo lugar, não significa que alguém vai comprar esses ingressos”, disse ele, conforme citado pela Sky.