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Gianni Infantino promete entregar pessoalmente um cachorro-quente aos detentores de ingressos de US$ 2 milhões para a Copa do Mundo, em meio aos preços exorbitantes do torneio de verão
Os preços de revenda dos ingressos para a Copa do Mundo disparam
Infantino brincou dizendo que entregaria pessoalmente comida a qualquer torcedor disposto a pagar US$ 2 milhões por um ingresso para a final da Copa do Mundo. Sua declaração surgiu no momento em que os torcedores expressavam frustração com os custos exorbitantes associados à assistência ao torneio de 2026 nos Estados Unidos, no México e no Canadá. A polêmica se intensificou após relatos de que ingressos para a final em Nova Jersey haviam aparecido em plataformas de revenda a preços exorbitantes, com algumas ofertas chegando a US$ 2,3 milhões por lugar.
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Infantino brinca sobre anúncios de ingressos para a Copa do Mundo a US$ 2 milhões
Infantino se pronunciou sobre as notícias de que os preços de revenda dos ingressos para a final haviam atingido níveis exorbitantes. Os comentários foram feitos em meio a críticas crescentes sobre a acessibilidade dos ingressos para os torcedores de futebol. Infantino tentou minimizar os números durante sua intervenção na conferência. Ele brincou dizendo que, se alguém realmente pagasse US$ 2 milhões por um ingresso, ele “levaria pessoalmente um cachorro-quente e uma Coca-Cola” para garantir que essa pessoa tivesse “uma ótima experiência”.
“Se algumas pessoas estão oferecendo ingressos para a final no mercado de revenda por US$ 2 milhões, em primeiro lugar, isso não significa que o preço original do ingresso era de US$ 2 milhões e, em segundo lugar, não significa que alguém vai comprar esses ingressos”, disse ele, conforme citado pela Sky.
"É permitido revender ingressos"
Ele também defendeu a estrutura geral de preços, argumentando que a dinâmica da revenda nos Estados Unidos difere da de muitos outros países. Infantino acrescentou: “Nos Estados Unidos, a revenda de ingressos também é permitida; portanto, se você vender ingressos a um preço muito baixo, eles serão revendidos posteriormente a preços muito mais altos.”
“Na verdade, embora alguns digam que nossos preços de ingressos são altos, eles ainda estão sendo vendidos no mercado de revenda a preços muito mais altos, mais do que o dobro do preço original — 25% dos ingressos da fase de grupos podem ser comprados por menos de US$ 300.”
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Debate sobre a viabilidade financeira do torneio de 2026
O debate sobre os preços dos ingressos se intensificou com a aproximação da Copa do Mundo da FIFA de 2026. À medida que o torneio se aproxima, a atenção continuará voltada para a evolução da demanda por ingressos, tanto no mercado oficial quanto no de revenda. A FIFA continua promovendo a disponibilidade de opções mais acessíveis para os torcedores.