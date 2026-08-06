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Gianni Infantino faz pedido de desculpas constrangedor por plano de liquidação da Copa do Mundo, mas segue como presidente da Fifa após conversas de crise
Infantino sobrevive a reunião de crise no Marrocos
Após uma reunião de crise de emergência da Fifa no Marrocos, Infantino pediu desculpas oficialmente pelos "erros" cometidos durante sua tentativa fracassada de privatizar partes da Copa do Mundo. Embora o dirigente suíço tenha sido forçado a uma retirada humilhante por causa do controverso projeto FIFA Forward Enterprise (FFE), ele conseguiu sobreviver a uma grande ameaça à sua liderança depois que altos dirigentes na cúpula reafirmaram total apoio à sua presidência.
A recuada de Infantino acontece depois que seu plano de vender participações no torneio a investidores privados desencadeou uma guerra civil dentro da entidade máxima do futebol mundial. O conflito interno culminou em uma rebelião unificada das potências europeias, com a Uefa ameaçando um boicote completo às competições da Fifa caso a proposta comercial tivesse sido aprovada.
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Pedido de desculpas emitido por “erros” da Copa do Mundo
Em um comunicado conjunto divulgado na noite de quarta-feira, Infantino e o secretário-geral Mattias Grafstrom admitiram que o processo teve falhas. "Reconhecemos que foram cometidos erros no processo da proposta de criação da FFE", dizia a carta. "Certamente não era a intenção que o Conselho da FIFA e as federações-membro da FIFA se sentissem excluídos do processo, e isso deveria ter sido conduzido de outra forma.
"Reconhecemos que erros também foram cometidos depois que a proposta vazou para a imprensa. Pedimos sinceras desculpas por esses erros e nos comprometemos a que isso não aconteça novamente. Com isso em mente, faremos uma revisão necessária, e um relatório será apresentado ao Conselho da FIFA em sua próxima reunião programada."
Apoio interno apesar das críticas contundentes
Embora Grafstrom tenha descrito anteriormente a proposta como "triste e repreensível" em e-mails privados à equipe, o comunicado oficial da reunião traçou um quadro de solidariedade renovada. A nota prosseguiu: "Para evitar qualquer dúvida, o secretário-geral da Fifa e o Conselho de Gestão presentes reafirmam seu total apoio ao presidente da Fifa, Gianni Infantino, como o único dirigente eleito pelas 211 associações-membro da Fifa
"Foi discutido e acordado na reunião que os processos, as comunicações e as interações entre o presidente da Fifa, o secretário-geral da Fifa e o Conselho de Gestão que dão suporte à concretização dessa visão podem e devem ser continuamente aprimorados em termos de sua eficácia e eficiência.
"Temos plena confiança de que os resultados da reunião de hoje fortalecerão a governança da Fifa, ajudarão a restaurar a confiança na organização e nos permitirão nos preparar para os grandes eventos e desafios à frente de maneira unida e transparente, enquanto continuamos nossa missão de desenvolver o jogo ao redor do mundo."
Para reforçar sua posição durante as conversas em Rabat, reportagens sugerem que o chefe da Fifa recorreu a manobras políticas envolvendo futuros torneios. Infantino teria oferecido ao Marrocos a final da Copa do Mundo de 2030 em troca de seu vital endosso público.
Lendas exigem renúncia
Apesar da demonstração de união dentro da sede da Fifa, o mundo do futebol continua sem se convencer com o pedido de desculpas de Infantino. Ídolo do Real Madrid e de Portugal, Luis Figo, que atua como consultor da Uefa, fez duras críticas à conduta do presidente. Figo disse: "Eu poderia escrever 10.000 palavras sobre os problemas da Fifa. Mas a solução precisa de apenas três: Infantino precisa sair." Resta saber se o pressionado presidente seguirá esse conselho.
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