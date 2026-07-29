Getty Images
Traduzido por
Gianni Infantino oferece incentivo de US$ 40 milhões às associações-membro da Fifa para aprovar seu plano de vender participações na Copa do Mundo
Infantino estabelece prazo para associações membros
Infantino escreveu às 211 associações-membro da Fifa pedindo que apoiem uma proposta para criar uma nova estrutura comercial para as competições da Fifa. The Times foi o primeiro a noticiar a carta que detalha a oferta às federações-membro.
O plano estabeleceria uma empresa subsidiária da Fifa de US$ 20 bilhões, com 20% pertencentes a investidores privados, para administrar torneios incluindo a Copa do Mundo e a Copa do Mundo de Clubes.
As associações-membro têm até 19 de setembro para aprovar a proposta. Se for aceita, a Fifa diz que um pacote de financiamento de US$ 10 bilhões estará disponível a partir de 1º de janeiro de 2027, permitindo que cada associação acesse até US$ 40 milhões. Se for rejeitada, a Fifa seguirá com sua expansão de US$ 2,7 bilhões do programa de desenvolvimento Forward, anunciada anteriormente.
A proposta, apoiada pela Thrive Capital, já gerou críticas de vários órgãos dirigentes do futebol sobre o processo por trás dos planos. A Thrive Capital foi fundada por Joshua Kushner. Joshua é irmão de Jared Kushner, genro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
- Getty Images
Presidente da Fifa se pronuncia
Infantino destacou o forte contraste financeiro entre aceitar e rejeitar sua proposta em uma carta às associações-membro, à qual a The Associated Press teve acesso. Ele ressaltou que manter o modelo atual renderia apenas uma fração do investimento proposto.
"É meu dever e minha responsabilidade, como presidente da Fifa, apresentar a vocês, nossos membros, oportunidades tão transformadoras para o jogo", escreveu Infantino. "Caso desejem seguir em frente, este pacote de US$ 10 bilhões ficará disponível a partir de 1º de janeiro de 2027, inaugurando a próxima fase da nossa jornada juntos.
"Caso desejem manter o status quo e rejeitar esta proposta, ainda teremos nossa expansão planejada do programa Forward, de US$ 2,7 bilhões, como apresentado anteriormente."
Oposição crescente dos órgãos dirigentes do futebol
A proposta provocou uma reação imediata em todo o futebol mundial. A Uefa criticou a falta de consulta e de governança em torno dos planos, com a ESPN informando que a entidade que rege o futebol europeu está avaliando suas opções, incluindo um possível boicote à Copa do Mundo.
A Federação Inglesa de Futebol e a Concacaf também manifestaram preocupação. Em comunicado, a FA afirmou: "Não tínhamos absolutamente nenhum conhecimento desta proposta e não temos detalhes substanciais, incluindo qual é de fato a proposta e quais condições estão atreladas a ela. Com base nas informações limitadas, estamos profundamente preocupados com a falta de processo e governança para chegar a este ponto, assim como com a aparente essência e os princípios envolvidos. Quando a proposta for compartilhada da forma completa e transparente agora prometida pela Fifa, deixaremos clara a nossa posição e faremos novos comentários."
- Getty
Uefa planeja conversas de emergência
As associações-membro devem decidir até 19 de setembro se aprovam a proposta. A Uefa deve realizar discussões com suas 55 federações-membro enquanto a oposição aos planos continua, enquanto a Fifa enfrenta um escrutínio crescente sobre sua reestruturação proposta e a futura propriedade de suas competições.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.