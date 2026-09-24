AFP
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Gianni Infantino pede “cultura de respeito” enquanto o presidente da Fifa participa da Copa do Golfo Arábico na Arábia Saudita
Copa do Golfo Árabe começa em Jedá
Infantino pediu uma cultura de respeito e diálogo aberto após o início da 27ª Copa do Golfo Árabe, em Jidá. O torneio regional começou na quarta-feira, junto com as celebrações do Dia Nacional da Arábia Saudita.
A anfitriã Arábia Saudita garantiu uma vitória por 1 a 0 sobre o Kuwait no Estádio Cidade Esportiva Rei Abdullah, na partida mais tarde do dia. Mais cedo, Iraque e Omã abriram a competição com um empate por 1 a 1 no Estádio Cidade Esportiva Príncipe Abdullah Al-Faisal.
Infantino exige cultura de diálogo aberto
Presente nas partidas de abertura, Infantino recorreu às redes sociais para expor sua visão sobre as discussões em andamento sobre governança no futebol mundial. Ele destacou que uma carta enviada ao Conselho da Fifa propondo reformas estruturais exige colaboração construtiva entre todas as 211 associações-membro.
"Deve haver uma cultura de diálogo, de ouvir uns aos outros e de respeitar uns aos outros", escreveu no Instagram. "Não se trata de gerar manchetes positivas, mas de fazer o que é certo para o jogo. Nunca estive tão determinado e comprometido com isso. A Fifa está sempre envolvida. Eu estou sempre envolvido e quero ouvir como podemos continuar a fazer o futebol crescer para o benefício de todos, em todos os lugares."
Torneio histórico recebe seus primeiros jogos em Jeddah
A competição marca um marco significativo para os organizadores locais, com Jidá sediando a Copa do Golfo Arábico pela primeira vez na história. Oito nações estão participando do torneio, incluindo Bahrein, Iraque, Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Iêmen.
Infantino estendeu sua gratidão a figuras locais importantes, incluindo o presidente da Federação de Futebol do Golfo, Sheikh Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al-Thani, e líderes da Federação Saudita de Futebol. Ele acrescentou que o retorno positivo sobre as reformas propostas pela Fifa já chegou de várias partes do mundo.
"Fiquei encantado em assistir a uma das partidas de abertura da 27ª Copa do Golfo Arábico, especialmente porque é a primeira vez que este grande torneio é realizado em Jidá", admitiu Infantino.
“Meus agradecimentos vão para a Federação de Futebol do Golfo, sob a liderança de Sua Excelência Sheikh Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al-Thani, para nossos anfitriões, a Federação Saudita de Futebol e o presidente Bader bin Sulaiman Al-Reztiza, o vice-governador da Região de Meca, príncipe Saud Bin Mishaal Bin Abdulaziz Al Saud, o ministro dos Esportes da Arábia Saudita, Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, e o membro do Conselho da Fifa, Yasser Al Misehal. Também estendo meus melhores votos às oito seleções participantes, que certamente darão tudo de si por seus grandes torcedores em toda a região e além.”
- Getty Images
Conselho da Fifa discutirá planos de reforma
As discussões cruciais sobre as propostas de governança continuarão quando o Conselho da Fifa se reunir no próximo mês. Os dirigentes do futebol se reunirão para analisar o feedback e as contribuições reunidos das associações-membro de todos os continentes.
Enquanto isso, a disputa da 27ª Copa do Golfo Árabe continuará em Jeddah, enquanto as oito seleções participantes buscam o sucesso diante de torcedores apaixonados.
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