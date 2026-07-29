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Gianni InfantinoGetty Images
Muhammad Zaki

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Gianni Infantino oferece incentivo de US$ 40 milhões às associações-membro da Fifa para aprovar seu plano de vender participações na Copa do Mundo

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O presidente da Fifa, Gianni Infantino, apresentou às federações filiadas um enorme incentivo financeiro para aprovar seu controverso plano de vender participações na Copa do Mundo. As 211 associações têm um prazo rígido até 19 de setembro para aceitar a proposta, que já provocou forte reação contrária de importantes órgãos dirigentes europeus.

  • Infantino estabelece prazo para associações membros

    Infantino escreveu às 211 associações-membro da Fifa pedindo que apoiem uma proposta para criar uma nova estrutura comercial para as competições da Fifa. The Times foi o primeiro a noticiar a carta que detalha a oferta às federações-membro.

    O plano estabeleceria uma empresa subsidiária da Fifa de US$ 20 bilhões, com 20% pertencentes a investidores privados, para administrar torneios incluindo a Copa do Mundo e a Copa do Mundo de Clubes.

    As associações-membro têm até 19 de setembro para aprovar a proposta. Se for aceita, a Fifa diz que um pacote de financiamento de US$ 10 bilhões estará disponível a partir de 1º de janeiro de 2027, permitindo que cada associação acesse até US$ 40 milhões. Se for rejeitada, a Fifa seguirá com sua expansão de US$ 2,7 bilhões do programa de desenvolvimento Forward, anunciada anteriormente.

    A proposta, apoiada pela Thrive Capital, já gerou críticas de vários órgãos dirigentes do futebol sobre o processo por trás dos planos. A Thrive Capital foi fundada por Joshua Kushner. Joshua é irmão de Jared Kushner, genro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.


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  • Gianni InfantinoGetty Images

    Presidente da Fifa se pronuncia

    Infantino destacou o forte contraste financeiro entre aceitar e rejeitar sua proposta em uma carta às associações-membro, à qual a The Associated Press teve acesso. Ele ressaltou que manter o modelo atual renderia apenas uma fração do investimento proposto.

    "É meu dever e minha responsabilidade, como presidente da Fifa, apresentar a vocês, nossos membros, oportunidades tão transformadoras para o jogo", escreveu Infantino. "Caso desejem seguir em frente, este pacote de US$ 10 bilhões ficará disponível a partir de 1º de janeiro de 2027, inaugurando a próxima fase da nossa jornada juntos.

    "Caso desejem manter o status quo e rejeitar esta proposta, ainda teremos nossa expansão planejada do programa Forward, de US$ 2,7 bilhões, como apresentado anteriormente."


  • Oposição crescente dos órgãos dirigentes do futebol

    A proposta provocou uma reação imediata em todo o futebol mundial. A Uefa criticou a falta de consulta e de governança em torno dos planos, com a ESPN informando que a entidade que rege o futebol europeu está avaliando suas opções, incluindo um possível boicote à Copa do Mundo.

    A Federação Inglesa de Futebol e a Concacaf também manifestaram preocupação. Em comunicado, a FA afirmou: "Não tínhamos absolutamente nenhum conhecimento desta proposta e não temos detalhes substanciais, incluindo qual é de fato a proposta e quais condições estão atreladas a ela. Com base nas informações limitadas, estamos profundamente preocupados com a falta de processo e governança para chegar a este ponto, assim como com a aparente essência e os princípios envolvidos. Quando a proposta for compartilhada da forma completa e transparente agora prometida pela Fifa, deixaremos clara a nossa posição e faremos novos comentários."

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  • Aleksander Ceferin UEFAGetty

    Uefa planeja conversas de emergência

    As associações-membro devem decidir até 19 de setembro se aprovam a proposta. A Uefa deve realizar discussões com suas 55 federações-membro enquanto a oposição aos planos continua, enquanto a Fifa enfrenta um escrutínio crescente sobre sua reestruturação proposta e a futura propriedade de suas competições.