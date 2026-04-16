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Gianni Infantino está "certo" de que o Irã disputará a Copa do Mundo, apesar da guerra em curso com os Estados Unidos e Israel
Infantino mantém-se firme quanto à participação do Irã
Ao discursar no Fórum Invest in America da CNBC, Infantino abordou a crescente incerteza em torno da participação do Irã no torneio. Com os Estados Unidos e Israel tendo lançado ataques aéreos, e os EUA atuando como uma das principais nações anfitriãs ao lado do México e do Canadá, surgiram dúvidas sobre se a seleção iraniana poderia competir com segurança em solo americano.
“A seleção iraniana virá com certeza, sim”, disse Infantino durante o fórum, segundo a CBS. “Esperamos que, até lá, é claro, a situação esteja pacífica. Como eu disse, isso certamente ajudaria. Mas o Irã tem que vir. É claro que eles representam seu povo. Eles se classificaram. Os jogadores querem jogar.”
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Política x esporte no cenário mundial
O presidente da FIFA viajou recentemente para Antália, na Turquia, para se encontrar pessoalmente com a seleção iraniana, e expressou sua admiração pela qualidade da equipe e pelo seu profissionalismo. Ele continua a se opor à ideia de que os conflitos políticos devam ditar quem tem permissão para participar de competições internacionais de futebol. “Fui vê-los. Na verdade, eles são uma equipe muito boa também”, acrescentou Infantino. “E eles realmente querem jogar e devem jogar. O esporte deve ficar fora da política agora.”
Trump suscita preocupações em matéria de segurança
A situação se complicou ainda mais devido às mensagens contraditórias da Casa Branca. Embora as notícias iniciais sugerissem que os jogadores iranianos eram bem-vindos, o presidente Donald Trump posteriormente expressou hesitação nas redes sociais. Em uma postagem no Truth Social, o presidente afirmou que, embora a equipe seja tecnicamente bem-vinda, ele não “acredita que seja apropriado que eles estejam lá, para o bem de suas próprias vidas e segurança”.
Esses comentários provocaram uma reação imediata do presidente da Federação Iraniana de Futebol, Mehdi Taj. Citando a falta de garantias de segurança, Taj sugeriu que a equipe poderia se recusar a entrar nos Estados Unidos. “Quando [o presidente] Trump declarou explicitamente que não pode garantir a segurança da seleção iraniana, certamente não viajaremos para os Estados Unidos”, afirmou Taj no mês passado.
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Pedido de transferência para o México foi oficialmente rejeitado
Na tentativa de contornar as questões de segurança nos EUA, autoridades iranianas pressionaram para que os jogos do Grupo G fossem transferidos para o México. No entanto, a presidente do México, Claudia Sheinbaum, confirmou que a FIFA “decidiu, em última instância, que os jogos não podem ser transferidos de seus locais originais”. Sheinbaum observou que a transferência dos jogos exigiria um “enorme esforço logístico” que a entidade reguladora não estava disposta a assumir.
Da forma como está, o Irã continua programado para disputar todas as três partidas da fase de grupos nos Estados Unidos. Dois desses confrontos decisivos, contra a Bélgica e a Nova Zelândia, estão marcados para o SoFi Stadium, em Los Angeles, com a terceira partida contra o Egito ocorrendo em Seattle. Apesar da pressão de ambos os governos, a posição da FIFA permanece clara: a programação original continua sendo a prioridade.