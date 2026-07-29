Gianni Infantino oferece incentivo de US$ 40 milhões às associações-membro da Fifa para aprovar seu plano de vender participações na Copa do Mundo

Infantino escreveu às 211 associações-membro da Fifa pedindo que apoiem uma proposta para criar uma nova estrutura comercial para as competições da Fifa. The Times foi o primeiro a noticiar a carta que detalha a oferta às federações-membro.

O plano estabeleceria uma empresa subsidiária da Fifa de US$ 20 bilhões, com 20% pertencentes a investidores privados, para administrar torneios incluindo a Copa do Mundo e a Copa do Mundo de Clubes.

As associações-membro têm até 19 de setembro para aprovar a proposta. Se for aceita, a Fifa diz que um pacote de financiamento de US$ 10 bilhões estará disponível a partir de 1º de janeiro de 2027, permitindo que cada associação acesse até US$ 40 milhões. Se for rejeitada, a Fifa seguirá com sua expansão de US$ 2,7 bilhões do programa de desenvolvimento Forward, anunciada anteriormente.

A proposta, apoiada pela Thrive Capital, já gerou críticas de vários órgãos dirigentes do futebol sobre o processo por trás dos planos. A Thrive Capital foi fundada por Joshua Kushner. Joshua é irmão de Jared Kushner, genro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.



