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Gianni Infantino nega que a FIFA lucre com os intervalos para hidratação, enquanto o presidente defende a controversa regra da Copa do Mundo
Presidente da FIFA nega motivação financeira
Infantino rejeitou veementemente as alegações de que as novas pausas obrigatórias de hidratação de três minutos, nos minutos 22 e 67 das partidas, tenham sido criadas para gerar receita publicitária. Reportagens sugeriram que alguns espaços publicitários na televisão estavam sendo vendidos por US$ 750.000 durante as partidas dos Estados Unidos, levando os torcedores a acreditar que as pausas fossem uma decisão motivada por interesses comerciais.
No entanto, em entrevista ao The Guardian, Infantino insistiu que a FIFA não lucrou com essas pausas. Ele afirmou: “Não há receita adicional para a FIFA, pois todos os acordos comerciais foram assinados com bastante antecedência. Portanto, isso não é uma questão financeira para nós. Para nós, é uma questão puramente esportiva.”
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Lidando com condições extremas em torneios
As pausas obrigatórias têm frustrado jogadores e técnicos, que consideram que essas interrupções prejudicam o ritmo e o ímpeto da partida. Apesar disso, Infantino afirma que a principal razão para as pausas é o bem-estar dos jogadores durante um torneio fisicamente exigente. O calendário exige que as seleções disputem até oito partidas ao longo de 39 dias, o que torna a fadiga uma preocupação real.
Ao abordar esses desafios, Infantino acrescentou: “O principal motivo é o calor, mas também precisamos entender que, em uma competição como a Copa do Mundo, disputada ao longo de 39 dias, com as seleções potencialmente jogando oito partidas nesses 39 dias, ter um momento para descansar é extremamente importante.”
Garantir a imparcialidade esportiva em todas as partidas
Além da segurança dos jogadores, Infantino argumentou que a aplicação universal desses intervalos garante a equidade em toda a competição. Ele explicou que permitir que os treinadores tenham tempo para fazer ajustes táticos apenas em partidas com calor excepcional criaria um desequilíbrio esportivo.
Destacando esse ponto, Infantino disse: “O que importa ainda mais para nós é garantir que todas as equipes, em todas as partidas, joguem nas mesmas condições. É muito difícil aceitar que um técnico possa ter a oportunidade de influenciar uma partida fazendo ajustes simplesmente porque está mais quente, enquanto em outra partida, onde a temperatura é um pouco mais baixa, o mesmo técnico não tenha a mesma oportunidade.”
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As pausas para hidratação continuarão depois da Copa do Mundo?
Embora a FIFA tenha se comprometido firmemente com essas interrupções automáticas para o restante deste torneio, competições futuras poderão adotar uma abordagem diferente. A UEFA já confirmou que, na Euro 2028, vinculará as pausas para hidratação às medições reais de temperatura, em vez de torná-las obrigatórias. Resta saber se a FIFA acabará adotando uma regulamentação igualmente flexível no futuro.