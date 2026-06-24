Gianni Infantino nega que a FIFA lucre com os intervalos para hidratação, enquanto o presidente defende a controversa regra da Copa do Mundo

Infantino rejeitou veementemente as alegações de que as novas pausas obrigatórias de hidratação de três minutos, nos minutos 22 e 67 das partidas, tenham sido criadas para gerar receita publicitária. Reportagens sugeriram que alguns espaços publicitários na televisão estavam sendo vendidos por US$ 750.000 durante as partidas dos Estados Unidos, levando os torcedores a acreditar que as pausas fossem uma decisão motivada por interesses comerciais.

No entanto, em entrevista ao The Guardian, Infantino insistiu que a FIFA não lucrou com essas pausas. Ele afirmou: “Não há receita adicional para a FIFA, pois todos os acordos comerciais foram assinados com bastante antecedência. Portanto, isso não é uma questão financeira para nós. Para nós, é uma questão puramente esportiva.”