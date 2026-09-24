A competição marca um marco significativo para os organizadores locais, com Jidá sediando a Copa do Golfo Arábico pela primeira vez na história. Oito nações estão participando do torneio, incluindo Bahrein, Iraque, Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Iêmen.

Infantino estendeu sua gratidão a figuras locais importantes, incluindo o presidente da Federação de Futebol do Golfo, Sheikh Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al-Thani, e líderes da Federação Saudita de Futebol. Ele acrescentou que o retorno positivo sobre as reformas propostas pela Fifa já chegou de várias partes do mundo.

"Fiquei encantado em assistir a uma das partidas de abertura da 27ª Copa do Golfo Arábico, especialmente porque é a primeira vez que este grande torneio é realizado em Jidá", admitiu Infantino.

“Meus agradecimentos vão para a Federação de Futebol do Golfo, sob a liderança de Sua Excelência Sheikh Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al-Thani, para nossos anfitriões, a Federação Saudita de Futebol e o presidente Bader bin Sulaiman Al-Reztiza, o vice-governador da Região de Meca, príncipe Saud Bin Mishaal Bin Abdulaziz Al Saud, o ministro dos Esportes da Arábia Saudita, Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, e o membro do Conselho da Fifa, Yasser Al Misehal. Também estendo meus melhores votos às oito seleções participantes, que certamente darão tudo de si por seus grandes torcedores em toda a região e além.”