Embora Grafstrom tenha descrito anteriormente a proposta como "triste e repreensível" em e-mails privados à equipe, o comunicado oficial da reunião traçou um quadro de solidariedade renovada. A nota prosseguiu: "Para evitar qualquer dúvida, o secretário-geral da Fifa e o Conselho de Gestão presentes reafirmam seu total apoio ao presidente da Fifa, Gianni Infantino, como o único dirigente eleito pelas 211 associações-membro da Fifa

"Foi discutido e acordado na reunião que os processos, as comunicações e as interações entre o presidente da Fifa, o secretário-geral da Fifa e o Conselho de Gestão que dão suporte à concretização dessa visão podem e devem ser continuamente aprimorados em termos de sua eficácia e eficiência.

"Temos plena confiança de que os resultados da reunião de hoje fortalecerão a governança da Fifa, ajudarão a restaurar a confiança na organização e nos permitirão nos preparar para os grandes eventos e desafios à frente de maneira unida e transparente, enquanto continuamos nossa missão de desenvolver o jogo ao redor do mundo."

Para reforçar sua posição durante as conversas em Rabat, reportagens sugerem que o chefe da Fifa recorreu a manobras políticas envolvendo futuros torneios. Infantino teria oferecido ao Marrocos a final da Copa do Mundo de 2030 em troca de seu vital endosso público.







