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Tunisia v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduzido por

Gianni Infantino nega que a FIFA lucre com os intervalos para hidratação, enquanto o presidente defende a controversa regra da Copa do Mundo

Copa do Mundo

Gianni Infantino defendeu veementemente as pausas obrigatórias para hidratação implementadas na Copa do Mundo, negando categoricamente as acusações de que a FIFA teria introduzido essas interrupções exclusivamente por motivos financeiros. Torcedores e comentaristas criticaram duramente as pausas obrigatórias por atrapalharem o andamento das partidas e servirem como espaços publicitários extras para as emissoras de televisão.

  • Presidente da FIFA nega motivação financeira

    Infantino rejeitou veementemente as alegações de que as novas pausas obrigatórias de hidratação de três minutos, nos minutos 22 e 67 das partidas, tenham sido criadas para gerar receita publicitária. Reportagens sugeriram que alguns espaços publicitários na televisão estavam sendo vendidos por US$ 750.000 durante as partidas dos Estados Unidos, levando os torcedores a acreditar que as pausas fossem uma decisão motivada por interesses comerciais.

    No entanto, em entrevista ao The Guardian, Infantino insistiu que a FIFA não lucrou com essas pausas. Ele afirmou: “Não há receita adicional para a FIFA, pois todos os acordos comerciais foram assinados com bastante antecedência. Portanto, isso não é uma questão financeira para nós. Para nós, é uma questão puramente esportiva.”

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  • Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Lidando com condições extremas em torneios

    As pausas obrigatórias têm frustrado jogadores e técnicos, que consideram que essas interrupções prejudicam o ritmo e o ímpeto da partida. Apesar disso, Infantino afirma que a principal razão para as pausas é o bem-estar dos jogadores durante um torneio fisicamente exigente. O calendário exige que as seleções disputem até oito partidas ao longo de 39 dias, o que torna a fadiga uma preocupação real.

    Ao abordar esses desafios, Infantino acrescentou: “O principal motivo é o calor, mas também precisamos entender que, em uma competição como a Copa do Mundo, disputada ao longo de 39 dias, com as seleções potencialmente jogando oito partidas nesses 39 dias, ter um momento para descansar é extremamente importante.”

  • Garantir a imparcialidade esportiva em todas as partidas

    Além da segurança dos jogadores, Infantino argumentou que a aplicação universal desses intervalos garante a equidade em toda a competição. Ele explicou que permitir que os treinadores tenham tempo para fazer ajustes táticos apenas em partidas com calor excepcional criaria um desequilíbrio esportivo.

    Destacando esse ponto, Infantino disse: “O que importa ainda mais para nós é garantir que todas as equipes, em todas as partidas, joguem nas mesmas condições. É muito difícil aceitar que um técnico possa ter a oportunidade de influenciar uma partida fazendo ajustes simplesmente porque está mais quente, enquanto em outra partida, onde a temperatura é um pouco mais baixa, o mesmo técnico não tenha a mesma oportunidade.”

  • 2026worldcup-hydration-breaks(C)Getty Images

    As pausas para hidratação continuarão depois da Copa do Mundo?

    Embora a FIFA tenha se comprometido firmemente com essas interrupções automáticas para o restante deste torneio, competições futuras poderão adotar uma abordagem diferente. A UEFA já confirmou que, na Euro 2028, vinculará as pausas para hidratação às medições reais de temperatura, em vez de torná-las obrigatórias. Resta saber se a FIFA acabará adotando uma regulamentação igualmente flexível no futuro.