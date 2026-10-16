O presidente da FIFA, Infantino, pediu desculpas publicamente após a mais recente reunião do Conselho da FIFA, realizada na Home of FIFA, em Zurique. O dirigente reconheceu erros cometidos em relação à controversa proposta FIFA Forward Enterprise (FFE), que foi retirada em definitivo.

Apesar do revés na governança, a FIFA apresentou uma iniciativa financeira inédita chamada FIFA Surplus Solidarity Programme. Impulsionado pelos resultados comerciais excepcionais da Copa do Mundo de 2026, com 48 seleções, o plano mais do que dobrará os recursos destinados ao desenvolvimento no período de 2027 a 2030.

O pacote total de apoio chegará a US$ 6,35 bilhões, provenientes de um superávit estimado para o ciclo entre US$ 5,2 bilhões e US$ 5,6 bilhões. Pela nova proposta, os repasses por associação membro da FIFA subirão para US$ 25 milhões, enquanto serão mantidos US$ 1,7 bilhão em reservas sólidas.