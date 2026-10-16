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Gianni Infantino pede desculpas publicamente, e Fifa anuncia plano de investimento gigantesco de US$ 6,35 bilhões após sucesso da Copa do Mundo
Anunciado pacote de financiamento de grande porte
O presidente da FIFA, Infantino, pediu desculpas publicamente após a mais recente reunião do Conselho da FIFA, realizada na Home of FIFA, em Zurique. O dirigente reconheceu erros cometidos em relação à controversa proposta FIFA Forward Enterprise (FFE), que foi retirada em definitivo.
Apesar do revés na governança, a FIFA apresentou uma iniciativa financeira inédita chamada FIFA Surplus Solidarity Programme. Impulsionado pelos resultados comerciais excepcionais da Copa do Mundo de 2026, com 48 seleções, o plano mais do que dobrará os recursos destinados ao desenvolvimento no período de 2027 a 2030.
O pacote total de apoio chegará a US$ 6,35 bilhões, provenientes de um superávit estimado para o ciclo entre US$ 5,2 bilhões e US$ 5,6 bilhões. Pela nova proposta, os repasses por associação membro da FIFA subirão para US$ 25 milhões, enquanto serão mantidos US$ 1,7 bilhão em reservas sólidas.
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Infantino aborda o passado
O principal tema da reunião foi a iniciativa FFE, que havia sido retirada após receber duras críticas de partes interessadas importantes nos últimos meses. Infantino assumiu a responsabilidade pela forma como o projeto foi conduzido e comunicado à comunidade mundial do futebol.
“Como já foi dito muitas vezes desde 2016, o dinheiro da Fifa, incluindo suas reservas, pertence às 211 associações-membro da entidade. A proposta de elevar para US$ 6,35 bilhões os investimentos em todas as associações-membro da Fifa, confederações e outras partes interessadas busca reforçar nosso compromisso inabalável de ampliar o apoio ao desenvolvimento do futebol e ao acesso à modalidade em todo o mundo, graças ao excelente resultado financeiro da Copa do Mundo da Fifa de 2026”, declarou Infantino.
“Nos dez anos desde que me tornei presidente da Fifa, passamos de US$ 1 milhão por associação-membro da Fifa para US$ 25 milhões para cada uma delas, em todo o mundo. Ao mesmo tempo, gostaria de agradecer a todos que fizeram sugestões nos últimos meses sobre a distribuição dos recursos da Fifa às nossas 211 associações-membro, pois precisamos olhar para o futuro com espírito de união e tendo em vista os melhores interesses do futebol.”
Governança sob a lupa
O Conselho da FIFA confirmou que a iniciativa FFE não voltará a surgir sob nenhuma forma. Advogados nomeados externamente atualizaram os membros sobre processos judiciais confidenciais nos Estados Unidos. Um novo grupo de trabalho, com representantes de todas as confederações, examinará agora a estrutura geral de governança da FIFA.
Para garantir a transparência, a distribuição dos recursos de US$ 6,35 bilhões estará diretamente vinculada ao futebol feminino, ao desenvolvimento de jovens, a projetos de longo prazo e à infraestrutura. O plano ainda está sujeito aos mecanismos de aprovação final, que devem assegurar padrões rigorosos de controle e auditoria.
“Discutimos o projeto FIFA Forward Enterprise, e todos tiveram a oportunidade de fazer perguntas e expressar suas opiniões”, disse Infantino.
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Decisões importantes no horizonte
A administração da Fifa trabalhará agora com os comitês pertinentes para definir as regras de elegibilidade, inscrição e distribuição dos recursos do Programa de Solidariedade do Excedente. A estrutura completa será submetida ao Conselho da Fifa em sua próxima reunião, em dezembro de 2026.
Várias outras questões administrativas também avançaram durante a reunião em Zurique. O Comitê de Responsabilidade Social do Futebol avaliará o Prêmio da Paz da Fifa, enquanto o Comitê Jurídico revisará os procedimentos disciplinares após a suspensão da punição de Folarin Balogun.
Todas as principais propostas, incluindo o plano ampliado de distribuição de recursos, serão submetidas à aprovação formal no 77º Congresso da Fifa, em março de 2027.
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